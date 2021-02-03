https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595881566.html
В Испании оценили возможность приобретения вакцины "Спутник V"
В Испании оценили возможность приобретения вакцины "Спутник V"
Испания не против использования российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), заявила министр... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T16:25
2021-02-03T16:25
2021-02-03T16:25
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
аранча гонсалес лайя
коронавирусы
жан-ив ле дриан
здоровье - общество
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МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Испания не против использования российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), заявила министр здравоохранения страны Каролина Дариас."Мы с энтузиазмом примем любую вакцину, имеющую разрешение Европейского агентства по лекарственным средствам, это единственная граница, единственное требование", - сказала глава минздрава, отвечая в парламенте на вопрос одного из депутатов о возможности приобретения Испанией российской вакцины.Ранее аналогичное заявление уже делала глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя. По ее словам, на общеевропейском рынке может появиться продукция "любых производителей в мире, которые смогут разработать вакцину, соответствующую требованиям".Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине, обнародованные в журнале. Она напомнила о своем заявлении, что считает возможным сотрудничество, но подчеркивала необходимость одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не будет никакой блокировки на ее использование."Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2021-02-03T16:25
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аранча гонсалес лайя, коронавирусы, жан-ив ле дриан, здоровье - общество, мид франции, ангела меркель, боливия, армения, в мире
МАДРИД, 3 фев – РИА Новости. Испания
не против использования российской вакцины "Спутник V", если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), заявила министр здравоохранения страны Каролина Дариас.
"Мы с энтузиазмом примем любую вакцину, имеющую разрешение Европейского агентства по лекарственным средствам, это единственная граница, единственное требование", - сказала глава минздрава, отвечая в парламенте на вопрос одного из депутатов о возможности приобретения Испанией российской вакцины.
Ранее аналогичное заявление уже делала глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя
. По ее словам, на общеевропейском рынке может появиться продукция "любых производителей в мире, которые смогут разработать вакцину, соответствующую требованиям".
Научный журнал Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
назвала хорошими данные по российской вакцине, обнародованные в журнале. Она напомнила о своем заявлении, что считает возможным сотрудничество, но подчеркивала необходимость одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
заявил, что если "Спутник V" получит одобрение европейского и французского регуляторов, то не будет никакой блокировки на ее использование.
"Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.