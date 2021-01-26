https://ria.ru/20210126/vaktsiny-1594663971.html

Меркель призвала справедливо распределять вакцины от COVID-19 в мире

Меркель призвала справедливо распределять вакцины от COVID-19 в мире

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к справедливому распределению вакцины от COVID-19 в мире. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T16:45

2021-01-26T16:45

2021-01-26T16:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

евросоюз

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к справедливому распределению вакцины от COVID-19 в мире.Она заявила, что Германия и ЕС поддерживают эту работу и "сделают все", чтобы распределение вакцины началось как можно быстрее."Но мы не пускаем пыль в глаза, потому что вопрос, кто в мире какую вакцину получит и когда, создает новые союзы, новые воспоминания, потому что когда кто-то получает такую экстренную помощь, он помнит об этом гораздо лучше, чем в хорошие времена", - пояснила канцлер.Она в целом назвала вакцины против коронавируса "путем выхода из пандемии", но подчеркнула, что он не будет простым и быстрым.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/vaktsina-1594307394.html

германия

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, евросоюз, ангела меркель, германия, в мире