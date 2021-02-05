Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/shpionazh-1596106257.html
СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
Власти Великобритании в течение последних 12 месяцев выслали из страны трех китайских шпионов, выдававших себя за журналистов, пишет газета Telegraph со ссылкой РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T05:27
2021-02-05T05:27
служба безопасности великобритании mi5
великобритания
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Великобритании в течение последних 12 месяцев выслали из страны трех китайских шпионов, выдававших себя за журналистов, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.Сообщается, что трое китайских граждан, прибывших в Британию по журналистским визам как сотрудники трех различных китайских СМИ, в действительности числись в штате министерства государственной безопасности Китая.По данным издания, истинная личность "журналистов" была раскрыта сотрудниками MI5 (британская контрразведка), после чего они были вынуждены покинуть страну.Газета сообщает, что британское правительство намерено пересмотреть текущее законодательство о шпионаже. Ужесточающие и расширяющие его поправки будут внесены на рассмотрение в парламент, следующая сессия которого начнется в мае. Одно из положений, в частности, предлагает ввести принудительную регистрацию всех агентов и лоббистов, действующих в интересах иностранных правительств, под угрозой тюремного срока или депортации.
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/nikolson-1585031868.html
великобритания
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_5bd355bf6761542798df4fc070f28b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба безопасности великобритании mi5 , великобритания, китай, в мире

СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов

05:27 05.02.2021
 
© РИА Новости / Алекс МакнотонВеликобритания
Великобритания - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Власти Великобритании в течение последних 12 месяцев выслали из страны трех китайских шпионов, выдававших себя за журналистов, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.
Сообщается, что трое китайских граждан, прибывших в Британию по журналистским визам как сотрудники трех различных китайских СМИ, в действительности числись в штате министерства государственной безопасности Китая.
По данным издания, истинная личность "журналистов" была раскрыта сотрудниками MI5 (британская контрразведка), после чего они были вынуждены покинуть страну.
Газета сообщает, что британское правительство намерено пересмотреть текущее законодательство о шпионаже. Ужесточающие и расширяющие его поправки будут внесены на рассмотрение в парламент, следующая сессия которого начнется в мае. Одно из положений, в частности, предлагает ввести принудительную регистрацию всех агентов и лоббистов, действующих в интересах иностранных правительств, под угрозой тюремного срока или депортации.
Кадр из фильма Шпион, выйди вон! - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 03:00Акценты
Хорошо начал – плохо кончил: российский шпион в руководстве ЦРУ
 
Служба безопасности Великобритании MI5ВеликобританияКитайВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Названы семь ошибок при приготовлении домашних блюд
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
Лента новостейМолния