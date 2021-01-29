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https://ria.ru/20210129/vaktsina-1594983443.html
Запад готов воевать за вакцину
Запад готов воевать за вакцину
Выступая на Всемирном экономическом форуме, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к справедливому распределению вакцин от COVID-19 в мире. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:00
2021-01-29T08:05
вакцины
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
россия
воз
ангела меркель
авторы
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Выступая на Всемирном экономическом форуме, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к справедливому распределению вакцин от COVID-19 в мире. Тем самым она формально поддержала Всемирную организацию здравоохранения, которая бьет тревогу по поводу отчетливо наблюдаемой неравномерности в доступе к препаратам от коронавируса в зависимости от уровня богатства страны. По заявлению главы ВОЗ, в данный момент вакцинация идет приблизительно в 50 государствах — и почти все они относятся к богатым, а 75 процентов всех доз были применены всего в десяти странах.Правда, солидарность германского лидера с ВОЗ похожа на лукавство, поскольку справедливость есть понятие относительное и ее можно понимать очень по-разному. Практически одновременно с выступлением Меркель в Давосе министр здравоохранения ФРГ выразил поддержку инициативе Брюсселя по лицензированию экспорта произведенных в Евросоюзе вакцин. Йенс Спан был прямолинеен, сказав, что "в конце концов, мы авансировали несколько сотен миллионов евро почти по всем контрактам, подписанным ЕС, чтобы можно было расширить производственные мощности".Впрочем, расколом по линии "бедные страны — богатые страны" проблемы не исчерпываются. Более того, они являются вторичными, потому что самая главная схватка за вакцину развернулась внутри Запада.Евросоюз все громче скандалит с англо-шведской компанией AstraZeneca. Та уведомила Брюссель, что вынуждена сократить оговоренные договором поставки на 60 процентов из-за производственно-логистических трудностей. Европу такие перспективы категорически не устраивают, и она требует выполнения контрактных обязательств.Однако для этого потребуются поставки на континент препарата, произведенного на британских предприятиях. Но у Лондона по собственному соглашению с AstraZeneca приоритетное право на данную продукцию. В свою очередь, у Европы есть козыри в рукаве, поскольку она может перекрыть экспорт в Британию вакцин, произведенных на своей территории. В общем, замкнутый круг. К тому же Великобритания уже находится в заметно более выгодном положении. Сейчас на острове привито около десяти процентов населения — против двух процентов на континенте. Прогнозируется, что в первом квартале королевство получит в три раза больше доз вакцины, чем Евросоюз.Главная проблема Запада заключается не том, что масштабы производства вакцины физически не позволяют быстро удовлетворить спрос на нее — из-за чего и идет толкание локтями. С этой трудностью в том или ином виде сталкиваются и другие страны, в том числе разработавшие собственные препараты, например Россия и Китай. Всем бы хотелось больше и быстрее, но есть объективные лимиты производственных мощностей.Самая большая проблема — а правильнее, наверное, даже будет сказать ошибка — Запада заключается в том, что именно на вакцинирование как панацею им была сделана решающая ставка в борьбе с COVID-19. Европа (включая Британию) в этом смысле выступает наиболее чистым образцом данного подхода, который свелся к незамысловатому: локдаун — главный метод работы властей в ожидании вакцины.Итог такой политики прекрасно виден на улицах европейских городов: общество уже просто в бешенстве от бесконечных жестких ограничений. На днях особенно отличились Нидерланды. И конца-края этому не видно.Параллельно в тех же России и Китае государство проявляет куда больше гибкости в своей политике. Большая часть населения испытывает минимальные неудобства из-за введенных противоэпидемических мер. Ограничения смягчаются. Ситуация в целом стабильна и постепенно улучшается. Система здравоохранения не трещит по швам. Наполненность COVID-стационаров потихоньку снижается. Специалисты выражают осторожный оптимизм в своих прогнозах.В таком антураже европейский подход "держать и не пущать, пока всех не привьем" выглядит вопиюще неэффективным. Однако, судя по всему, власти соответствующих стран то ли не могут себе позволить сменить политику, то ли просто не понимают, как можно действовать по-другому.В результате все, что им остается, это яростно рвать друг у друга дефицитные вакцины.Ну и, конечно, пришлось забыть о недавней информационной войне против российских разработок — как это сделала Ангела Меркель, предложившая Владимиру Путину поддержку Германии в процедуре одобрения "Спутник V" в Евросоюзе.
https://ria.ru/20210126/vaktsiny-1594663971.html
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Ирина Алкснис
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РИА Новости
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353
60
вакцины, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, воз, ангела меркель, авторы

Запад готов воевать за вакцину

08:00 29.01.2021 (обновлено: 08:05 29.01.2021)
 
