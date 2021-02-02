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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210202/sputnik-1595772126.html
Макрон назвал условие использования "Спутника V" во Франции
Макрон назвал условие использования "Спутника V" во Франции
Франция не может распространять вакцину "Спутник V", пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы, сказал президент... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-02T23:56
2021-02-03T01:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
эммануэль макрон
ангела меркель
германия
франция
в мире
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ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Франция не может распространять вакцину "Спутник V", пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы, сказал президент Франции Эммануэль Макрон.При этом он подчеркнул, что решение об использовании является не политическим, а научным на основе публикации результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины в журнале Lancet."Как только он (российский производитель – ред.) ее представит, в короткие сроки европейские органы и национальные власти (стран ЕС) в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину. И в зависимости от этих результатов и доказательств мы ее утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение. Это научное решение", - подчеркнул французский президент.Он также отметил, что согласен с позицией канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая высказалась во вторник по вопросу о российской вакцине.Говоря о российской вакцине, Макрон также сообщил, что несколько недель назад он принял решение отправить научную миссию в Россию, "чтобы была возможность провести переговоры с командами". "Переговоры были позитивными", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, эммануэль макрон, ангела меркель, германия, франция, в мире

Макрон назвал условие использования "Спутника V" во Франции

23:56 02.02.2021 (обновлено: 01:31 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник-V"
Российская вакцина от коронавирусной инфекции Спутник-V - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Франция не может распространять вакцину "Спутник V", пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы, сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
При этом он подчеркнул, что решение об использовании является не политическим, а научным на основе публикации результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины в журнале Lancet.

"Сегодня мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность вакцины "Спутник V". Но мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям. Это нормально, это вопрос санитарной безопасности", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF 1.

"Как только он (российский производитель – ред.) ее представит, в короткие сроки европейские органы и национальные власти (стран ЕС) в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину. И в зависимости от этих результатов и доказательств мы ее утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение. Это научное решение", - подчеркнул французский президент.
Он также отметил, что согласен с позицией канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая высказалась во вторник по вопросу о российской вакцине.
Говоря о российской вакцине, Макрон также сообщил, что несколько недель назад он принял решение отправить научную миссию в Россию, "чтобы была возможность провести переговоры с командами". "Переговоры были позитивными", - добавил он.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЭммануэль МакронАнгела МеркельГерманияФранцияВ мире
 
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