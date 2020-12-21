Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201221/erdogan-1590115945.html
Время расплаты для Эрдогана пришло
Время расплаты для Эрдогана пришло
Газета The New York Times опубликовала колонку за авторством бывшего министра обороны США Роберта М. Гейтса, который занимал данный пост с 2006 по 2011 год (то... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T08:00
2020-12-21T08:00
исмаил демир
с-400 «триумф»
нато
барак обама
пакистан
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241218_0:152:3118:1905_1920x0_80_0_0_142f042bc4156a30355da79f627a8583.jpg
Газета The New York Times опубликовала колонку за авторством бывшего министра обороны США Роберта М. Гейтса, который занимал данный пост с 2006 по 2011 год (то есть при республиканце Джордже Буше — младшем и демократе Бараке Обаме) и является спецслужбистом еще старой, разгара холодной войны, закалки. Текст посвящен требующемуся американской внешней политике обновлению в соответствии с вызовами времени, и в первом же его тезисе заявлено о необходимости ужесточения давления — но не на геополитических противников, как можно было бы ожидать, а на ближайших союзников.Гейтс остановился на двух странах, которые слишком уж многое стали себе позволять. Речь, разумеется, о Германии и Турции. Экс-министр отдельно поддержал введенные на днях против Анкары санкции, уточнив, что это не более чем "хорошее начало".Если перспективы для ФРГ в свете действий будущей администрации пока не вполне ясны, то про Турцию уже сейчас можно говорить уверенно: ту ждут непростые времена, в ходе которых ей придется отстаивать свое право на суверенную политику.На прошлой неделе Вашингтон ввел персональные санкции против главы Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще троих чиновников — за приобретение страной российских ЗРК С-400.Это болезненный удар для Анкары. Дело не только в том, что Демир является одним из ближайших сподвижников турецкого президента. Важнее, что военно-промышленный комплекс Турции, в развитие которого Эрдоган лично вложил очень много сил, критически зависит от сотрудничества с Западом — по вопросам лицензирования и из-за поставок комплектующих.Предупреждающие звоночки для Анкары шли достаточно давно. Уже много месяцев на грани срыва находится важнейший контракт с Пакистаном на экспорт турецких военных вертолетов Т129 — а все из-за блокирования американцами лицензии на двигатели, которыми оснащаются машины. Канадцы остановили поставки своих электронно-оптических систем, применяемых на беспилотниках Bayraktar TB2, которые громко заявили о себе в ходе недавнего обострения в Нагорном Карабахе. Германия перекрыла кислород серийному производству танков Altay, из-за чего турецкие официальные лица обвинили ее в срыве контрактных обязательств.Введенные США санкции против Исмаила Демира как руководителя профильного ведомства, без сомнения, усугубят трудности отрасли, поскольку дела с импортозамещением у турок пока обстоят не очень хорошо.Хуже того: С-400 — далеко не единственный камень преткновения в ее отношениях с Вашингтоном и другими западными столицами. Турецкое руководство за несколько лет умудрилось наворотить кучу разногласий и склок практически со всеми партнерами. Тот же Роберт М. Гейтс в своей статье напомнил, что, помимо всего прочего, Турцию "необходимо привлечь к ответственности за действия в Ливии, Восточном Средиземноморье и Сирии", поскольку те "противоречат интересам других союзников по НАТО и осложняют усилия по достижению мира".Причем дело не только в содержании имеющихся противоречий, но и в форме, в которой Анкара заявляет свою позицию. Та зачастую носит оскорбительный — если не сказать хамский — для контрагентов характер. Таким образом турецкое руководство не просто разом разругалось почти со всеми, но и вызвало у ряда мировых лидеров глубоко личную мотивацию показать Эрдогану, где раки зимуют.Крайняя рискованность — а вернее, обреченность — подобной политики Турции была очевидна давно. Вопрос был исключительно в сроках, когда за нее придется всерьез отвечать.Судя по всему, этот момент наступил — и Запад, отложив прочие внутренние трения, перешел в консолидированное наступление на Анкару с целью ее наказания за уже сделанные шаги и принуждения к беспрекословному подчинению "старшим товарищам" в дальнейшем.И именно в этом теперь состоит самая большая проблема Реджепа Тайипа Эрдогана.Теоретически можно было бы предположить вариант торга, когда Турция пошла бы на какие-то уступки Штатам по вопросу С-400. Вот только в реальности шансов на это практически нет.Вашингтону не нужны отдельные послабления — ему нужна безоговорочная капитуляция Анкары.Если для Западной Европы желание примерно наказать скандалиста Эрдогана зиждется в немалой степени на эмоциональной основе (слишком уж он всех достал своей агрессивной и громкоголосой беспардонностью), то для возвращающихся в Белый дом глобалистов это вопрос сугубо прагматизма и прямо-таки жизненной важности.