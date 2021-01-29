https://ria.ru/20210129/vaktsina-1594983443.html

Запад готов воевать за вакцину

Запад готов воевать за вакцину

Выступая на Всемирном экономическом форуме, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к справедливому распределению вакцин от COVID-19 в мире. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:05

вакцины

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

россия

воз

ангела меркель

авторы

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Выступая на Всемирном экономическом форуме, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к справедливому распределению вакцин от COVID-19 в мире. Тем самым она формально поддержала Всемирную организацию здравоохранения, которая бьет тревогу по поводу отчетливо наблюдаемой неравномерности в доступе к препаратам от коронавируса в зависимости от уровня богатства страны. По заявлению главы ВОЗ, в данный момент вакцинация идет приблизительно в 50 государствах — и почти все они относятся к богатым, а 75 процентов всех доз были применены всего в десяти странах.Правда, солидарность германского лидера с ВОЗ похожа на лукавство, поскольку справедливость есть понятие относительное и ее можно понимать очень по-разному. Практически одновременно с выступлением Меркель в Давосе министр здравоохранения ФРГ выразил поддержку инициативе Брюсселя по лицензированию экспорта произведенных в Евросоюзе вакцин. Йенс Спан был прямолинеен, сказав, что "в конце концов, мы авансировали несколько сотен миллионов евро почти по всем контрактам, подписанным ЕС, чтобы можно было расширить производственные мощности".Впрочем, расколом по линии "бедные страны — богатые страны" проблемы не исчерпываются. Более того, они являются вторичными, потому что самая главная схватка за вакцину развернулась внутри Запада.Евросоюз все громче скандалит с англо-шведской компанией AstraZeneca. Та уведомила Брюссель, что вынуждена сократить оговоренные договором поставки на 60 процентов из-за производственно-логистических трудностей. Европу такие перспективы категорически не устраивают, и она требует выполнения контрактных обязательств.Однако для этого потребуются поставки на континент препарата, произведенного на британских предприятиях. Но у Лондона по собственному соглашению с AstraZeneca приоритетное право на данную продукцию. В свою очередь, у Европы есть козыри в рукаве, поскольку она может перекрыть экспорт в Британию вакцин, произведенных на своей территории. В общем, замкнутый круг. К тому же Великобритания уже находится в заметно более выгодном положении. Сейчас на острове привито около десяти процентов населения — против двух процентов на континенте. Прогнозируется, что в первом квартале королевство получит в три раза больше доз вакцины, чем Евросоюз.Главная проблема Запада заключается не том, что масштабы производства вакцины физически не позволяют быстро удовлетворить спрос на нее — из-за чего и идет толкание локтями. С этой трудностью в том или ином виде сталкиваются и другие страны, в том числе разработавшие собственные препараты, например Россия и Китай. Всем бы хотелось больше и быстрее, но есть объективные лимиты производственных мощностей.Самая большая проблема — а правильнее, наверное, даже будет сказать ошибка — Запада заключается в том, что именно на вакцинирование как панацею им была сделана решающая ставка в борьбе с COVID-19. Европа (включая Британию) в этом смысле выступает наиболее чистым образцом данного подхода, который свелся к незамысловатому: локдаун — главный метод работы властей в ожидании вакцины.Итог такой политики прекрасно виден на улицах европейских городов: общество уже просто в бешенстве от бесконечных жестких ограничений. На днях особенно отличились Нидерланды. И конца-края этому не видно.Параллельно в тех же России и Китае государство проявляет куда больше гибкости в своей политике. Большая часть населения испытывает минимальные неудобства из-за введенных противоэпидемических мер. Ограничения смягчаются. Ситуация в целом стабильна и постепенно улучшается. Система здравоохранения не трещит по швам. Наполненность COVID-стационаров потихоньку снижается. Специалисты выражают осторожный оптимизм в своих прогнозах.В таком антураже европейский подход "держать и не пущать, пока всех не привьем" выглядит вопиюще неэффективным. Однако, судя по всему, власти соответствующих стран то ли не могут себе позволить сменить политику, то ли просто не понимают, как можно действовать по-другому.В результате все, что им остается, это яростно рвать друг у друга дефицитные вакцины.Ну и, конечно, пришлось забыть о недавней информационной войне против российских разработок — как это сделала Ангела Меркель, предложившая Владимиру Путину поддержку Германии в процедуре одобрения "Спутник V" в Евросоюзе.

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https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

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https://ria.ru/20201028/vaktsina-1581911966.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

вакцины, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, воз, ангела меркель, авторы