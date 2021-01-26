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Меркель призвала справедливо распределять вакцины от COVID-19 в мире
Меркель призвала справедливо распределять вакцины от COVID-19 в мире
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к справедливому распределению вакцины от COVID-19 в мире. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T16:45
2021-01-26T16:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
евросоюз
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к справедливому распределению вакцины от COVID-19 в мире.Она заявила, что Германия и ЕС поддерживают эту работу и "сделают все", чтобы распределение вакцины началось как можно быстрее."Но мы не пускаем пыль в глаза, потому что вопрос, кто в мире какую вакцину получит и когда, создает новые союзы, новые воспоминания, потому что когда кто-то получает такую экстренную помощь, он помнит об этом гораздо лучше, чем в хорошие времена", - пояснила канцлер.Она в целом назвала вакцины против коронавируса "путем выхода из пандемии", но подчеркнула, что он не будет простым и быстрым.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, ангела меркель, германия, в мире

Меркель призвала справедливо распределять вакцины от COVID-19 в мире

16:45 26.01.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к справедливому распределению вакцины от COVID-19 в мире.

"Деньги это одно, но другое - это доступность вакцины в условиях ее нехватки. Здесь речь идет о справедливом распределении, а не о деньгах. Поэтому я очень рада, что GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), который ведет переговоры от лица Covax (программа COVAX Всемирной организации здравоохранения), заключил первый контракт", - сказала Меркель, выступая на Всемирном экономическом форуме.

Она заявила, что Германия и ЕС поддерживают эту работу и "сделают все", чтобы распределение вакцины началось как можно быстрее.
"Но мы не пускаем пыль в глаза, потому что вопрос, кто в мире какую вакцину получит и когда, создает новые союзы, новые воспоминания, потому что когда кто-то получает такую экстренную помощь, он помнит об этом гораздо лучше, чем в хорошие времена", - пояснила канцлер.
Она в целом назвала вакцины против коронавируса "путем выхода из пандемии", но подчеркнула, что он не будет простым и быстрым.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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