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Собянин оценил ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
Собянин оценил ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
Более половины коек в коронавирусных стационарах свободно впервые с середины июня прошлого года, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:24
2021-01-27T09:24
2021-01-27T09:28
здоровье - общество
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более половины коек в коронавирусных стационарах свободно впервые с середины июня прошлого года, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек – впервые с середины июня прошлого года", - написал мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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