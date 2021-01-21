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Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:29
2021-01-21T14:51
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA)."Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА", - сказала канцлер, отвечая на вопросы на брифинге.Она добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации. Канцлеру также задали вопрос о содержании ее беседы с Путиным в начале января, в частности, об интересе к российской вакцине от коронавируса "Спутник V"."Считаю, что это хорошая вещь", - сказала Меркель.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ангела меркель, германия, в мире

Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе

14:29 21.01.2021 (обновлено: 14:51 21.01.2021)
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA).
"Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА", - сказала канцлер, отвечая на вопросы на брифинге.
Она добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации. Канцлеру также задали вопрос о содержании ее беседы с Путиным в начале января, в частности, об интересе к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".
"Считаю, что это хорошая вещь", - сказала Меркель.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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