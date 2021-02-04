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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/geopolitika-1595969610.html
Курц призвал отказаться от геополитики при рассмотрении вакцины из России
Курц призвал отказаться от геополитики при рассмотрении вакцины из России
Европейскому медицинскому агентству (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, геополитических табу РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:54
2021-02-04T10:54
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
себастьян курц
the lancet
здоровье - общество
китай
австрия
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ВЕНА,4 фев - РИА Новости. Европейскому медицинскому агентству (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, геополитических табу в этом вопросе быть не должно, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц."При регистрации вакцин не должно быть геополитических табу. Европейскому медицинскому агентству (EMA), конечно, следует проверить возможность регистрации китайских вакцин или российской при подаче заявки", - написал Курц в Twitter.Он добавил, что в борьбе с пандемией важна каждая дополнительная вакцина - действенная и зарегистрированная. "Мы сможем победить эту пандемию только вместе благодаря международному сотрудничеству", - добавил австрийский канцлер.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд подал документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, ЕС может одобрить применение российской вакцины "Спутник V" в начале марта.Научный журнал The Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", россия, себастьян курц, the lancet, здоровье - общество, китай, австрия

Курц призвал отказаться от геополитики при рассмотрении вакцины из России

10:54 04.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрибытие первой партии российской вакцины Sputnik V в Донецк
Прибытие первой партии российской вакцины Sputnik V в Донецк - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВЕНА,4 фев - РИА Новости. Европейскому медицинскому агентству (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, геополитических табу в этом вопросе быть не должно, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
"При регистрации вакцин не должно быть геополитических табу. Европейскому медицинскому агентству (EMA), конечно, следует проверить возможность регистрации китайских вакцин или российской при подаче заявки", - написал Курц в Twitter.
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10:31
В Германии заявили, что вакцина "Спутник V" действительно удивила Запад
Он добавил, что в борьбе с пандемией важна каждая дополнительная вакцина - действенная и зарегистрированная. "Мы сможем победить эту пандемию только вместе благодаря международному сотрудничеству", - добавил австрийский канцлер.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд подал документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, ЕС может одобрить применение российской вакцины "Спутник V" в начале марта.
Научный журнал The Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияСебастьян КурцThe LancetЗдоровье - ОбществоКитайАвстрия
 
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