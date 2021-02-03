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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595855388.html
Зарубежные СМИ оценили публикацию результатов исследований "Спутника V"
Зарубежные СМИ оценили публикацию результатов исследований "Спутника V"
Ведущие зарубежные СМИ обсуждают публикацию данных о высокой эффективности российской вакцины "Спутник V" и ее значении для России и мира. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:42
2021-02-03T14:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
аргентина
владимир путин
сша
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ведущие зарубежные СМИ обсуждают публикацию данных о высокой эффективности российской вакцины "Спутник V" и ее значении для России и мира.Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Преодолев недовериеБританская газета Independent признает, что широкое применение вакцины в РФ "задолго до завершения испытаний" породило скептическое отношение со стороны международного научного сообщества. Газета New York Times полагает, что сомнения возникли из-за того, что "Москва объявила о победе в гонке за вакциной", когда "другие вакцины проходили испытания"."Несмотря на ранее существовавшие опасения по поводу того, как широко внедрялась российская вакцина – до получения достаточного количества данных о третьем этапе испытаний, – этот подход в некоторой степени сейчас оправдывается", - цитирует Independent вирусолога Джулиана Танг из Университета Лестера. Кроме того, следует отметить, что "подобные компромиссы о внедрении... вакцины были, если быть честными, приняты и в программе по вакцинации Великобритании", - добавляет он.По мнению Wall Street Journal, опубликованные результаты вызывают доверие к возможностям российской науки и медицины и помогают отразить критику, с которой столкнулась Москва из-за быстрой разработки вакцины. Газета цитирует британского ученого и вирусолога Яна Джонса, который заявил, что "разработка вакцины "Спутник V" подверглась критике за неприличную поспешность", однако результат исследований, описанный в Lancet, "ясен, и научный принцип вакцинации продемонстрирован".Доказав надежностьКак пишет испанская Pais, публикация в Lancet, "дала новый импульс" к вакцинации в ответ на изначально скептическое отношение со стороны международного научного сообщества.По мнению доцента медицинского факультета Университета Лидса Стивена Гриффина, слова которого приводит Guardian, "недавний положительный третий этап испытаний... весьма обнадеживает с точки зрения эффективности, отсутствия серьезных побочных эффектов и, судя по всему, равноценной защиты пожилых пациентов".Кроме того, отмечает эксперт по вопросам здравоохранения Социал-демократической партии Германии Карл Лаутербах изданию Spiegel, на данные, опубликованные научным журналом, можно полагаться. Люди, отвечающие за проверку публикации в журнале, "абсолютные профессионалы" и "достойны высокого доверия", цитирует Лаутербаха Spiegel. Более того, признает эксперт СДПГ, похвалы заслуживает принцип создания вакцины на платформе аденовирусных векторов.Высокую оценку "Спутник V" специалиста по вакцинам из Вистаровского института в Филадельфии Ильдегунд Эртл приводит издание Washington Post: "Хороший профиль безопасности, эффективность более 90% для всех возрастных групп, 100% эффективность против тяжелого течения заболевания или смерти, возможность хранения в холодильнике и низкая стоимость. Что еще нам нужно?"Выдержав конкуренциюНемецкое издание Handelsblatt отмечает, что "Спутник V" с эффективностью 91,6% приближается к вакцинам от Moderna и Biontech/Pfizer с эффективностью около 95% и значительно превосходит вакцину от Astra-Zeneca, эффективность которой составляет около 70%."Пандемия лишь усилила распределение сил с такими блоками как США, Европа, Китай..., хотя большим сюрпризом стала Россия", - приводит Pais слова профессора независимого технологического института Мексики Стефана Сберро.Помимо Аргентины, Мексики и Боливии, Россия поставила вакцину еще в десяток стран, включая Белоруссию, Сербию, Израиль и ОАЭ и заключила предварительные договоренности с другими. Согласно данным центра инноваций в области глобального здравоохранения университета Дьюка, "Спутник V" - на третьем месте в мире по дозам, заказанным странами со средним и низким уровнем дохода, уступая лишь Pfizer/BioNTech и Moderna, отмечает издание.Расширяя горизонтыNew York Times подчеркивает, что "публикация, несомненно, поддержит продвижение вакцины со стороны российских властей дома и по всему миру, укрепив позицию Кремля в вакцинной дипломатии при помощи заслуживающего доверия заверения о безопасности продукта"."Свидетельство в пользу Sputnik V представляет собой важную победу для президента РФ Владимира Путина в глобальной гонке за вакциной, обеспечивает поддержку возможностей российской науки и медицины...", - пишет Wall Street Journal. Издание отмечает, что опубликованные в Lancet данные обеспечили "Москве геополитическую удачу и потенциальный кусок многомиллиардного рынка вакцин".Как пишет испанское издание Vanguardia, российская вакцина в ближайшие недели может пополнить арсенал ЕС против COVID, продемонстрировав безопасность и эффективность в клинических испытаниях с участием почти 20 000 человек. Вакцины в ЕС ждет и каталонская газета Periodico: российская вакцина может появиться на территории ЕС, погрязшего в хромающей и проблемной кампании вакцинации населения.Испанская газета ABC указывает, что ЕС остро нуждается в новых вакцинах: Испания пока вакцинировала лишь чуть более полутора миллионов человек и даже половина из них пока не получила вторую дозу."Нам нужно действовать быстрее... Но доз в распоряжении Европейского Союза, похоже, недостаточно. Следовательно, ключевым моментом может стать одобрение других вакцин, чтобы стало доступно больше доз. Российский антидот "Спутник V" мог бы стать отличным вариантом", - сообщает ABC.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595842742.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, владимир путин, сша, в мире