Западное единство с безоговорочным верховенством Соединенных Штатов рассыпается на глазах. Чтобы восстановить дисциплину во внутренних рядах, им необходим показательный пример наведения порядка. Турция является в этом смысле наиболее удобной мишенью, поскольку против нее можно объединить всех остальных — а затем уже перейти к другим "ренегатам".Без сомнения, президент Эрдоган осознает данные — весьма мрачные — перспективы (в том числе и для него лично) и, как следствие, бесполезность даже малейших уступок Вашингтону. Это подтверждает и заявление Исмаила Демира о том, что санкции США не повлияют на соглашения его страны с Россией по С-400.Но хватит ли у Турции сил выдержать давление, которое будет нарастать сразу со множества сторон и станет очень серьезным испытанием на прочность для национальной экономики?Тут автоматически возникает вопрос о геополитических силах, к которым Эрдоган может обратиться за помощью в своем противостоянии с Западом.На прошлой неделе — уже после введения американских санкций против Турции — на своей большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал российско-турецкие отношения. Он, отметив существующие разногласия, весьма лестно охарактеризовал Эрдогана и назвал его человеком, который "держит слово" и "хвостом не виляет". При этом российский лидер добавил, что прямолинейность турецкого коллеги в продвижении национальных интересов является "элементом прогнозируемости".Трудно расценить заявления Путина иначе, нежели готовность протянуть руку помощи турецкому руководству.Вот только приняв ее, Анкара сделает еще один шаг от Запада и к упрочению связей с Россией — и тем самым сократит свои возможности балансировать между интересами великих держав, проводя независимую ото всех политику.Но тут уж ничего не поделаешь: много лет Турция действовала во внешней политике с изяществом слона в посудной лавке, игнорируя предупреждения об опасности и недальновидности такого подхода. Теперь настало время расплачиваться за него.
https://ria.ru/20201219/krym-1590031466.html
https://ria.ru/20201216/erdogan-1589497326.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/turtsiya-1589354819.html
https://ria.ru/20201209/bayden-1588400211.html
https://ria.ru/20201208/turagent-1588307626.html
https://ria.ru/20201211/makron-1588763781.html
https://ria.ru/20191217/1562458692.html
пакистан
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e37362d8d88f811548147a32d2b40be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исмаил демир, с-400 «триумф», нато, барак обама, пакистан, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, авторы, мнение - авторы, в мире

Время расплаты для Эрдогана пришло

08:00 21.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Газета The New York Times опубликовала колонку за авторством бывшего министра обороны США Роберта М. Гейтса, который занимал данный пост с 2006 по 2011 год (то есть при республиканце Джордже Буше — младшем и демократе Бараке Обаме) и является спецслужбистом еще старой, разгара холодной войны, закалки. Текст посвящен требующемуся американской внешней политике обновлению в соответствии с вызовами времени, и в первом же его тезисе заявлено о необходимости ужесточения давления — но не на геополитических противников, как можно было бы ожидать, а на ближайших союзников.
Гейтс остановился на двух странах, которые слишком уж многое стали себе позволять. Речь, разумеется, о Германии и Турции. Экс-министр отдельно поддержал введенные на днях против Анкары санкции, уточнив, что это не более чем "хорошее начало".
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 13:32
В Крыму предупредили Киев об опасных последствиях заигрывания с Турцией
Если перспективы для ФРГ в свете действий будущей администрации пока не вполне ясны, то про Турцию уже сейчас можно говорить уверенно: ту ждут непростые времена, в ходе которых ей придется отстаивать свое право на суверенную политику.
На прошлой неделе Вашингтон ввел персональные санкции против главы Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще троих чиновников — за приобретение страной российских ЗРК С-400.
Это болезненный удар для Анкары. Дело не только в том, что Демир является одним из ближайших сподвижников турецкого президента. Важнее, что военно-промышленный комплекс Турции, в развитие которого Эрдоган лично вложил очень много сил, критически зависит от сотрудничества с Западом — по вопросам лицензирования и из-за поставок комплектующих.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 14:18
Эрдоган назвал санкции США из-за С-400 атакой на суверенитет Турции
Предупреждающие звоночки для Анкары шли достаточно давно. Уже много месяцев на грани срыва находится важнейший контракт с Пакистаном на экспорт турецких военных вертолетов Т129 — а все из-за блокирования американцами лицензии на двигатели, которыми оснащаются машины. Канадцы остановили поставки своих электронно-оптических систем, применяемых на беспилотниках Bayraktar TB2, которые громко заявили о себе в ходе недавнего обострения в Нагорном Карабахе. Германия перекрыла кислород серийному производству танков Altay, из-за чего турецкие официальные лица обвинили ее в срыве контрактных обязательств.
