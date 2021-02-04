https://ria.ru/20210204/velikobritaniya-1596033139.html

Британский регулятор отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN

Британский регулятор отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN

Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание китайского англоязычного спутникового телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:46

2021-02-04T15:46

2021-02-04T15:46

ofcom

великобритания

китай

в мире

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ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание китайского англоязычного спутникового телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии, сообщил регулятор."Ofcom сегодня отозвал лицензию на вещание международного англоязычного спутникового новостного телеканала China Global Television Network (CGTN) после того, как пришел к выводу, что данной лицензией противоправно располагала компания Star China Media", - говорится в заявлении регулятора.Согласно британскому законодательству о вещании, владельцы лицензий должны контролировать распространяемый продукт, в том числе осуществлять редакционный надзор за транслируемыми программами. Также владельцы лицензий не должны контролироваться какими-либо политическими структурами.Регулятор отмечает, что дал CGTN достаточно времени для устранения несоответствий, но этого сделано не было, поэтому лицензия была отозвана. Также Ofcom заявляет о возможных дальнейших мерах против CGTN за нарушение принципов беспристрастности, честности и персональной тайны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/telekanaly-1595974792.html

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595859028.html

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ofcom, великобритания, китай, в мире