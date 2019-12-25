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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-25T18:33+0300
https://ria.ru/20191225/1562847610.html
Инцидент с открыткой: героическая эпопея или дешевый фарс?
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РИА Новости

Инцидент с открыткой: героическая эпопея или дешевый фарс?

18:33 25.12.2019
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© AP Photo / PA/Dominic LipinskiШестилетняя Флоренс Уиддиком, нашедшая в рождественской открытке призыв о помощи от заключенных из китайской тюрьмы
Шестилетняя Флоренс Уиддиком, нашедшая в рождественской открытке призыв о помощи от заключенных из китайской тюрьмы
© AP Photo / PA/Dominic Lipinski
МОСКВА, 25 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Накануне Рождества на окраине Лондона в супермаркете Tesco одна маленькая девочка купила поздравительную открытку.
Развернув ее, она увидела сообщение с просьбой о помощи: "Мы - иностранные заключенные шанхайской тюрьмы "Цинпу". Нас принуждают работать. Помогите, пожалуйста, свяжитесь с Питером Хамфри"!
"По удивительному совпадению", отец девочки все-таки нашел Питера Хамфри в интернете. Оказывается, британец когда-то отбывал срок в тюрьме "Цинпу". Еще более удивительно то, что, узнав об открытке, господин Хамфри сразу же написал статью, которую позже опубликовал в газете Sunday Times.
В тексте статьи постоянно мелькают такие слова, как: "Рождество", "права человека", "Китай", "тюрьма", а факты похожи на сюжет фантастического фильма.
Чего стоит только сам заголовок статьи: "Открытки Tesco упакованы рабами китайской тюрьмы"! Автор голословно называет заключенных тюрьмы рабами. Нет ни фактов, ни свидетельств, а автор уже заключил: в Китае к преступникам относятся, как к рабам. В своей статье автор руководствуется домыслами, он постоянно твердит "мне кажется", "насколько мне известно", не сопровождая свои умозаключения реальными фактами и сведениями.
Министерство иностранных дел Китая
23 декабря, 13:10
Китай опроверг данные о работе иностранных заключенных в тюрьме Шанхая
"Мне неизвестны имена и гражданство тех заключенных, которые оставили записку в открытке, но я точно знаю, что это сообщение от заключенных тюрьмы "Цинпу", они ведь меня знали там еще до того, как я освободился".
Это Хамфри написал в статье для Sunday Times, а в интервью BBC, он изменил риторику: "Я, кажется, знаю, что это за люди".
В своих сообщениях зарубежная пресса не представила ни одного интервью, ни с одним из непосредственных участников событий, будь то физические лица или организации.
Начальник шанхайской тюрьмы "Цинпу" Ли Цян категорически опроверг сообщения: "Эти открытки никак не связаны с нами. У кого-то разыгралась фантазия. Цель перевоспитания осужденных - в развитии их профессиональных навыков. Тюремный труд оплачивается, к тому же он доброволен – к труду привлекаются только по личной заявке. Большинство программ перевоспитания поможет бывшим заключенным найти нормальную работу в будущем после их освобождения, труд прекрасная профилактика рецидивов".
Корреспонденты Центрального телевидения Китая связались с другим непосредственным участником инцидента – супермаркетом Tesco, в котором продавались странные открытки. В письменном заявлении от 24 декабря Tesco сообщает: "У нас (в Tesco) действует совершенная система проверки. Независимая проверка в отношении этих поставщиков была завершена в прошлом месяце. Нет никаких доказательств того, что поставщики нарушили правила, использовав труд заключенных".
Каким же был комментарий западных СМИ?
Скриншот новостного сообщения: "ОДНАКО: инцидент подчеркивает сложность мониторинга за производством дешевых товаров в Китае, где субподряды –повсеместное явление, а потому принудительный труд зачастую невозможно отследить".
Хотя Tesco распространила официальное заявление, чтобы пролить свет на факты, но в конце СМИ всегда добавляют небольшой комментарий-резюме, начинающийся со слова "ОДНАКО". Это делается для того, чтобы подчеркнуть, что "в Tesco не представляют себе о том, что происходит в пенитенциарной системе Китая".
В 2013 году в Китае Питер Хамфри (Peter Humphrey) был заключен в тюрьму за незаконное получение личной информации о гражданах. 24 декабря 2019 года официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге так оценил деятельность Хамфри:
"Господин Питер Хамфри не может сидеть спокойно, а постоянно подогревает интерес к себе, опасаясь, что его забудут. Но тот фарс, который он придумал на этот раз, "уже с душком". Если ему нужно внимание общественности, советую придумать что-нибудь новенькое!".
В июле 2013 года правительство Китая оштрафовало за взяточничество бывшего работодателя Питера Хамфри – фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline на сумму 3 миллиардов юаней. После этого компания "наняла" Питера Хамфри, чтобы он расследовал дело китайского сотрудника, который изобличил факт взяточничества. Хамфри использовал незаконные методы для получения личной информации об этом человеке, и был приговорен к двум годам тюремного заключения в шанхайской тюрьме "Цинпу" за незаконное получение информации о гражданах.
О жизни Питера Хамфри в заключении начальник шанхайской тюрьмы "Цинпу" Ли Цян сообщил: "Срок заключения Питера Хамфри в тюрьме, насколько я знаю, был недолгим. Во время отбывания срока он не доставлял проблем. Если есть нарекания, можно всегда обратиться с жалобой в судебные инстанции, у нас открыты для этого все каналы. Но я просмотрел все записи о его пребывании в нашей тюрьме, нареканий и жалоб не поступало".
Два года спустя Питер Хамфри вернулся в Великобританию. Он считает свое заключение в Китае не темным пятном в биографии, а поводом для гордости.
Далее он долгое время публиковал статьи в крупных западных СМИ, в которых рассказывал о своей жизни в китайской тюрьме, подверг критике разные аспекты Китая, за эту критику он получал солидные авторские гонорары. Подобные "антикитайские подходы" для некоторых людей на Западе уже превратились в основной источник дохода и способ достижения своих политических интересов.
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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