Введенные США санкции против Исмаила Демира как руководителя профильного ведомства, без сомнения, усугубят трудности отрасли, поскольку дела с импортозамещением у турок пока обстоят не очень хорошо.
Хуже того: С-400 — далеко не единственный камень преткновения в ее отношениях с Вашингтоном и другими западными столицами. Турецкое руководство за несколько лет умудрилось наворотить кучу разногласий и склок практически со всеми партнерами. Тот же Роберт М. Гейтс в своей статье напомнил, что, помимо всего прочего, Турцию "необходимо привлечь к ответственности за действия в Ливии, Восточном Средиземноморье и Сирии", поскольку те "противоречат интересам других союзников по НАТО и осложняют усилия по достижению мира".
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 16:14
Серьезный удар: в Турции оценили отношения с США из-за новых санкций
Причем дело не только в содержании имеющихся противоречий, но и в форме, в которой Анкара заявляет свою позицию. Та зачастую носит оскорбительный — если не сказать хамский — для контрагентов характер. Таким образом турецкое руководство не просто разом разругалось почти со всеми, но и вызвало у ряда мировых лидеров глубоко личную мотивацию показать Эрдогану, где раки зимуют.
Крайняя рискованность — а вернее, обреченность — подобной политики Турции была очевидна давно. Вопрос был исключительно в сроках, когда за нее придется всерьез отвечать.
Судя по всему, этот момент наступил — и Запад, отложив прочие внутренние трения, перешел в консолидированное наступление на Анкару с целью ее наказания за уже сделанные шаги и принуждения к беспрекословному подчинению "старшим товарищам" в дальнейшем.
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 13:18Выборы президента США — 2020
Эрдоган рассказал о планах по выстраиванию отношений с США при Байдене
И именно в этом теперь состоит самая большая проблема Реджепа Тайипа Эрдогана.
Теоретически можно было бы предположить вариант торга, когда Турция пошла бы на какие-то уступки Штатам по вопросу С-400. Вот только в реальности шансов на это практически нет.
Вашингтону не нужны отдельные послабления — ему нужна безоговорочная капитуляция Анкары.
Если для Западной Европы желание примерно наказать скандалиста Эрдогана зиждется в немалой степени на эмоциональной основе (слишком уж он всех достал своей агрессивной и громкоголосой беспардонностью), то для возвращающихся в Белый дом глобалистов это вопрос сугубо прагматизма и прямо-таки жизненной важности.
Западное единство с безоговорочным верховенством Соединенных Штатов рассыпается на глазах. Чтобы восстановить дисциплину во внутренних рядах, им необходим показательный пример наведения порядка. Турция является в этом смысле наиболее удобной мишенью, поскольку против нее можно объединить всех остальных — а затем уже перейти к другим "ренегатам".
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 22:11
Глава МИД Греции назвал Турцию "турагентом джихадистов"
Без сомнения, президент Эрдоган осознает данные — весьма мрачные — перспективы (в том числе и для него лично) и, как следствие, бесполезность даже малейших уступок Вашингтону. Это подтверждает и заявление Исмаила Демира о том, что санкции США не повлияют на соглашения его страны с Россией по С-400.
Но хватит ли у Турции сил выдержать давление, которое будет нарастать сразу со множества сторон и станет очень серьезным испытанием на прочность для национальной экономики?
Тут автоматически возникает вопрос о геополитических силах, к которым Эрдоган может обратиться за помощью в своем противостоянии с Западом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 14:06
Макрон заявил, что Европа открыта к диалогу с Турцией
На прошлой неделе — уже после введения американских санкций против Турции — на своей большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал российско-турецкие отношения. Он, отметив существующие разногласия, весьма лестно охарактеризовал Эрдогана и назвал его человеком, который "держит слово" и "хвостом не виляет". При этом российский лидер добавил, что прямолинейность турецкого коллеги в продвижении национальных интересов является "элементом прогнозируемости".
Трудно расценить заявления Путина иначе, нежели готовность протянуть руку помощи турецкому руководству.
Вот только приняв ее, Анкара сделает еще один шаг от Запада и к упрочению связей с Россией — и тем самым сократит свои возможности балансировать между интересами великих держав, проводя независимую ото всех политику.
Но тут уж ничего не поделаешь: много лет Турция действовала во внешней политике с изяществом слона в посудной лавке, игнорируя предупреждения об опасности и недальновидности такого подхода. Теперь настало время расплачиваться за него.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Уотфорде, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.12.2019
17 декабря 2019, 08:00
"Страница позора в истории США". Закроет ли Эрдоган американские базы
 
Исмаил ДемирС-400 «Триумф»НАТОБарак ОбамаПакистанТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШААвторыМнение - АвторыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
06:00Помпео назвал "виновных" в нападении на "зеленую зону" в Багдаде
Лента новостейМолния