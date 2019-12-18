Внутри лесного пожара. Катастрофа в дополненной реальности
Насколько лесной пожар разрушителен на самом деле и от чего это зависит? Как это — оказаться в кольце огня в горящем лесу? Видеть, что огонь наступает на тебя, но не знать, как спастись… Как выглядит пожар с высоты птичьего полета? Что происходит в течение сотен лет после того, как он потушен? И можем ли мы навсегда потерять сибирскую тайгу?
Насколько лесной пожар разрушителен на самом деле и от чего это зависит? Как это — оказаться в кольце огня в горящем лесу? Видеть, что огонь наступает на тебя, но не знать, как спастись… Как выглядит пожар с высоты птичьего полета? Что происходит в течение сотен лет после того, как он потушен? И можем ли мы навсегда потерять сибирскую тайгу?
Проект в дополненной реальности поместит вас прямо в центр событий. Вы увидите лесной пожар вокруг себя, сможете на себе ощутить его опасность. Узнаете, сколько времени нужно природе на самом деле, чтобы восстановиться после огня, и сколько лет будет вам, когда на месте пожара снова будут зеленые деревья.
Найти ответы на вопросы нам помогли научные консультанты проекта: доктор биологических наук, заведующий лабораторией мониторинга леса Института леса СО РАН Вячеслав Харук и кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории техногенных лесных экосистем Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН Татьяна Башкова.
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