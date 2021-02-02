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Макрон назвал условие использования "Спутника V" во Франции

Макрон назвал условие использования "Спутника V" во Франции

Франция не может распространять вакцину "Спутник V", пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы, сказал президент... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-02T23:56

2021-02-02T23:56

2021-02-03T01:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

эммануэль макрон

ангела меркель

германия

франция

в мире

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ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Франция не может распространять вакцину "Спутник V", пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы, сказал президент Франции Эммануэль Макрон.При этом он подчеркнул, что решение об использовании является не политическим, а научным на основе публикации результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины в журнале Lancet."Как только он (российский производитель – ред.) ее представит, в короткие сроки европейские органы и национальные власти (стран ЕС) в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину. И в зависимости от этих результатов и доказательств мы ее утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение. Это научное решение", - подчеркнул французский президент.Он также отметил, что согласен с позицией канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая высказалась во вторник по вопросу о российской вакцине.Говоря о российской вакцине, Макрон также сообщил, что несколько недель назад он принял решение отправить научную миссию в Россию, "чтобы была возможность провести переговоры с командами". "Переговоры были позитивными", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, эммануэль макрон, ангела меркель, германия, франция, в мире