Внутри лесного пожара. Катастрофа в дополненной реальности

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Насколько лесной пожар разрушителен на самом деле и от чего это зависит? Как это — оказаться в кольце огня в горящем лесу? Видеть, что огонь наступает на тебя, но не знать, как спастись… Как выглядит пожар с высоты птичьего полета? Что происходит в течение сотен лет после того, как он потушен? И можем ли мы навсегда потерять сибирскую тайгу?