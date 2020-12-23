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Жизнь и смерть на арене: VR-репортаж об опасной работе цирковых артистов
Жизнь и смерть на арене: VR-репортаж об опасной работе цирковых артистов
Ежедневные изматывающие тренировки, мозоли, травмы, переломы, а иногда даже смерть. Опасная работа, в которой главное — доверие, мастерство и умение обуздать страх. Как работают акробаты? Почему раз за разом выходят на арену, постоянно усложняя трюки? Вы увидите мир с высоты перша и узнаете секреты работы акробатов Большого Московского цирка.
2020-12-23T13:50
2020-12-23T16:34
виртуальная реальность
акробатика
интерактивные проекты
цирк братьев запашных
большой московский государственный цирк
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Обычно цирковые артисты выходят на пенсию после 15 лет стажа. Из-за травм и перегрузок многие гимнасты и акробаты покидают цирк уже к 40 годам. Но даже зная это, артисты продолжают каждый день выходить на арену, тренироваться и оттачивать номера, чтобы раз за разом удивлять зрителей.Что чувствует гимнаст, балансируя на одной руке в девяти метрах над землей? Сколько человек, помимо самого акробата, участвуют в подготовке и исполнении трюка? Почему артист иногда предпочтет отказаться от страховки? Какие травмы и перегрузки в их деле самые частые? И почему даже после перелома артист может не взять больничный, а вернуться к репетициям и тренировкам? Артисты Большого Московского цирка Евгений Головань и Елена Дюпюи ответили на эти вопросы и показали на камеру, как подготавливается цирковой номер и сколько нужно попыток, чтобы успешно его исполнить.Репортаж в формате 360 можно посмотреть на компьютере прямо из браузера. На смартфоне его можно открыть в YouTube или через приложение РИА.Lab для Android и для iOS. В этом случае вы окажетесь "внутри" истории, а экран телефона станет вашим "окном". Но для максимального погружения репортаж лучше всего смотреть в шлеме виртуальной реальности.Этот VR-репортаж — вторая часть совместного проекта РИА Новости и Большого Московского цирка об изнанке и внутренней кухне цирковой жизни. В первой части под названием "Глядя в пасть. Изнанка дрессировки хищников в репортаже 360" рассказывалось о том, как в цирке братьев Запашных приручают и дрессируют львов и тигров, почему хищники не нападают на людей и соглашаются исполнять трюки, которые никогда не стали бы делать в дикой природе.РИА Новости разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время были разработаны проекты "Музей исчезнувших картин", "Внутри лесного пожара", "Лунная станция 2038 года", "Тайна перевала Дятлова", "Слепые в большом городе", "Солнечное затмение и исчезновение Луны".
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РИА Новости
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96
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виртуальная реальность, акробатика, интерактивные проекты, цирк братьев запашных, большой московский государственный цирк

Жизнь и смерть на арене: VR-репортаж об опасной работе цирковых артистов

13:50 23.12.2020 (обновлено: 16:34 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСпектакль "OFU с участием братьев Запашных" в Большом Московском цирке
Спектакль OFU с участием братьев Запашных в Большом Московском цирке - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ежедневные изматывающие тренировки, мозоли, травмы, переломы, а иногда даже смерть. Опасная работа, в которой главное — доверие, мастерство и умение обуздать страх. Как работают акробаты? Почему раз за разом выходят на арену, постоянно усложняя трюки? Вы увидите мир с высоты перша и узнаете секреты работы акробатов Большого Московского цирка.
Обычно цирковые артисты выходят на пенсию после 15 лет стажа. Из-за травм и перегрузок многие гимнасты и акробаты покидают цирк уже к 40 годам. Но даже зная это, артисты продолжают каждый день выходить на арену, тренироваться и оттачивать номера, чтобы раз за разом удивлять зрителей.
Что чувствует гимнаст, балансируя на одной руке в девяти метрах над землей? Сколько человек, помимо самого акробата, участвуют в подготовке и исполнении трюка? Почему артист иногда предпочтет отказаться от страховки? Какие травмы и перегрузки в их деле самые частые? И почему даже после перелома артист может не взять больничный, а вернуться к репетициям и тренировкам?
Артисты Большого Московского цирка Евгений Головань и Елена Дюпюи ответили на эти вопросы и показали на камеру, как подготавливается цирковой номер и сколько нужно попыток, чтобы успешно его исполнить.
Репортаж в формате 360 можно посмотреть на компьютере прямо из браузера. На смартфоне его можно открыть в YouTube или через приложение РИА.Lab для Android и для iOS. В этом случае вы окажетесь "внутри" истории, а экран телефона станет вашим "окном". Но для максимального погружения репортаж лучше всего смотреть в шлеме виртуальной реальности.
Этот VR-репортаж — вторая часть совместного проекта РИА Новости и Большого Московского цирка об изнанке и внутренней кухне цирковой жизни. В первой части под названием "Глядя в пасть. Изнанка дрессировки хищников в репортаже 360" рассказывалось о том, как в цирке братьев Запашных приручают и дрессируют львов и тигров, почему хищники не нападают на людей и соглашаются исполнять трюки, которые никогда не стали бы делать в дикой природе.
Дрессировщик Запашный со львом во время выступления - РИА Новости, 1920, 20.05.2020
20 мая, 12:37
Глядя в пасть. Изнанка дрессировки хищников в репортаже 360Увидеть цирк изнутри, как видит его дрессировщик. На выступлении или во время репетиции, когда в цирке нет зрителей. Узнать, как львов и тигров обучают новым трюкам; почему хищники слушаются людей и как заставить тигра впервые прыгнуть в огонь; почему лев не убивает дрессировщика во время трюка с кормлением. Репортаж 360 о "кухне" братьев Запашных.
РИА Новости разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время были разработаны проекты "Музей исчезнувших картин", "Внутри лесного пожара", "Лунная станция 2038 года", "Тайна перевала Дятлова", "Слепые в большом городе", "Солнечное затмение и исчезновение Луны".
 
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