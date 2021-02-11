Британия прокомментировала запрет на вещание BBC World News в Китае

"Решение Китая запретить BBC World News на основной территории страны является неприемлемым ограничением свободы слова. В Китае действуют одни из самых жестких ограничений СМИ и интернет-свобод в мире, и данный шаг только повредит репутации Китая в глазах окружающего мира", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении британского министра.