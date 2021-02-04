https://ria.ru/20210204/velikobritaniya-1596033139.html
Британский регулятор отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN
Британский регулятор отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN
Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание китайского англоязычного спутникового телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:46
2021-02-04T15:46
2021-02-04T15:46
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ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание китайского англоязычного спутникового телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии, сообщил регулятор."Ofcom сегодня отозвал лицензию на вещание международного англоязычного спутникового новостного телеканала China Global Television Network (CGTN) после того, как пришел к выводу, что данной лицензией противоправно располагала компания Star China Media", - говорится в заявлении регулятора.Согласно британскому законодательству о вещании, владельцы лицензий должны контролировать распространяемый продукт, в том числе осуществлять редакционный надзор за транслируемыми программами. Также владельцы лицензий не должны контролироваться какими-либо политическими структурами.Регулятор отмечает, что дал CGTN достаточно времени для устранения несоответствий, но этого сделано не было, поэтому лицензия была отозвана. Также Ofcom заявляет о возможных дальнейших мерах против CGTN за нарушение принципов беспристрастности, честности и персональной тайны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/telekanaly-1595974792.html
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ofcom, великобритания, китай, в мире
ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов.
Британский медиарегулятор Ofcom
отозвал лицензию на вещание китайского англоязычного спутникового телеканала CGTN
за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии, сообщил регулятор.
"Ofcom сегодня отозвал лицензию на вещание международного англоязычного спутникового новостного телеканала China Global Television Network (CGTN) после того, как пришел к выводу, что данной лицензией противоправно располагала компания Star China Media", - говорится в заявлении регулятора.
Согласно британскому законодательству о вещании, владельцы лицензий должны контролировать распространяемый продукт, в том числе осуществлять редакционный надзор за транслируемыми программами. Также владельцы лицензий не должны контролироваться какими-либо политическими структурами.
"Расследование Ofcom показало, что владелец лицензии на вещание CGTN, компания Star China Media Limited (SCM), не несла редакционную ответственность за транслируемый продукт и, следовательно, не являлась законным владельцем лицензии. Также мы не смогли обеспечить передачу лицензии юрлицу China Global Television Network Corporation (CGTNC), так как мы не получили достаточной информации в заявке на передачу лицензии и считаем, что CGTNC было бы отказано в выдаче лицензии, так как данная компания полностью контролируется Коммунистической партией Китая", - говорится в заявлении.
Регулятор отмечает, что дал CGTN достаточно времени для устранения несоответствий, но этого сделано не было, поэтому лицензия была отозвана. Также Ofcom заявляет о возможных дальнейших мерах против CGTN за нарушение принципов беспристрастности, честности и персональной тайны.