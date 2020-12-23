https://ria.ru/20201223/akrobaty-1590546902.html

Жизнь и смерть на арене: VR-репортаж об опасной работе цирковых артистов

Жизнь и смерть на арене: VR-репортаж об опасной работе цирковых артистов

Ежедневные изматывающие тренировки, мозоли, травмы, переломы, а иногда даже смерть. Опасная работа, в которой главное — доверие, мастерство и умение обуздать страх. Как работают акробаты? Почему раз за разом выходят на арену, постоянно усложняя трюки? Вы увидите мир с высоты перша и узнаете секреты работы акробатов Большого Московского цирка.

2020-12-23T13:50

2020-12-23T13:50

2020-12-23T16:34

виртуальная реальность

акробатика

интерактивные проекты

цирк братьев запашных

большой московский государственный цирк

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Обычно цирковые артисты выходят на пенсию после 15 лет стажа. Из-за травм и перегрузок многие гимнасты и акробаты покидают цирк уже к 40 годам. Но даже зная это, артисты продолжают каждый день выходить на арену, тренироваться и оттачивать номера, чтобы раз за разом удивлять зрителей.Что чувствует гимнаст, балансируя на одной руке в девяти метрах над землей? Сколько человек, помимо самого акробата, участвуют в подготовке и исполнении трюка? Почему артист иногда предпочтет отказаться от страховки? Какие травмы и перегрузки в их деле самые частые? И почему даже после перелома артист может не взять больничный, а вернуться к репетициям и тренировкам? Артисты Большого Московского цирка Евгений Головань и Елена Дюпюи ответили на эти вопросы и показали на камеру, как подготавливается цирковой номер и сколько нужно попыток, чтобы успешно его исполнить.Репортаж в формате 360 можно посмотреть на компьютере прямо из браузера. На смартфоне его можно открыть в YouTube или через приложение РИА.Lab для Android и для iOS. В этом случае вы окажетесь "внутри" истории, а экран телефона станет вашим "окном". Но для максимального погружения репортаж лучше всего смотреть в шлеме виртуальной реальности.Этот VR-репортаж — вторая часть совместного проекта РИА Новости и Большого Московского цирка об изнанке и внутренней кухне цирковой жизни. В первой части под названием "Глядя в пасть. Изнанка дрессировки хищников в репортаже 360" рассказывалось о том, как в цирке братьев Запашных приручают и дрессируют львов и тигров, почему хищники не нападают на людей и соглашаются исполнять трюки, которые никогда не стали бы делать в дикой природе.РИА Новости разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время были разработаны проекты "Музей исчезнувших картин", "Внутри лесного пожара", "Лунная станция 2038 года", "Тайна перевала Дятлова", "Слепые в большом городе", "Солнечное затмение и исчезновение Луны".

https://ria.ru/20200520/1571490627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виртуальная реальность, акробатика, интерактивные проекты, цирк братьев запашных, большой московский государственный цирк