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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594841878.html
"Нет сил терпеть". Что общего между протестами в Европе и на Кавказе
"Нет сил терпеть". Что общего между протестами в Европе и на Кавказе
Нидерланды, Ливан, Грузия охвачены беспорядками. Люди недовольны жестким локдауном и требуют его отменить. Власти непреклонны — обещают послабления только после РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:00
2021-01-28T08:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
единое национальное движение
евросоюз
михаил саакашвили
хезболла
азербайджан
армения
грузия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Нидерланды, Ливан, Грузия охвачены беспорядками. Люди недовольны жестким локдауном и требуют его отменить. Власти непреклонны — обещают послабления только после начала массовой вакцинации. Но процесс тормозится. Почему не хватает препаратов и когда закончится карантин, разбиралось РИА Новости.Без марихуаны и "красных фонарей"Летом, едва Евросоюз ослабил карантин, туристы заполонили Нидерланды. Кофешопы с марихуаной, кварталы красных фонарей, общественные сауны — от желающих посетить эти места не было отбоя. Социальную дистанцию не сохраняли, заболеваемость взметнулась вверх.Власти Амстердама забили тревогу. Прислушались и к бизнесу, серьезно пострадавшему от весеннего локдауна. Новые ограничения ввели точечно: секс-работницам запретили искать клиентов в центре города, закрыли гостиницы, кафе и знаменитые голландские лавки с вафлями.Принятые меры дали краткосрочный эффект: число больных COVID-19 снизилось, но в ноябре страну накрыла вторая волна. Тогда власти ужесточили карантин: услуги, развлечения, туризм — все опять закрылось. Разрешили выходить только за покупками и в аптеку. Но статистика по-прежнему неутешительная. Ежедневно коронавирус выявляют у четырех тысяч человек. Всего с начала пандемии заболели около миллиона, то есть каждый семнадцатый житель страны.Британский штамм коронавируса усилил страхи, ввели комендантский час. Даже выгуливать собак можно только по пропуску. Получить его несложно, но это вызвало у людей раздражение. Предварительно ограничения продлятся до 9 февраля, но вряд ли пандемия пойдет на спад.В декабре в Нидерландах началась вакцинация, но у ста привившихся инъекцией Pfizer и BioNTech выявили побочные эффекты: аллергию, сыпь и отеки глаз. Пока прививку сделали 50 тысяч человек, и медики опасаются, что людей придется уговаривать."Голландцы долго терпели. Правительство кормило обещаниями, что вот-вот страну откроют. Бизнес в убытках, работы нет, все закрыто", — рассказывает жительница города Эйндховен Мария Селезнева.По ее словам, сперва митинги против локдауна казались мирными. Но власти их проигнорировали. Это вывело на улицы еще больше народа. "Требовали отменить жесткий карантин. Когда на протесты вышли почти две тысячи человек, полиция начала силовой разгон. В ход пустили дубинки, слезоточивый газ и водометы", — говорит Мария.Самые массовые и ожесточенные демонстрации состоялись в Амстердаме и Эйндховене. Протестующие поджигали автомобили, сооружали баррикады из велосипедов. С требованием отставки правительства грабили магазины."Театр абсурда — иначе не назовешь. С одной стороны, жесткие ограничения, штрафы и запреты. С другой — горящие покрышки, толпы людей, транспаранты с призывами отменить локдаун и открыть страну. Страшно выходить на улицу", — негодует Селезнева.Неравенство вакцинЛиван пережил весеннюю волну коронавируса спокойно. В соседних Сирии и Израиле количество больных перевалило за сотни, в Бейруте же их было не более тридцати. Осенью ситуация изменилась: резкий рост заболеваемости вынудил власти ввести карантин.Локдаун подхлестнул безработицу и инфляцию. Взрывы селитры в бейрутском порту в августе усугубили и без того непростое положение в экономике. Люди потеряли родных, остались без жилья и заработка. Начались протесты с требованием ухода правительства."Полномочия предыдущего кабинета постоянно продлевали. Но временные министры не имели права принимать бюджет и проводить реформы. Коронавирус усугубил ситуацию. Проблемный Ливан оказался на грани распада. Правительство ушло в отставку", — рассказывает житель Бейрута Хафиз Сабан.