Зарубежные СМИ оценили публикацию результатов исследований "Спутника V"

14:42 03.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ведущие зарубежные СМИ обсуждают публикацию данных о высокой эффективности российской вакцины "Спутник V" и ее значении для России и мира.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Преодолев недоверие

Британская газета Independent признает, что широкое применение вакцины в РФ "задолго до завершения испытаний" породило скептическое отношение со стороны международного научного сообщества. Газета New York Times полагает, что сомнения возникли из-за того, что "Москва объявила о победе в гонке за вакциной", когда "другие вакцины проходили испытания".
"Несмотря на ранее существовавшие опасения по поводу того, как широко внедрялась российская вакцина – до получения достаточного количества данных о третьем этапе испытаний, – этот подход в некоторой степени сейчас оправдывается", - цитирует Independent вирусолога Джулиана Танг из Университета Лестера. Кроме того, следует отметить, что "подобные компромиссы о внедрении... вакцины были, если быть честными, приняты и в программе по вакцинации Великобритании", - добавляет он.
По мнению Wall Street Journal, опубликованные результаты вызывают доверие к возможностям российской науки и медицины и помогают отразить критику, с которой столкнулась Москва из-за быстрой разработки вакцины. Газета цитирует британского ученого и вирусолога Яна Джонса, который заявил, что "разработка вакцины "Спутник V" подверглась критике за неприличную поспешность", однако результат исследований, описанный в Lancet, "ясен, и научный принцип вакцинации продемонстрирован".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19

Доказав надежность

Как пишет испанская Pais, публикация в Lancet, "дала новый импульс" к вакцинации в ответ на изначально скептическое отношение со стороны международного научного сообщества.
По мнению доцента медицинского факультета Университета Лидса Стивена Гриффина, слова которого приводит Guardian, "недавний положительный третий этап испытаний... весьма обнадеживает с точки зрения эффективности, отсутствия серьезных побочных эффектов и, судя по всему, равноценной защиты пожилых пациентов".
Кроме того, отмечает эксперт по вопросам здравоохранения Социал-демократической партии Германии Карл Лаутербах изданию Spiegel, на данные, опубликованные научным журналом, можно полагаться. Люди, отвечающие за проверку публикации в журнале, "абсолютные профессионалы" и "достойны высокого доверия", цитирует Лаутербаха Spiegel. Более того, признает эксперт СДПГ, похвалы заслуживает принцип создания вакцины на платформе аденовирусных векторов.
Высокую оценку "Спутник V" специалиста по вакцинам из Вистаровского института в Филадельфии Ильдегунд Эртл приводит издание Washington Post: "Хороший профиль безопасности, эффективность более 90% для всех возрастных групп, 100% эффективность против тяжелого течения заболевания или смерти, возможность хранения в холодильнике и низкая стоимость. Что еще нам нужно?"

Выдержав конкуренцию

Немецкое издание Handelsblatt отмечает, что "Спутник V" с эффективностью 91,6% приближается к вакцинам от Moderna и Biontech/Pfizer с эффективностью около 95% и значительно превосходит вакцину от Astra-Zeneca, эффективность которой составляет около 70%.
"Пандемия лишь усилила распределение сил с такими блоками как США, Европа, Китай..., хотя большим сюрпризом стала Россия", - приводит Pais слова профессора независимого технологического института Мексики Стефана Сберро.
Помимо Аргентины, Мексики и Боливии, Россия поставила вакцину еще в десяток стран, включая Белоруссию, Сербию, Израиль и ОАЭ и заключила предварительные договоренности с другими. Согласно данным центра инноваций в области глобального здравоохранения университета Дьюка, "Спутник V" - на третьем месте в мире по дозам, заказанным странами со средним и низким уровнем дохода, уступая лишь Pfizer/BioNTech и Moderna, отмечает издание.

Расширяя горизонты

New York Times подчеркивает, что "публикация, несомненно, поддержит продвижение вакцины со стороны российских властей дома и по всему миру, укрепив позицию Кремля в вакцинной дипломатии при помощи заслуживающего доверия заверения о безопасности продукта".
"Свидетельство в пользу Sputnik V представляет собой важную победу для президента РФ Владимира Путина в глобальной гонке за вакциной, обеспечивает поддержку возможностей российской науки и медицины...", - пишет Wall Street Journal. Издание отмечает, что опубликованные в Lancet данные обеспечили "Москве геополитическую удачу и потенциальный кусок многомиллиардного рынка вакцин".
Как пишет испанское издание Vanguardia, российская вакцина в ближайшие недели может пополнить арсенал ЕС против COVID, продемонстрировав безопасность и эффективность в клинических испытаниях с участием почти 20 000 человек. Вакцины в ЕС ждет и каталонская газета Periodico: российская вакцина может появиться на территории ЕС, погрязшего в хромающей и проблемной кампании вакцинации населения.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 13:50Распространение коронавируса
Главный инфекционист Латвии оценил результаты исследований "Спутника V"
Испанская газета ABC указывает, что ЕС остро нуждается в новых вакцинах: Испания пока вакцинировала лишь чуть более полутора миллионов человек и даже половина из них пока не получила вторую дозу.
"Нам нужно действовать быстрее... Но доз в распоряжении Европейского Союза, похоже, недостаточно. Следовательно, ключевым моментом может стать одобрение других вакцин, чтобы стало доступно больше доз. Российский антидот "Спутник V" мог бы стать отличным вариантом", - сообщает ABC.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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