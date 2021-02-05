https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html

Европа поверила в "Спутник V". Германия готовится стричь купоны

Европа поверила в "Спутник V". Германия готовится стричь купоны

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал отказаться от "геополитических табу" при рассмотрении Европейским медицинским агентством (EMA) возможности регистрации... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T08:00

2021-02-05T08:00

2021-02-05T08:25

вакцина "спутник v"

россия

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Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал отказаться от "геополитических табу" при рассмотрении Европейским медицинским агентством (EMA) возможности регистрации вакцин из России и Китая.Чуть раньше о том же — что решение об использовании "Спутник V" должно быть не политическим, а научным, основанным на публикации результатов третьей фазы клинических исследований в журнале Lancet, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон. О готовности Испании использовать российский препарат (при одобрении EMA) сообщил Мадрид.Что касается Германии, то намерение руководства страны активно сотрудничать по данному вопросу с Москвой при внимательном рассмотрении стало очевидным еще в январе, когда Ангела Меркель публично заявила о готовности Берлина помочь в европейской регистрации российской разработки.Более того, немцы начали готовить почву для этого шага еще раньше. В настоящий момент самые влиятельные СМИ Европы буквально бомбардируют свою аудиторию позитивными публикациями о "Спутнике V". Ситуация понятная: после многих месяцев агрессивной кампании по дискредитации российского препарата там надо срочно менять общественные установки, поскольку, судя по всему, он будет играть значимую роль в вакцинации населения ЕС.Однако первые ласточки грядущего информационно-политического сдвига, многими тогда не замеченные, появились еще месяц назад — и главную роль в этом процессе сразу играла именно ФРГ.Формально ситуация выглядит так, что свежая публикация в Lancet внезапно всем раскрыла глаза на истинное качество "Спутника V". Вот только выяснилось, что в Германии уже полным ходом идет подготовка площадки для производства вакцины.В общем, немцы в очередной раз подтвердили свой статус лидера Европы. Пока остальные (ну, кроме Венгрии, которой не мешает упертая русофобия — подобно полякам, также не склонным оглядываться на Брюссель) ожидали, чем дело кончится, Германия перехватила и замкнула на себя политически значимую и экономически выгодную тему.Ситуация ровно та же, что и с "Северным потоком — 2", за реализацию которого Берлин стоит насмерть, невзирая ни на какие "преступления Кремля": это чересчур важный и перспективный вопрос. Российская вакцина оказалась слишком хороша, чтобы ее игнорировать — а именно это первоначально планировал делать Запад.Причем у самой Европы дела обстоят не блестяще.Огромной проблемой является дефицит вакцин. Доз остро не хватает, и борьба за них приобретает скандальный оборот.Еще одной препоной стало серьезное разочарование в европейской разработке — англо-шведская AstraZeneca выдает очень средние результаты эффективности (чуть больше 60 процентов).Две американские вакцины — от Pfizer и от Moderna — прекрасны в смысле эффективности (около 95 процентов), но есть и оборотная сторона медали. Обычно указывают три обстоятельства: а) высокую цену, б) очень жесткие производственно-логистические требования, что затрудняет изготовление, хранение и транспортировку, в) неизвестную длительность защитного действия прививки.Есть еще один момент, о котором крайне редко говорят СМИ и власти, но о котором очевидно часто думают люди. Оба препарата созданы по инновационной технологии, которая пока не прошла полноценной проверки безопасности для человеческого здоровья в долгосрочной перспективе. Именно поэтому вызывает такой резонанс каждый случай смерти вскоре после вакцинации — а их много, хотя, разумеется, "после" не означает "вследствие".На этом фоне официально — со всеми завершенными стадиями исследований — засиял "Спутник V", который чуть-чуть менее эффективен "американцев" (91,6 процента), зато существенно дешевле их, не требует суперсложного температурного режима и при этом создан на платформе, существующей уже десятилетия и потому исследованной на безопасность вдоль и поперек. По той же причине надежности технологии продолжительность защиты российской разработки уверенно определяется как высокая.Прорыв отечественных ученых сейчас удостаивается самых лестных слов на Западе, где создание "Спутник V" сравнивается с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника в 1957 году. Проведший данную параллель журналист германской Welt отметил, что "с тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения".Это сказано о стране, которая является мировым лидером в таких отраслях, как атомная энергетика, гиперзвуковые технологии, радиоэлектронная борьба и ряде других. Это сказано о стране, в которой создана и доминирует — причем без ограничения внешней конкуренции, как в Китае — собственная интернет-среда (поисковик, почтовые службы, социальные сети, антивирусные сервисы и так далее). Это сказано о стране, об уровне цифровизации которой Запад может только мечтать, причем бесплодно.Автоматически возникает вопрос: это у России отсутствуют технологические достижения, способные удивить Запад, или он сам старательно не замечает ее успехов, пока жизнь не ткнет его в них носом, причем с такой силой, что игнорировать их становится совсем уж невозможно?Подобное пренебрежение и целенаправленное принижение, конечно, может вызывать обиду и разочарование. С другой стороны, есть и свои положительные стороны в том, что Европа и США упорно продолжают недооценивать Россию, что позволяет нам раз за разом преподносить им сюрпризы.И побеждать, когда возникнет необходимость.

https://ria.ru/20210204/geopolitika-1595969610.html

https://ria.ru/20210111/gitler-1592484542.html

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1594983443.html

https://ria.ru/20210204/udivlenie-1595948495.html

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595881566.html

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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