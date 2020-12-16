Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/turtsiya-1589327879.html
"Изменить поведение Турции". За что Запад наказывает Эрдогана
"Изменить поведение Турции". За что Запад наказывает Эрдогана
Отношения Турции с западными партнерами переживают острый кризис. Евросоюз ввел против Анкары санкции — из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:00
2020-12-16T10:19
инджирлик
исламское государство
дональд трамп
брэдли купер
министерство обороны сша
нато
джо байден
франция
ирак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589218520_0:27:2274:1306_1920x0_80_0_0_fcb824080b03c3b0dd21845bdac3182a.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Отношения Турции с западными партнерами переживают острый кризис. Евросоюз ввел против Анкары санкции — из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье, американцы усилили давление — за покупку российских зенитно-ракетных систем. Как это сказывается на внутренней ситуации в НАТО, разбиралось РИА Новости.Сдержать Анкару"Турция в одностороннем порядке устраивает провокации и усиливает риторику против Евросоюза. В Восточном Средиземноморье, в исключительной экономической зоне Кипра, Анкара продолжает буровые работы, хотя это незаконно", — заявили участники завершившегося на днях саммита ЕС.Чтобы умерить активность Анкары, европейцы расширили санкции против турецких чиновников и бизнесменов: им запретили въезжать в страны Евросоюза, их европейские активы заморозят. Главе ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю предстоит проработать дополнительные ограничения. Ангела Меркель призывает не только пересмотреть роль Анкары в европейских делах, но и проанализировать турецкое влияние в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Выводы представят в докладе, который рассмотрят в марте. Первые антитурецкие санкции объявили еще осенью прошлого года. Причина все та же — незаконная разведка газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Но это не остановило Реджепа Тайипа Эрдогана. Летом он заявил, что продолжит бурение. "Санкции не самоцель"Усиливая напор, Брюссель все же оставляет пространство для маневра. В коммюнике по итогам саммита подчеркивается важность "позитивной турецко-европейской повестки". "Санкции — демонстрация твердости Европы. Но это не самоцель, а инструмент для изменения поведения Анкары. Мы всегда открыты к диалогу и выражаем готовность работать конструктивно", — подчеркнул Эммануэль Макрон. Слова французского лидера расценили как продолжение обострившегося осенью спора между Парижем и Анкарой. После убийства учителя географии Самюэля Пати, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон заявил о кризисе ислама и необходимости защищать светские ценности государства. Эрдоган в ответ посоветовал ему "проверить психическое здоровье". Макрона поддержали лидеры европейских стран, осудив попытки мусульман объяснять теракты ущемлением чувств верующих. Французско-турецкая полемика едва не вылилась в очередную войну санкций, но вмешались американцы. Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер напомнил европейцам, что Турция — важный военно-стратегический партнер альянса. "Странам НАТО необходимо удержать Турцию в западной орбите. На провокации в Восточном Средиземноморье и Черном море, конечно, нельзя не реагировать. Но следует признать: безопасность Европы на восточном фланге по-прежнему зависит от Анкары. Америка хочет стать гарантом ответственного поведения турок в альянсе. Иначе выиграет Россия", — так изложил Купер позицию Вашингтона.Американские угрозыПримирительные высказывания из-за океана европейцы восприняли настороженно. Ведь еще с прошлого года тянется турецко-американский спор из-за покупки Анкарой российских С-400. Вашингтон настойчиво убеждал Эрдогана отказаться от сделки с Москвой, грозя запретом на продажу истребителей-бомбардировщиков F-35. Но турецкие власти пошли на обострение и пообещали закрыть американские военные базы Инджирлик и Кюреджик. Пентагону они необходимы для военных операций в Сирии и Ираке против "Исламского государства"*. При этом базы считаются частью системы ПРО НАТО в Европе. Американцы поумерили тон. Эрдоган тоже признал важность НАТО для Турции. Риторика Анкары слегка изменилась и после победы на выборах Джо Байдена. И хотя на посту вице-президента он часто критиковал режим Эрдогана, в Турции рассчитывают на перезагрузку отношений с приходом новой администрации. Избранный президент США пока это не комментировал. Зато дал понять, что Америка перестанет дистанцироваться от НАТО. При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что до передачи дел Байдену намерен сократить американское участие в натовских операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Более того, в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) США приняли санкции против Анкары из-за покупки российских С-400. Эрдоган назвал это "неуважением к партнеру по НАТО"."У нас крепкие политические и экономические связи с США и ЕС, которые невозможно игнорировать. Санкции нанесут ущерб. Мы ждем, что наши партнеры проявят объективность", — заметил президент Турции.НАТО не помеха самостоятельности"Как бы ни складывались отношения Эрдогана и НАТО, в турецком обществе есть консенсус — членство в альянсе выгодно, это дает Турции много возможностей. Без НАТО Эрдогану было бы сложнее обосновывать вмешательство в ливийский или сирийский конфликт", — рассуждает в беседе с РИА Новости эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы. Еще одно преимущество политолог видит в том, что альянс позволяет Турции и странам ЕС сглаживать взаимные противоречия. "Взять хотя бы конфликты Анкары с Грецией и Кипром или Францией. Эскалации удается избежать во многом как раз благодаря тому, что эти страны состоят в НАТО. Альянс выступает модератором. Верно и то, что членство в альянсе помогает Анкаре блокировать действия Греции, Кипра или Франции, если в них есть антитурецкий подтекст", — продолжает он. При этом аналитик убежден, что Эрдоган не рассматривает членство в НАТО как препятствие для самостоятельной политики. Турецко-французский популизм"Конфликт Макрона и Эрдогана не приведет к расколу. Между Турцией и Грецией всегда была напряженность. Но в открытую войну это ни разу не перерастало как раз потому, что обе страны входят в НАТО", — указывает замдиректора франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ.В беседе с РИА Новости он отметил, что после попытки госпереворота в Турции летом 2016 года Эрдоган несколько дистанцировался от альянса. Тем не менее вопрос о выходе пока не стоит. "США не позволят Анкаре покинуть альянс. Именно через Турцию американцы собираются усиливать влияние в Черноморском регионе и на Кавказе", — уверен Деланоэ. Рано или поздно, по мнению специалиста, нормализуются и турецко-французские отношения. Тем более что фундаментальных противоречий между странами нет."Эрдоган и Макрон неоднократно демонстрировали гибкость во внешней политике. Вспомните, например, конфронтацию между Турцией и Россией в ноябре 2015-го — июле 2016-го. Она быстро сошла на нет при благоприятных обстоятельствах. Макрон не раз менял взгляды и демонстрировал склонность к популизму. Конфликт между Парижем и Анкарой так или иначе разрешится", — полагает Деланоэ.Но пока в компромиссе нет взаимной заинтересованности, трения Турции с Францией, а также в целом с НАТО сохранятся. *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20191217/1562458692.html
франция
ирак
греция
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Последствия теракта в Ницце
LIVE: Последствия теракта в Ницце
2020-12-16T08:00
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589218520_0:0:2088:1565_1920x0_80_0_0_5d94a1f742357e4bb42cb1a5ad7a76ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инджирлик, исламское государство, дональд трамп, брэдли купер, министерство обороны сша, нато, джо байден, франция, ирак, греция, турция, в мире