По его словам, выживают за счет внешней помощи: "Шиитов традиционно поддерживает Иран. Помощь идет через "Хезболлу" и еще одну проиранскую силу в Ливане — партию "Амаль". Христианам, иезуитам и даже суннитам без внешнего участия живется сложнее".Вспыхнувшие протесты мужчина объясняет отчаянием, охватившим людей. "В больницах не хватает коек. Родственники даже за деньги не могут пробить нормальную палату. О массовой вакцинации пока нет и речи", — не сдерживает эмоций Хафиз.Ливан намерен закупить Pfizer и BioNTech. Поставки начнутся по программе COVAX — так называемой глобальной схеме вакцинации. Эту схему ВОЗ разработала специально для бедных стран, она предполагает льготные или бесплатные объемы препарата. Но не все производители готовы подарить прививки развивающимся странам."На первое место выходят интересы бизнеса: вакцины поставляют странам, готовым за нее платить, — продолжает Хафиз. — В Саудовской Аравии и ОАЭ прививочная кампания началась. Ливан не может себе это позволить и ждет помощи по линии COVAX. Но эпидемиологической благотворительностью пока никто не хочет заниматься".Мужчина обращает внимание на соседнюю Сирию: там количество заболевших снижается, хотя в стране война и экономика в упадке. При этом в Дамаске уже вакцинируют военных российским "Спутником V"."Сирии неоткуда ждать помощи, кроме как от России. Но получается, что охваченная войной страна даже в более выигрышном положении, чем прозападно ориентированный Ливан. Однако если Москва предложит "Спутник V" нуждающимся странам в Азии, не факт, что вакцину примут. Западные СМИ критиковали российский препарат, и изменить общественное мнение непросто. Налицо проблема эпидемиологического неравенства", — полагает Хафиз.Он уверен, Ближний Восток справится с пандемией, если геополитические противоречия между странами отойдут на второй план. Но добавляет, что произойдет это нескоро.Локдаун и надежды на ЗападПротесты захлестнули и Грузию. Люди вышли к правительственным учреждениям и потребовали смягчить ограничения. Движение "Против закрытия страны" создали операторы турфирм, гиды, рестораторы, отельеры и все, кто понес убытки от локдауна.Главные события всю неделю разворачивались возле парламента в Тбилиси. Протестующие выставили на обозрение закупоренную бочку — символ закрытой страны. Возле нее — транспаранты с призывами отменить комендантский час, открыть горнолыжные курорты и пустить туристов.И пока власть молчит, к демонстрантам попыталось примкнуть оппозиционное "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Партия по-прежнему игнорирует работу парламента, ссылаясь на "кражу депутатских мандатов" в ходе октябрьских выборов. Но демонстранты призвали не смешивать политические распри и ситуацию с коронавирусом."Грузия — заложница геополитики. Отношения с Россией напряженные, поэтому о поставках "Спутника V" не может быть и речи. Китайской вакцине не доверяют, предпочитая Pfizer и BioNTech. Однако для этих западных компаний поставки в Тбилиси — не главный приоритет. Тем более что мы получим прививки в рамках сети COVAX, то есть на льготных условиях. Но создателям вакцины важнее сейчас заработать, а не помогать развивающимся странам", — рассуждает житель Тбилиси и специалист по международным отношениям Арчил Сихарулидзе.Он обращает внимание на то, что в соседних Армении и Азербайджане вакцинация началась. "Эти страны недавно воевали, но процесс уже идет. Ереван прививается российским "Спутником V", Баку — китайским CoronaVac. А мы все же ждем, что Запад нам поможет, и не открываем страну", — возмущается Сихарулидзе.Опрошенные агентством жители Нидерландов, Ливана и Грузии сходятся во мнении, что карантин не может быть вечным. Но снимать ограничения следует после начала массовой вакцинации. И тут на первом месте должно быть здоровье людей, а не политика.
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Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V”
Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей.
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коронавирус covid-19, единое национальное движение, евросоюз, михаил саакашвили, хезболла, азербайджан, армения, грузия, в мире

