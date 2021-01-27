https://ria.ru/20210127/covidmos-1594746367.html

В Москве отменили требование о переводе трети сотрудников на удаленку

В Москве отменили требование о переводе трети сотрудников на удаленку

Теперь руководство московских предприятий не обязано переводить на дистанционную работу не менее 30 процентов своих сотрудников. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:46

2021-01-27T10:46

2021-01-27T10:46

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Теперь руководство московских предприятий не обязано переводить на дистанционную работу не менее 30 процентов своих сотрудников.Как сообщили в мэрии, мера становится рекомендательной.Ограничение сняли из-за улучшения обстановки с коронавирусом. По словам Собянина, всю предыдущую неделю в Москве заражались не более двух-трех тысяч человек в день, снизилось число госпитализаций и увеличился резерв коек для инфицированных.С 22 января в столице также снова работают музеи и библиотеки, до половины от общего количества мест выросла максимально допустимая вместимость концертных залов и кинотеатров и театров. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/ogranicheniya-1594731470.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество