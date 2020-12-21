https://ria.ru/20201221/erdogan-1590115945.html

Время расплаты для Эрдогана пришло

Время расплаты для Эрдогана пришло

Газета The New York Times опубликовала колонку за авторством бывшего министра обороны США Роберта М. Гейтса, который занимал данный пост с 2006 по 2011 год (то... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T08:00

2020-12-21T08:00

2020-12-21T08:00

исмаил демир

с-400 «триумф»

нато

барак обама

пакистан

турция

реджеп тайип эрдоган

сша

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Газета The New York Times опубликовала колонку за авторством бывшего министра обороны США Роберта М. Гейтса, который занимал данный пост с 2006 по 2011 год (то есть при республиканце Джордже Буше — младшем и демократе Бараке Обаме) и является спецслужбистом еще старой, разгара холодной войны, закалки. Текст посвящен требующемуся американской внешней политике обновлению в соответствии с вызовами времени, и в первом же его тезисе заявлено о необходимости ужесточения давления — но не на геополитических противников, как можно было бы ожидать, а на ближайших союзников.Гейтс остановился на двух странах, которые слишком уж многое стали себе позволять. Речь, разумеется, о Германии и Турции. Экс-министр отдельно поддержал введенные на днях против Анкары санкции, уточнив, что это не более чем "хорошее начало".Если перспективы для ФРГ в свете действий будущей администрации пока не вполне ясны, то про Турцию уже сейчас можно говорить уверенно: ту ждут непростые времена, в ходе которых ей придется отстаивать свое право на суверенную политику.На прошлой неделе Вашингтон ввел персональные санкции против главы Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще троих чиновников — за приобретение страной российских ЗРК С-400.Это болезненный удар для Анкары. Дело не только в том, что Демир является одним из ближайших сподвижников турецкого президента. Важнее, что военно-промышленный комплекс Турции, в развитие которого Эрдоган лично вложил очень много сил, критически зависит от сотрудничества с Западом — по вопросам лицензирования и из-за поставок комплектующих.Предупреждающие звоночки для Анкары шли достаточно давно. Уже много месяцев на грани срыва находится важнейший контракт с Пакистаном на экспорт турецких военных вертолетов Т129 — а все из-за блокирования американцами лицензии на двигатели, которыми оснащаются машины. Канадцы остановили поставки своих электронно-оптических систем, применяемых на беспилотниках Bayraktar TB2, которые громко заявили о себе в ходе недавнего обострения в Нагорном Карабахе. Германия перекрыла кислород серийному производству танков Altay, из-за чего турецкие официальные лица обвинили ее в срыве контрактных обязательств.Введенные США санкции против Исмаила Демира как руководителя профильного ведомства, без сомнения, усугубят трудности отрасли, поскольку дела с импортозамещением у турок пока обстоят не очень хорошо.Хуже того: С-400 — далеко не единственный камень преткновения в ее отношениях с Вашингтоном и другими западными столицами. Турецкое руководство за несколько лет умудрилось наворотить кучу разногласий и склок практически со всеми партнерами. Тот же Роберт М. Гейтс в своей статье напомнил, что, помимо всего прочего, Турцию "необходимо привлечь к ответственности за действия в Ливии, Восточном Средиземноморье и Сирии", поскольку те "противоречат интересам других союзников по НАТО и осложняют усилия по достижению мира".Причем дело не только в содержании имеющихся противоречий, но и в форме, в которой Анкара заявляет свою позицию. Та зачастую носит оскорбительный — если не сказать хамский — для контрагентов характер. Таким образом турецкое руководство не просто разом разругалось почти со всеми, но и вызвало у ряда мировых лидеров глубоко личную мотивацию показать Эрдогану, где раки зимуют.Крайняя рискованность — а вернее, обреченность — подобной политики Турции была очевидна давно. Вопрос был исключительно в сроках, когда за нее придется всерьез отвечать.Судя по всему, этот момент наступил — и Запад, отложив прочие внутренние трения, перешел в консолидированное наступление на Анкару с целью ее наказания за уже сделанные шаги и принуждения к беспрекословному подчинению "старшим товарищам" в дальнейшем.И именно в этом теперь состоит самая большая проблема Реджепа Тайипа Эрдогана.Теоретически можно было бы предположить вариант торга, когда Турция пошла бы на какие-то уступки Штатам по вопросу С-400. Вот только в реальности шансов на это практически нет.Вашингтону не нужны отдельные послабления — ему нужна безоговорочная капитуляция Анкары.Если для Западной Европы желание примерно наказать скандалиста Эрдогана зиждется в немалой степени на эмоциональной основе (слишком уж он всех достал своей агрессивной и громкоголосой беспардонностью), то для возвращающихся в Белый дом глобалистов это вопрос сугубо прагматизма и прямо-таки жизненной важности.Западное единство с безоговорочным верховенством Соединенных Штатов рассыпается на глазах. Чтобы восстановить дисциплину во внутренних рядах, им необходим показательный пример наведения порядка. Турция является в этом смысле наиболее удобной мишенью, поскольку против нее можно объединить всех остальных — а затем уже перейти к другим "ренегатам".Без сомнения, президент Эрдоган осознает данные — весьма мрачные — перспективы (в том числе и для него лично) и, как следствие, бесполезность даже малейших уступок Вашингтону. Это подтверждает и заявление Исмаила Демира о том, что санкции США не повлияют на соглашения его страны с Россией по С-400.Но хватит ли у Турции сил выдержать давление, которое будет нарастать сразу со множества сторон и станет очень серьезным испытанием на прочность для национальной экономики?Тут автоматически возникает вопрос о геополитических силах, к которым Эрдоган может обратиться за помощью в своем противостоянии с Западом.На прошлой неделе — уже после введения американских санкций против Турции — на своей большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал российско-турецкие отношения. Он, отметив существующие разногласия, весьма лестно охарактеризовал Эрдогана и назвал его человеком, который "держит слово" и "хвостом не виляет". При этом российский лидер добавил, что прямолинейность турецкого коллеги в продвижении национальных интересов является "элементом прогнозируемости".Трудно расценить заявления Путина иначе, нежели готовность протянуть руку помощи турецкому руководству.Вот только приняв ее, Анкара сделает еще один шаг от Запада и к упрочению связей с Россией — и тем самым сократит свои возможности балансировать между интересами великих держав, проводя независимую ото всех политику.Но тут уж ничего не поделаешь: много лет Турция действовала во внешней политике с изяществом слона в посудной лавке, игнорируя предупреждения об опасности и недальновидности такого подхода. Теперь настало время расплачиваться за него.

https://ria.ru/20201219/krym-1590031466.html

https://ria.ru/20201216/erdogan-1589497326.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/turtsiya-1589354819.html

https://ria.ru/20201209/bayden-1588400211.html

https://ria.ru/20201208/turagent-1588307626.html

https://ria.ru/20201211/makron-1588763781.html

https://ria.ru/20191217/1562458692.html

пакистан

турция

сша

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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