© AFP 2020 / Tobias SchwarzОчередь на вакцинацию в Берлине
Очередь на вакцинацию в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AFP 2020 / Tobias Schwarz
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Выступая на Всемирном экономическом форуме, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к справедливому распределению вакцин от COVID-19 в мире.
Тем самым она формально поддержала Всемирную организацию здравоохранения, которая бьет тревогу по поводу отчетливо наблюдаемой неравномерности в доступе к препаратам от коронавируса в зависимости от уровня богатства страны. По заявлению главы ВОЗ, в данный момент вакцинация идет приблизительно в 50 государствах — и почти все они относятся к богатым, а 75 процентов всех доз были применены всего в десяти странах.
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26 января, 16:45Распространение коронавируса
Меркель призвала справедливо распределять вакцины от COVID-19 в мире
Правда, солидарность германского лидера с ВОЗ похожа на лукавство, поскольку справедливость есть понятие относительное и ее можно понимать очень по-разному. Практически одновременно с выступлением Меркель в Давосе министр здравоохранения ФРГ выразил поддержку инициативе Брюсселя по лицензированию экспорта произведенных в Евросоюзе вакцин. Йенс Спан был прямолинеен, сказав, что "в конце концов, мы авансировали несколько сотен миллионов евро почти по всем контрактам, подписанным ЕС, чтобы можно было расширить производственные мощности".
Он выразительно отметил, что "дело не в том, чтобы быть первым, это вопрос справедливости". И действительно, какой подход более правильный в подобной ситуации: всем поровну или приоритет должен быть у тех, кто больше вложился в процесс?
Впрочем, расколом по линии "бедные страны — богатые страны" проблемы не исчерпываются. Более того, они являются вторичными, потому что самая главная схватка за вакцину развернулась внутри Запада.
Евросоюз все громче скандалит с англо-шведской компанией AstraZeneca. Та уведомила Брюссель, что вынуждена сократить оговоренные договором поставки на 60 процентов из-за производственно-логистических трудностей. Европу такие перспективы категорически не устраивают, и она требует выполнения контрактных обязательств.
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 03:36Распространение коронавируса
В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
Однако для этого потребуются поставки на континент препарата, произведенного на британских предприятиях. Но у Лондона по собственному соглашению с AstraZeneca приоритетное право на данную продукцию. В свою очередь, у Европы есть козыри в рукаве, поскольку она может перекрыть экспорт в Британию вакцин, произведенных на своей территории. В общем, замкнутый круг.
К тому же Великобритания уже находится в заметно более выгодном положении. Сейчас на острове привито около десяти процентов населения — против двух процентов на континенте. Прогнозируется, что в первом квартале королевство получит в три раза больше доз вакцины, чем Евросоюз.

Ситуацию усугубляет политический контекст. В свете только что завершившегося Brexit все это выглядит болезненным щелчком по носу Брюсселю и подкрепляет аргументы евроскептиков, что британцы правильно сделали, что вышли их союза. В общем, по совокупности обстоятельств СМИ говорят о возможности полномасштабной "вакцинной войны" между сторонами.

Главная проблема Запада заключается не том, что масштабы производства вакцины физически не позволяют быстро удовлетворить спрос на нее — из-за чего и идет толкание локтями. С этой трудностью в том или ином виде сталкиваются и другие страны, в том числе разработавшие собственные препараты, например Россия и Китай. Всем бы хотелось больше и быстрее, но есть объективные лимиты производственных мощностей.
Самая большая проблема — а правильнее, наверное, даже будет сказать ошибка — Запада заключается в том, что именно на вакцинирование как панацею им была сделана решающая ставка в борьбе с COVID-19. Европа (включая Британию) в этом смысле выступает наиболее чистым образцом данного подхода, который свелся к незамысловатому: локдаун — главный метод работы властей в ожидании вакцины.
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Итог такой политики прекрасно виден на улицах европейских городов: общество уже просто в бешенстве от бесконечных жестких ограничений. На днях особенно отличились Нидерланды. И конца-края этому не видно.
Параллельно в тех же России и Китае государство проявляет куда больше гибкости в своей политике. Большая часть населения испытывает минимальные неудобства из-за введенных противоэпидемических мер. Ограничения смягчаются. Ситуация в целом стабильна и постепенно улучшается. Система здравоохранения не трещит по швам. Наполненность COVID-стационаров потихоньку снижается. Специалисты выражают осторожный оптимизм в своих прогнозах.
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 14:19Распространение коронавируса
ЕС не будет менять планы по вакцинации от из-за проблем с поставками
В таком антураже европейский подход "держать и не пущать, пока всех не привьем" выглядит вопиюще неэффективным. Однако, судя по всему, власти соответствующих стран то ли не могут себе позволить сменить политику, то ли просто не понимают, как можно действовать по-другому.
В результате все, что им остается, это яростно рвать друг у друга дефицитные вакцины.
Ну и, конечно, пришлось забыть о недавней информационной войне против российских разработок — как это сделала Ангела Меркель, предложившая Владимиру Путину поддержку Германии в процедуре одобрения "Спутник V" в Евросоюзе.
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