Жизнь и смерть на арене: VR-репортаж об опасной работе цирковых артистов
13:50 23.12.2020 (обновлено: 16:34 23.12.2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСпектакль "OFU с участием братьев Запашных" в Большом Московском цирке
Ежедневные изматывающие тренировки, мозоли, травмы, переломы, а иногда даже смерть. Опасная работа, в которой главное — доверие, мастерство и умение обуздать страх. Как работают акробаты? Почему раз за разом выходят на арену, постоянно усложняя трюки? Вы увидите мир с высоты перша и узнаете секреты работы акробатов Большого Московского цирка.
Обычно цирковые артисты выходят на пенсию после 15 лет стажа. Из-за травм и перегрузок многие гимнасты и акробаты покидают цирк уже к 40 годам. Но даже зная это, артисты продолжают каждый день выходить на арену, тренироваться и оттачивать номера, чтобы раз за разом удивлять зрителей.
Что чувствует гимнаст, балансируя на одной руке в девяти метрах над землей? Сколько человек, помимо самого акробата, участвуют в подготовке и исполнении трюка? Почему артист иногда предпочтет отказаться от страховки? Какие травмы и перегрузки в их деле самые частые? И почему даже после перелома артист может не взять больничный, а вернуться к репетициям и тренировкам?
Артисты Большого Московского цирка Евгений Головань и Елена Дюпюи ответили на эти вопросы и показали на камеру, как подготавливается цирковой номер и сколько нужно попыток, чтобы успешно его исполнить.
Репортаж в формате 360 можно посмотреть на компьютере прямо из браузера. На смартфоне его можно открыть в YouTube или через приложение РИА.Lab для Android и для iOS. В этом случае вы окажетесь "внутри" истории, а экран телефона станет вашим "окном". Но для максимального погружения репортаж лучше всего смотреть в шлеме виртуальной реальности.
Этот VR-репортаж — вторая часть совместного проекта РИА Новости и Большого Московского цирка об изнанке и внутренней кухне цирковой жизни. В первой части под названием "Глядя в пасть. Изнанка дрессировки хищников в репортаже 360" рассказывалось о том, как в цирке братьев Запашных приручают и дрессируют львов и тигров, почему хищники не нападают на людей и соглашаются исполнять трюки, которые никогда не стали бы делать в дикой природе.
20 мая, 12:37Глядя в пасть. Изнанка дрессировки хищников в репортаже 360Увидеть цирк изнутри, как видит его дрессировщик. На выступлении или во время репетиции, когда в цирке нет зрителей. Узнать, как львов и тигров обучают новым трюкам; почему хищники слушаются людей и как заставить тигра впервые прыгнуть в огонь; почему лев не убивает дрессировщика во время трюка с кормлением. Репортаж 360 о "кухне" братьев Запашных.
РИА Новости разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время были разработаны проекты "Музей исчезнувших картин", "Внутри лесного пожара", "Лунная станция 2038 года", "Тайна перевала Дятлова", "Слепые в большом городе", "Солнечное затмение и исчезновение Луны".