https://ria.ru/20210204/geopolitika-1595969610.html

Курц призвал отказаться от геополитики при рассмотрении вакцины из России

Курц призвал отказаться от геополитики при рассмотрении вакцины из России

Европейскому медицинскому агентству (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, геополитических табу РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:54

2021-02-04T10:54

2021-02-04T10:54

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

себастьян курц

the lancet

здоровье - общество

китай

австрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595372245_0:407:2917:2048_1920x0_80_0_0_0df2c403df6a861d9899e385c1d41429.jpg

ВЕНА,4 фев - РИА Новости. Европейскому медицинскому агентству (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, геополитических табу в этом вопросе быть не должно, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц."При регистрации вакцин не должно быть геополитических табу. Европейскому медицинскому агентству (EMA), конечно, следует проверить возможность регистрации китайских вакцин или российской при подаче заявки", - написал Курц в Twitter.Он добавил, что в борьбе с пандемией важна каждая дополнительная вакцина - действенная и зарегистрированная. "Мы сможем победить эту пандемию только вместе благодаря международному сотрудничеству", - добавил австрийский канцлер.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд подал документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, ЕС может одобрить применение российской вакцины "Спутник V" в начале марта.Научный журнал The Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sputnik-1595965368.html

россия

китай

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, себастьян курц, the lancet, здоровье - общество, китай, австрия