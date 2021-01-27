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В Москве отменили требование о переводе трети сотрудников на удаленку
В Москве отменили требование о переводе трети сотрудников на удаленку
Теперь руководство московских предприятий не обязано переводить на дистанционную работу не менее 30 процентов своих сотрудников. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T10:46
2021-01-27T10:46
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Теперь руководство московских предприятий не обязано переводить на дистанционную работу не менее 30 процентов своих сотрудников.Как сообщили в мэрии, мера становится рекомендательной.Ограничение сняли из-за улучшения обстановки с коронавирусом. По словам Собянина, всю предыдущую неделю в Москве заражались не более двух-трех тысяч человек в день, снизилось число госпитализаций и увеличился резерв коек для инфицированных.С 22 января в столице также снова работают музеи и библиотеки, до половины от общего количества мест выросла максимально допустимая вместимость концертных залов и кинотеатров и театров. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сергей собянин, москва, общество

В Москве отменили требование о переводе трети сотрудников на удаленку

10:46 27.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМасочный режим в Москве
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Теперь руководство московских предприятий не обязано переводить на дистанционную работу не менее 30 процентов своих сотрудников.
Как сообщили в мэрии, мера становится рекомендательной.
"Возвращать работников в офисы или сохранять "удаленку" – остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций", — говорится в записи в блоге мэра столицы Сергея Собянина.
Ограничение сняли из-за улучшения обстановки с коронавирусом. По словам Собянина, всю предыдущую неделю в Москве заражались не более двух-трех тысяч человек в день, снизилось число госпитализаций и увеличился резерв коек для инфицированных.
С 22 января в столице также снова работают музеи и библиотеки, до половины от общего количества мест выросла максимально допустимая вместимость концертных залов и кинотеатров и театров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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