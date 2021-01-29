https://ria.ru/20210129/kitay-1595115269.html

Китай перестанет признавать "паспорт британского гражданина за границей"

Китай перестанет признавать "паспорт британского гражданина за границей"

Китай с 31 января перестанет признавать паспорта BNO (британского гражданина за границей) в качестве проездного документа и удостоверения личности, заявил на... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:02

2021-01-29T13:02

2021-01-29T13:02

чжао лицзянь

мид кнр

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гонконг

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ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Китай с 31 января перестанет признавать паспорта BNO (британского гражданина за границей) в качестве проездного документа и удостоверения личности, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Паспорта BNO (британского гражданина за границей) выдавались гонконгцам, родившимся до передачи Гонконга Китаю в 1997 году. Обладатели документа имели право на консульскую поддержку, но не считались гражданами Британии и не имели права находиться в метрополии более шести месяцев. Теперь, согласно решению британских властей, владельцы паспортов BNO и члены их семей смогут оставаться в Великобритании до пяти лет с правом работать и учиться, и после шести лет они смогут подать документы на британское гражданство."Китай с 31 января более не будет признавать так называемые паспорта BNO (британского гражданина за границей) в качестве проездных документов и удостоверений личности, мы оставляем за собой право на принятие дальнейших мер", - заявил дипломат.По его словам, соответствующие действия Великобритании подрывают суверенитет КНР, являются вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, а также нарушают основы международного права и отношений.По оценкам СМИ, паспорта BNO имеют около 5,4 миллиона гонконгцев из почти 7,5-миллионного населения этого специального административного района. Соответствующее решение Великобритании стало ответом на принятие Китаем закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

https://ria.ru/20190810/1557373522.html

https://ria.ru/20181221/1548375255.html

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чжао лицзянь, мид кнр, великобритания, гонконг, китай, в мире