"Изменить поведение Турции". За что Запад наказывает Эрдогана

08:00 16.12.2020 (обновлено: 10:19 16.12.2020)
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Отношения Турции с западными партнерами переживают острый кризис. Евросоюз ввел против Анкары санкции — из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье, американцы усилили давление — за покупку российских зенитно-ракетных систем. Как это сказывается на внутренней ситуации в НАТО, разбиралось РИА Новости.

Сдержать Анкару

"Турция в одностороннем порядке устраивает провокации и усиливает риторику против Евросоюза. В Восточном Средиземноморье, в исключительной экономической зоне Кипра, Анкара продолжает буровые работы, хотя это незаконно", — заявили участники завершившегося на днях саммита ЕС.
Чтобы умерить активность Анкары, европейцы расширили санкции против турецких чиновников и бизнесменов: им запретили въезжать в страны Евросоюза, их европейские активы заморозят.
Главе ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю предстоит проработать дополнительные ограничения. Ангела Меркель призывает не только пересмотреть роль Анкары в европейских делах, но и проанализировать турецкое влияние в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Выводы представят в докладе, который рассмотрят в марте.
Первые антитурецкие санкции объявили еще осенью прошлого года. Причина все та же — незаконная разведка газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Но это не остановило Реджепа Тайипа Эрдогана. Летом он заявил, что продолжит бурение.
© REUTERS / Murad SezerТурецкое буровое судно Yavuz в сопровождении сторожевого корабля ВМС Турции у берегов Кипра
Турецкое буровое судно Yavuz в сопровождении сторожевого корабля ВМС Турции у берегов Кипра - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© REUTERS / Murad Sezer
Турецкое буровое судно Yavuz в сопровождении сторожевого корабля ВМС Турции у берегов Кипра

