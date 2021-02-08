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В Великобритании ученых заподозрили в передаче военных технологий Китаю
В Великобритании ученых заподозрили в передаче военных технологий Китаю
Власти Великобритании проводят расследование в отношении почти 200 ученых, которых подозревают в том, что они могли неумышленно передать Китаю военные... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:30
2021-02-08T13:35
великобритания
китай
технологии
общество
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Великобритании проводят расследование в отношении почти 200 ученых, которых подозревают в том, что они могли неумышленно передать Китаю военные технологии, сообщает газета The Times со ссылкой на источник.По данным издания, речь идет о нарушении строгих экспортных законов, направленных на защиту интеллектуальной собственности, и передаче данных исследований в области передовых военных технологий, в том числе касающихся самолетов, конструкции ракет и кибероружия.Многих из находящихся под следствием ученых подозревают в непреднамеренном нарушении законов при заключении коммерческих сделок с китайскими компаниями. По словам источника, правительство готовится направить подозреваемым, работающим в более чем десятке университетов, соответствующие уведомления."В ближайшее время мы можем увидеть в судах десятки ученых &lt;...&gt; Если хотя бы десять процентов дел приведут к судебному преследованию, около 20 ученых отправятся в тюрьму за помощь китайцам в создании супероружия", — сказал собеседник издания.Он отметил, что экспортерам военной продукции и тем, кто занимается передачей военных технологий, перечисленных в приказе об экспортном контроле от 2008 года, требуется на это лицензия, а нарушителям может грозить до десяти лет тюрьмы.
https://realty.ria.ru/20210205/bunker-1596168493.html
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великобритания, китай, технологии, общество, в мире

В Великобритании ученых заподозрили в передаче военных технологий Китаю

11:30 08.02.2021 (обновлено: 13:35 08.02.2021)
 
© AFP 2021 / Ben Birchall/PoolОперативный пункт в правительственном коммуникационном штабе (GCHQ) в Челтнеме, Великобритания
Оперативный пункт в правительственном коммуникационном штабе (GCHQ) в Челтнеме, Великобритания - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AFP 2021 / Ben Birchall/Pool
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Великобритании проводят расследование в отношении почти 200 ученых, которых подозревают в том, что они могли неумышленно передать Китаю военные технологии, сообщает газета The Times со ссылкой на источник.
По данным издания, речь идет о нарушении строгих экспортных законов, направленных на защиту интеллектуальной собственности, и передаче данных исследований в области передовых военных технологий, в том числе касающихся самолетов, конструкции ракет и кибероружия.
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Многих из находящихся под следствием ученых подозревают в непреднамеренном нарушении законов при заключении коммерческих сделок с китайскими компаниями. По словам источника, правительство готовится направить подозреваемым, работающим в более чем десятке университетов, соответствующие уведомления.
"В ближайшее время мы можем увидеть в судах десятки ученых <...> Если хотя бы десять процентов дел приведут к судебному преследованию, около 20 ученых отправятся в тюрьму за помощь китайцам в создании супероружия", — сказал собеседник издания.
Он отметил, что экспортерам военной продукции и тем, кто занимается передачей военных технологий, перечисленных в приказе об экспортном контроле от 2008 года, требуется на это лицензия, а нарушителям может грозить до десяти лет тюрьмы.
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