"Нет сил терпеть". Что общего между протестами в Европе и на Кавказе

08:00 28.01.2021 (обновлено: 08:09 28.01.2021)
 
© AFP 2020 / Rob EngelaarПоследствия митинга против ограничений в связи с эпидемией коронавируса в Нидерландах
Последствия митинга против ограничений в связи с эпидемией коронавируса в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AFP 2020 / Rob Engelaar
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Нидерланды, Ливан, Грузия охвачены беспорядками. Люди недовольны жестким локдауном и требуют его отменить. Власти непреклонны — обещают послабления только после начала массовой вакцинации. Но процесс тормозится. Почему не хватает препаратов и когда закончится карантин, разбиралось РИА Новости.

Без марихуаны и "красных фонарей"

Летом, едва Евросоюз ослабил карантин, туристы заполонили Нидерланды. Кофешопы с марихуаной, кварталы красных фонарей, общественные сауны — от желающих посетить эти места не было отбоя. Социальную дистанцию не сохраняли, заболеваемость взметнулась вверх.
Власти Амстердама забили тревогу. Прислушались и к бизнесу, серьезно пострадавшему от весеннего локдауна. Новые ограничения ввели точечно: секс-работницам запретили искать клиентов в центре города, закрыли гостиницы, кафе и знаменитые голландские лавки с вафлями.
Принятые меры дали краткосрочный эффект: число больных COVID-19 снизилось, но в ноябре страну накрыла вторая волна. Тогда власти ужесточили карантин: услуги, развлечения, туризм — все опять закрылось. Разрешили выходить только за покупками и в аптеку. Но статистика по-прежнему неутешительная. Ежедневно коронавирус выявляют у четырех тысяч человек. Всего с начала пандемии заболели около миллиона, то есть каждый семнадцатый житель страны.
Британский штамм коронавируса усилил страхи, ввели комендантский час. Даже выгуливать собак можно только по пропуску. Получить его несложно, но это вызвало у людей раздражение. Предварительно ограничения продлятся до 9 февраля, но вряд ли пандемия пойдет на спад.
В декабре в Нидерландах началась вакцинация, но у ста привившихся инъекцией Pfizer и BioNTech выявили побочные эффекты: аллергию, сыпь и отеки глаз. Пока прививку сделали 50 тысяч человек, и медики опасаются, что людей придется уговаривать.
"Голландцы долго терпели. Правительство кормило обещаниями, что вот-вот страну откроют. Бизнес в убытках, работы нет, все закрыто", — рассказывает жительница города Эйндховен Мария Селезнева.
По ее словам, сперва митинги против локдауна казались мирными. Но власти их проигнорировали. Это вывело на улицы еще больше народа. "Требовали отменить жесткий карантин. Когда на протесты вышли почти две тысячи человек, полиция начала силовой разгон. В ход пустили дубинки, слезоточивый газ и водометы", — говорит Мария.
Самые массовые и ожесточенные демонстрации состоялись в Амстердаме и Эйндховене. Протестующие поджигали автомобили, сооружали баррикады из велосипедов. С требованием отставки правительства грабили магазины.
"Театр абсурда — иначе не назовешь. С одной стороны, жесткие ограничения, штрафы и запреты. С другой — горящие покрышки, толпы людей, транспаранты с призывами отменить локдаун и открыть страну. Страшно выходить на улицу", — негодует Селезнева.
© REUTERS / Eva PlevierПолицейские во время задержания участника акции протеста против ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса в Амстердаме
Полицейские во время задержания участника акции протеста против ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© REUTERS / Eva Plevier
Полицейские во время задержания участника акции протеста против ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса в Амстердаме

