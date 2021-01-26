Меркель призвала справедливо распределять вакцины от COVID-19 в мире
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Абзал Калиев
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к справедливому распределению вакцины от COVID-19 в мире.
"Деньги это одно, но другое - это доступность вакцины в условиях ее нехватки. Здесь речь идет о справедливом распределении, а не о деньгах. Поэтому я очень рада, что GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), который ведет переговоры от лица Covax (программа COVAX Всемирной организации здравоохранения), заключил первый контракт", - сказала Меркель, выступая на Всемирном экономическом форуме.
"Но мы не пускаем пыль в глаза, потому что вопрос, кто в мире какую вакцину получит и когда, создает новые союзы, новые воспоминания, потому что когда кто-то получает такую экстренную помощь, он помнит об этом гораздо лучше, чем в хорошие времена", - пояснила канцлер.
Она в целом назвала вакцины против коронавируса "путем выхода из пандемии", но подчеркнула, что он не будет простым и быстрым.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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