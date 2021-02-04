https://ria.ru/20210204/udivlenie-1595948495.html

Welt сравнила российскую вакцину с запуском СССР первого спутника

Welt сравнила российскую вакцину с запуском СССР первого спутника

Россия смогла удивить Запад созданием вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Такую точку зрения выразил журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T07:21

2021-02-04T07:21

2021-02-04T12:02

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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земля

воз

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия смогла удивить Запад созданием вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Такую точку зрения выразил журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt.Публицист напомнил, что в 1957 году весь мир наблюдал за запуском Советским Союзом в космос первого искусственного спутника Земли, и это событие, по мнению Шустера, испугало Европу и США.Журналист обратил внимание, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований "Спутника V" подтвердила высокую эффективность препарата.Поэтому Шустер считает оправданным решение Москвы использовать вакцину до окончания клинических испытаний.Реакция ВОЗ на статью LancetРанее авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6 процента.Также исследователи установили, что вакцина полностью защищает при тяжелых случаях COVID-19.Всемирная организация здравоохранения приветствовала публикацию. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что статья говорит об эффективности российского препарата.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595881566.html

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595879238.html

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сша

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вакцина "спутник v", мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, welt, земля, воз, москва, сша, в мире