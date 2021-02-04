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https://ria.ru/20210204/udivlenie-1595948495.html
Welt сравнила российскую вакцину с запуском СССР первого спутника
Welt сравнила российскую вакцину с запуском СССР первого спутника
Россия смогла удивить Запад созданием вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Такую точку зрения выразил журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T07:21
2021-02-04T12:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
welt
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия смогла удивить Запад созданием вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Такую точку зрения выразил журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt.Публицист напомнил, что в 1957 году весь мир наблюдал за запуском Советским Союзом в космос первого искусственного спутника Земли, и это событие, по мнению Шустера, испугало Европу и США.Журналист обратил внимание, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований "Спутника V" подтвердила высокую эффективность препарата.Поэтому Шустер считает оправданным решение Москвы использовать вакцину до окончания клинических испытаний.Реакция ВОЗ на статью LancetРанее авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента.Также исследователи установили, что вакцина полностью защищает при тяжелых случаях COVID-19.Всемирная организация здравоохранения приветствовала публикацию. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что статья говорит об эффективности российского препарата.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595881566.html
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вакцина "спутник v", мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, welt, земля, воз, москва, сша, в мире

Welt сравнила российскую вакцину с запуском СССР первого спутника

07:21 04.02.2021 (обновлено: 12:02 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия смогла удивить Запад созданием вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Такую точку зрения выразил журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt.
Публицист напомнил, что в 1957 году весь мир наблюдал за запуском Советским Союзом в космос первого искусственного спутника Земли, и это событие, по мнению Шустера, испугало Европу и США.
"С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами" (высказывание Гельмута Шмидта об СССР. — Прим. ред.)", — заявил Шустер.
Журналист обратил внимание, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований "Спутника V" подтвердила высокую эффективность препарата.
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Поэтому Шустер считает оправданным решение Москвы использовать вакцину до окончания клинических испытаний.

Реакция ВОЗ на статью Lancet

Ранее авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента.
Также исследователи установили, что вакцина полностью защищает при тяжелых случаях COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения приветствовала публикацию. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что статья говорит об эффективности российского препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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