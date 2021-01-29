Китай перестанет признавать "паспорт британского гражданина за границей"
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Китай с 31 января перестанет признавать паспорта BNO (британского гражданина за границей) в качестве проездного документа и удостоверения личности, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Паспорта BNO (британского гражданина за границей) выдавались гонконгцам, родившимся до передачи Гонконга Китаю в 1997 году. Обладатели документа имели право на консульскую поддержку, но не считались гражданами Британии и не имели права находиться в метрополии более шести месяцев. Теперь, согласно решению британских властей, владельцы паспортов BNO и члены их семей смогут оставаться в Великобритании до пяти лет с правом работать и учиться, и после шести лет они смогут подать документы на британское гражданство.
10 августа 2019, 14:44Китай потребовал от Великобритании прекратить вмешательство в дела Гонконга
"Китай с 31 января более не будет признавать так называемые паспорта BNO (британского гражданина за границей) в качестве проездных документов и удостоверений личности, мы оставляем за собой право на принятие дальнейших мер", - заявил дипломат.
По его словам, соответствующие действия Великобритании подрывают суверенитет КНР, являются вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, а также нарушают основы международного права и отношений.
По оценкам СМИ, паспорта BNO имеют около 5,4 миллиона гонконгцев из почти 7,5-миллионного населения этого специального административного района. Соответствующее решение Великобритании стало ответом на принятие Китаем закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
21 декабря 2018, 05:01Китай назвал обвинения Великобритании в кибератаках небылицами