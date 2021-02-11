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Британия прокомментировала запрет на вещание BBC World News в Китае
Британия прокомментировала запрет на вещание BBC World News в Китае
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал "неприемлемым" решение Китая запретить вещание телеканала BBC World News. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T21:10
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ЛОНДОН, 11 фев — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал "неприемлемым" решение Китая запретить вещание телеканала BBC World News.Ранее главное управление радио и телевидения Китая объявило о запрете вещания BBC World News в стране "из-за систематического нарушения требований к освещению событий и подрыв национальных интересов КНР".Телерадиокорпорация Би-би-си выразила разочарование таким решением.Ранее в этом месяце британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии.
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доминик рааб, ofcom, би-би-си, великобритания, китай, в мире

Британия прокомментировала запрет на вещание BBC World News в Китае

21:10 11.02.2021 (обновлено: 23:54 11.02.2021)
 
© AP Photo / PA/Victoria JonesЖенщина проходит мимо Сити Лондон
Женщина проходит мимо Сити Лондон - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© AP Photo / PA/Victoria Jones
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ЛОНДОН, 11 фев — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал "неприемлемым" решение Китая запретить вещание телеканала BBC World News.

"Решение Китая запретить BBC World News на основной территории страны является неприемлемым ограничением свободы слова. В Китае действуют одни из самых жестких ограничений СМИ и интернет-свобод в мире, и данный шаг только повредит репутации Китая в глазах окружающего мира", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении британского министра.

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Ранее главное управление радио и телевидения Китая объявило о запрете вещания BBC World News в стране "из-за систематического нарушения требований к освещению событий и подрыв национальных интересов КНР".
Телерадиокорпорация Би-би-си выразила разочарование таким решением.
Ранее в этом месяце британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии.
 
Доминик РаабOfcomБи-би-сиВеликобританияКитайВ мире
 
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