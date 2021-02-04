Курц призвал отказаться от геополитики при рассмотрении вакцины из России
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрибытие первой партии российской вакцины Sputnik V в Донецк
ВЕНА,4 фев - РИА Новости. Европейскому медицинскому агентству (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, геополитических табу в этом вопросе быть не должно, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
"При регистрации вакцин не должно быть геополитических табу. Европейскому медицинскому агентству (EMA), конечно, следует проверить возможность регистрации китайских вакцин или российской при подаче заявки", - написал Курц в Twitter.
Он добавил, что в борьбе с пандемией важна каждая дополнительная вакцина - действенная и зарегистрированная. "Мы сможем победить эту пандемию только вместе благодаря международному сотрудничеству", - добавил австрийский канцлер.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд подал документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, ЕС может одобрить применение российской вакцины "Спутник V" в начале марта.
Научный журнал The Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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