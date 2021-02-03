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В Испании оценили возможность приобретения вакцины "Спутник V"

В Испании оценили возможность приобретения вакцины "Спутник V"

Испания не против использования российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), заявила министр... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T16:25

2021-02-03T16:25

2021-02-03T16:25

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

аранча гонсалес лайя

коронавирусы

жан-ив ле дриан

здоровье - общество

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МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Испания не против использования российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), заявила министр здравоохранения страны Каролина Дариас."Мы с энтузиазмом примем любую вакцину, имеющую разрешение Европейского агентства по лекарственным средствам, это единственная граница, единственное требование", - сказала глава минздрава, отвечая в парламенте на вопрос одного из депутатов о возможности приобретения Испанией российской вакцины.Ранее аналогичное заявление уже делала глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя. По ее словам, на общеевропейском рынке может появиться продукция "любых производителей в мире, которые смогут разработать вакцину, соответствующую требованиям".Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине, обнародованные в журнале. Она напомнила о своем заявлении, что считает возможным сотрудничество, но подчеркивала необходимость одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не будет никакой блокировки на ее использование."Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-03T16:25 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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