Неравенство вакцин

Ливан пережил весеннюю волну коронавируса спокойно. В соседних Сирии и Израиле количество больных перевалило за сотни, в Бейруте же их было не более тридцати. Осенью ситуация изменилась: резкий рост заболеваемости вынудил власти ввести карантин.
Локдаун подхлестнул безработицу и инфляцию. Взрывы селитры в бейрутском порту в августе усугубили и без того непростое положение в экономике. Люди потеряли родных, остались без жилья и заработка. Начались протесты с требованием ухода правительства.
"Полномочия предыдущего кабинета постоянно продлевали. Но временные министры не имели права принимать бюджет и проводить реформы. Коронавирус усугубил ситуацию. Проблемный Ливан оказался на грани распада. Правительство ушло в отставку", — рассказывает житель Бейрута Хафиз Сабан.
По его словам, выживают за счет внешней помощи: "Шиитов традиционно поддерживает Иран. Помощь идет через "Хезболлу" и еще одну проиранскую силу в Ливане — партию "Амаль". Христианам, иезуитам и даже суннитам без внешнего участия живется сложнее".
Вспыхнувшие протесты мужчина объясняет отчаянием, охватившим людей. "В больницах не хватает коек. Родственники даже за деньги не могут пробить нормальную палату. О массовой вакцинации пока нет и речи", — не сдерживает эмоций Хафиз.
Ливан намерен закупить Pfizer и BioNTech. Поставки начнутся по программе COVAX — так называемой глобальной схеме вакцинации. Эту схему ВОЗ разработала специально для бедных стран, она предполагает льготные или бесплатные объемы препарата. Но не все производители готовы подарить прививки развивающимся странам.
"На первое место выходят интересы бизнеса: вакцины поставляют странам, готовым за нее платить, — продолжает Хафиз. — В Саудовской Аравии и ОАЭ прививочная кампания началась. Ливан не может себе это позволить и ждет помощи по линии COVAX. Но эпидемиологической благотворительностью пока никто не хочет заниматься".
Участник столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
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"Государство утратило дееспособность". Спасет ли Ливан революция
Мужчина обращает внимание на соседнюю Сирию: там количество заболевших снижается, хотя в стране война и экономика в упадке. При этом в Дамаске уже вакцинируют военных российским "Спутником V".
"Сирии неоткуда ждать помощи, кроме как от России. Но получается, что охваченная войной страна даже в более выигрышном положении, чем прозападно ориентированный Ливан. Однако если Москва предложит "Спутник V" нуждающимся странам в Азии, не факт, что вакцину примут. Западные СМИ критиковали российский препарат, и изменить общественное мнение непросто. Налицо проблема эпидемиологического неравенства", — полагает Хафиз.
Он уверен, Ближний Восток справится с пандемией, если геополитические противоречия между странами отойдут на второй план. Но добавляет, что произойдет это нескоро.
© REUTERS / Walid Saleh Участники акции протеста против изоляции на фоне распространения коронавируса в Триполи
Участники акции протеста против изоляции на фоне распространения коронавируса в Триполи - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© REUTERS / Walid Saleh
Участники акции протеста против изоляции на фоне распространения коронавируса в Триполи

Локдаун и надежды на Запад

Протесты захлестнули и Грузию. Люди вышли к правительственным учреждениям и потребовали смягчить ограничения. Движение "Против закрытия страны" создали операторы турфирм, гиды, рестораторы, отельеры и все, кто понес убытки от локдауна.
Главные события всю неделю разворачивались возле парламента в Тбилиси. Протестующие выставили на обозрение закупоренную бочку — символ закрытой страны. Возле нее — транспаранты с призывами отменить комендантский час, открыть горнолыжные курорты и пустить туристов.
И пока власть молчит, к демонстрантам попыталось примкнуть оппозиционное "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Партия по-прежнему игнорирует работу парламента, ссылаясь на "кражу депутатских мандатов" в ходе октябрьских выборов. Но демонстранты призвали не смешивать политические распри и ситуацию с коронавирусом.
© AFP 2020 / Vano ShlamovУчастники акции протеста против ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса в Грузии
Участники протеста против ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса в Грузии - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AFP 2020 / Vano Shlamov
Участники акции протеста против ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса в Грузии
"Грузия — заложница геополитики. Отношения с Россией напряженные, поэтому о поставках "Спутника V" не может быть и речи. Китайской вакцине не доверяют, предпочитая Pfizer и BioNTech. Однако для этих западных компаний поставки в Тбилиси — не главный приоритет. Тем более что мы получим прививки в рамках сети COVAX, то есть на льготных условиях. Но создателям вакцины важнее сейчас заработать, а не помогать развивающимся странам", — рассуждает житель Тбилиси и специалист по международным отношениям Арчил Сихарулидзе.
Он обращает внимание на то, что в соседних Армении и Азербайджане вакцинация началась. "Эти страны недавно воевали, но процесс уже идет. Ереван прививается российским "Спутником V", Баку — китайским CoronaVac. А мы все же ждем, что Запад нам поможет, и не открываем страну", — возмущается Сихарулидзе.
Опрошенные агентством жители Нидерландов, Ливана и Грузии сходятся во мнении, что карантин не может быть вечным. Но снимать ограничения следует после начала массовой вакцинации. И тут на первом месте должно быть здоровье людей, а не политика.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Единое национальное движениеЕвросоюзМихаил СаакашвилиХезболлаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
 
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