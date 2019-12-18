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2019-12-18T12:50+0300
https://ria.ru/20191218/1562503708.html
Внутри лесного пожара. Катастрофа в дополненной реальности
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РИА Новости
Внутри лесного пожара. Катастрофа в дополненной реальности
Насколько лесной пожар разрушителен на самом деле и от чего это зависит? Как это — оказаться в кольце огня в горящем лесу? Видеть, что огонь наступает на тебя, но не знать, как спастись… Как выглядит пожар с высоты птичьего полета? Что происходит в течение сотен лет после того, как он потушен? И можем ли мы навсегда потерять сибирскую тайгу?
2019-12-18T11:00+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=21779922&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/156250/42/1562504205_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_62d3bd867d392c23d4b56dcfb6ce043a.png
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PT0M43S

Внутри лесного пожара. Катастрофа в дополненной реальности

11:00 18.12.2019 (обновлено: 12:50 18.12.2019)
815
Насколько лесной пожар разрушителен на самом деле и от чего это зависит? Как это — оказаться в кольце огня в горящем лесу? Видеть, что огонь наступает на тебя, но не знать, как спастись… Как выглядит пожар с высоты птичьего полета? Что происходит в течение сотен лет после того, как он потушен? И можем ли мы навсегда потерять сибирскую тайгу?
Чтобы оказаться внутри катастрофы и понять ее механизм, скачайте приложение РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проверьте, установлен ли у вас ARCore.
Проект в дополненной реальности поместит вас прямо в центр событий. Вы увидите лесной пожар вокруг себя, сможете на себе ощутить его опасность. Узнаете, сколько времени нужно природе на самом деле, чтобы восстановиться после огня, и сколько лет будет вам, когда на месте пожара снова будут зеленые деревья.
Найти ответы на вопросы нам помогли научные консультанты проекта: доктор биологических наук, заведующий лабораторией мониторинга леса Института леса СО РАН Вячеслав Харук и кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории техногенных лесных экосистем Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН Татьяна Башкова.
РИА Новости разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. С помощью приложения РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android можно увидеть утраченные шедевры в "Музее исчезнувших картин", оказаться на Лунной базе в 2038 году, узнать, как образуется черная дыра и происходят солнечное и лунное затмения; посмотреть на мир глазами человека с расстройством аутистического спектра или узнать, как живут люди со слепотой; понять, как ощущают мир люди с синестезией; увидеть разные версии гибели группы Дятлова в горах Северного Урала.
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