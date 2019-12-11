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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-11T15:56+0300
https://ria.ru/20191211/1562275476.html
Плоды экономического развития Синьцзяна
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РИА Новости

Плоды экономического развития Синьцзяна

15:29 11.12.2019 (обновлено: 15:56 11.12.2019)
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CC BY-SA 3.0 / Alexander Flühmann / Небоскребы в Урумчи
Небоскребы в Урумчи
CC BY-SA 3.0 / Alexander Flühmann /
МОСКВА, 11 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Турагули Турсун является обычным сельским жителем Синьцзян-Уйгурского автономного района. В его чистой и опрятной кухне стоит красный шкаф с белыми столешницами, имеются газовая плита, микроволновая печь и даже посудомоечная машина, к которой большинство китайцев даже еще не привыкли.
Два года назад это все казалось несбыточной мечтой для семьи Турсун.
По мере развития экономики, тысячи таких же простых людей как Турсун получили возможность радикально поменять свой образ жизни. Турагули Турсун и еще более 200 скотоводов вступили в проект по обеспечению жильем малообеспеченных семей, инициированный округом Жоцян, который предоставил им пособия. Благодаря этому проекту, жители горной местности смогли переехать в более благоприятные условия в деревню и стать оседлыми сельскими жителями.
В деревнях имеется доступ ко всему необходимому – воде, электричеству, газу, дорогам, интернету. И это всего лишь фрагмент полной картины впечатляющих результатов экономического развития Синьцзяна.
Несмотря на то, что Синьцзян находится на границе, он не обладает той же степенью открытости миру, что и более экономически развитая восточная часть Китая, и не имеет таких же больших возможностей по привлечению иностранных инвестиций, однако экономика Синьцзяна стремительно растет, среднегодовой показатель экономического роста составляет 8,3%, ВНП держится на уровне 7000 долларов с ежегодным ростом в 7,5%.
Председатель Синьцзян-Уйгурского автономного района Шохрат Закир наблюдает за выступлением танцовщиц из Синьцзяна перед пресс-конференцией в Пекине
9 декабря, 15:26Россия-Китай: Главное
Синьцзян: жить без экстремизма
Самое главное, что Синьцзян нашел путь содействия своему экономическому развитию. Северо-западный пограничный район Китая всегда славился своими великолепными пейзажами и первозданной природой. Синьцзян сделал упор на развитие туристической и сельскохозяйственной отраслей, используя интернет технологии для модернизации промышленности. Туризм уже стал главной отраслью в Синьцзяне. В 2018 году Синьцзян посетили более 150 миллионов туристов, в 2019 году их ожидается более 200 миллионов. Кроме того, Синьцзян стал крупнейшей производственной базой хлопка, свежих и сухофруктов. Степень модернизации сельского хозяйства в этом регионе считается одной из самых высоких в стране, а степень механизации сельского хозяйства достигает 85%. Более того, активно используются дроны для распыления удобрений, роботы, спутниковая навигация и другие высокие технологии. Таким образом, сельскохозяйственная отрасль Синьцзяна вступила в эпоху интеллектуализации и информатизации.
В 2013 году Китай выдвинул инициативу Экономического пояса Шелкового пути. Синьцзян-Уйгурский автономный район в одночасье получил географические преимущества: он как раз находится на передовой линии Экономического пояса Шелкового пути и является важным транспортным узлом, соединяющим Центральную, Южную, Западную Азию и Европу. После начала масштабного строительства инфраструктуры товарооборот между Синьцзяном и соседними странами ускорился, а внешнеторговое и экономическое развитие вступило в новый этап. Сегодня протяженность скоростных магистралей в Синьцзяне уже превышает 5000 километров, открылась высокоскоростная железная дорога, соединяющая материковую часть Китая со столицей Синьцзяна Урумчи, что ознаменовало завершение стыковки китайской железной дороги с основными железнодорожными маршрутами Европы.
Китайские проводницы возле скоростного поезда в Урумчи, Китай. Архивное фото
6 декабря, 13:25Россия-Китай: Главное
Туристический проект позволил поднять экономику Синьцзяна
В последние годы многие китайские компании с оптимизмом смотрят на экономическое развитие Синьцзяна, инвестируя в заводы в этом регионе, включая такие отрасли тяжелой промышленности, как производство оборудования и автомобилей. Открытие рейса Китай-Европа также облегчило китайским компаниям доставку своей продукции в Европу. Географическое расположение Синьцзяна позволило ему занять передовую позицию на новом этапе реформ и открытости.
В настоящее время правительство Китая принимает активные меры помощи западному региону страны, включая Синьцзян, в освоении промышленности восточного региона, а также поощряет корпорации разных провинций инвестировать в Синьцзян. Согласно данным, с 2010 года размер фонда финансовой поддержки Синьцзяна от 19 провинций и городов Китая составил 14,8 миллиардов долларов, Синьцзян также внес более 257 миллиардов долларов в фонд сотрудничества.
Каждое утро Турагули Турсун, как и большинство других жителей Китая, просыпается, готовит завтрак, будит своих двоих детей, отвозит их к въезду в деревню, где каждый день желтый школьный автобус забирает детей и доставляет в школу. Соседи семьи Турсун идут работать на предприятия, кто-то имеет свои фермы и сады. А кто-то открыл свои рестораны, чтобы принимать туристов. Некоторые же вложили деньги, полученные от правительства, в местные предприятия и каждый год получают с них дивиденды.
Урумчи
Вчера, 15:24Россия-Китай: Главное
Борьба с терроризмом в СУАР: стабильность выше всего
Новый этап реформ и открытости в Китае должен привести к реинтеграции национальной экономики и сгладить разницу в развитии между городами и селами Китая. Все, кто когда-либо бывал в Урумчи, знают, что это современный международный мегаполис с таким же уровнем благосостояния и экономического развития, как и любой другой крупный город Китая.
Развитие Синьцзяна подтверждает одну древнюю китайскую поговорку: дай человеку рыбу — и он будет сыт один день, научи человека ловить рыбу — и он будет сыт всю жизнь.
Проект "Россия-Китай: события и комментарии"
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Россия-Китай: ГлавноеСиньцзян-Уйгурский автономный районКитайЭкономика
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