Макрон назвал условие использования "Спутника V" во Франции
23:56 02.02.2021 (обновлено: 01:31 03.02.2021)
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник-V"
ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Франция не может распространять вакцину "Спутник V", пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы, сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
При этом он подчеркнул, что решение об использовании является не политическим, а научным на основе публикации результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины в журнале Lancet.
"Сегодня мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность вакцины "Спутник V". Но мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям. Это нормально, это вопрос санитарной безопасности", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF 1.
"Как только он (российский производитель – ред.) ее представит, в короткие сроки европейские органы и национальные власти (стран ЕС) в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину. И в зависимости от этих результатов и доказательств мы ее утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение. Это научное решение", - подчеркнул французский президент.
Он также отметил, что согласен с позицией канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая высказалась во вторник по вопросу о российской вакцине.
Говоря о российской вакцине, Макрон также сообщил, что несколько недель назад он принял решение отправить научную миссию в Россию, "чтобы была возможность провести переговоры с командами". "Переговоры были позитивными", - добавил он.
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