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Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе

Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:29

2021-01-21T14:29

2021-01-21T14:51

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA)."Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА", - сказала канцлер, отвечая на вопросы на брифинге.Она добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации. Канцлеру также задали вопрос о содержании ее беседы с Путиным в начале января, в частности, об интересе к российской вакцине от коронавируса "Спутник V"."Считаю, что это хорошая вещь", - сказала Меркель.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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