"Санкции не самоцель"

Усиливая напор, Брюссель все же оставляет пространство для маневра. В коммюнике по итогам саммита подчеркивается важность "позитивной турецко-европейской повестки".
"Санкции — демонстрация твердости Европы. Но это не самоцель, а инструмент для изменения поведения Анкары. Мы всегда открыты к диалогу и выражаем готовность работать конструктивно", — подчеркнул Эммануэль Макрон.
Слова французского лидера расценили как продолжение обострившегося осенью спора между Парижем и Анкарой. После убийства учителя географии Самюэля Пати, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон заявил о кризисе ислама и необходимости защищать светские ценности государства. Эрдоган в ответ посоветовал ему "проверить психическое здоровье".
Макрона поддержали лидеры европейских стран, осудив попытки мусульман объяснять теракты ущемлением чувств верующих. Французско-турецкая полемика едва не вылилась в очередную войну санкций, но вмешались американцы. Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер напомнил европейцам, что Турция — важный военно-стратегический партнер альянса.
"Странам НАТО необходимо удержать Турцию в западной орбите. На провокации в Восточном Средиземноморье и Черном море, конечно, нельзя не реагировать. Но следует признать: безопасность Европы на восточном фланге по-прежнему зависит от Анкары. Америка хочет стать гарантом ответственного поведения турок в альянсе. Иначе выиграет Россия", — так изложил Купер позицию Вашингтона.
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию

Американские угрозы

Примирительные высказывания из-за океана европейцы восприняли настороженно. Ведь еще с прошлого года тянется турецко-американский спор из-за покупки Анкарой российских С-400.
Вашингтон настойчиво убеждал Эрдогана отказаться от сделки с Москвой, грозя запретом на продажу истребителей-бомбардировщиков F-35. Но турецкие власти пошли на обострение и пообещали закрыть американские военные базы Инджирлик и Кюреджик.
Пентагону они необходимы для военных операций в Сирии и Ираке против "Исламского государства"*. При этом базы считаются частью системы ПРО НАТО в Европе.
Американцы поумерили тон. Эрдоган тоже признал важность НАТО для Турции.
Риторика Анкары слегка изменилась и после победы на выборах Джо Байдена. И хотя на посту вице-президента он часто критиковал режим Эрдогана, в Турции рассчитывают на перезагрузку отношений с приходом новой администрации.
Избранный президент США пока это не комментировал. Зато дал понять, что Америка перестанет дистанцироваться от НАТО. При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что до передачи дел Байдену намерен сократить американское участие в натовских операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Более того, в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) США приняли санкции против Анкары из-за покупки российских С-400. Эрдоган назвал это "неуважением к партнеру по НАТО".
"У нас крепкие политические и экономические связи с США и ЕС, которые невозможно игнорировать. Санкции нанесут ущерб. Мы ждем, что наши партнеры проявят объективность", — заметил президент Турции.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Уотфорде, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.12.2019
17 декабря 2019, 08:00
"Страница позора в истории США". Закроет ли Эрдоган американские базы

НАТО не помеха самостоятельности

"Как бы ни складывались отношения Эрдогана и НАТО, в турецком обществе есть консенсус — членство в альянсе выгодно, это дает Турции много возможностей. Без НАТО Эрдогану было бы сложнее обосновывать вмешательство в ливийский или сирийский конфликт", — рассуждает в беседе с РИА Новости эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы.
Еще одно преимущество политолог видит в том, что альянс позволяет Турции и странам ЕС сглаживать взаимные противоречия. "Взять хотя бы конфликты Анкары с Грецией и Кипром или Францией. Эскалации удается избежать во многом как раз благодаря тому, что эти страны состоят в НАТО. Альянс выступает модератором. Верно и то, что членство в альянсе помогает Анкаре блокировать действия Греции, Кипра или Франции, если в них есть антитурецкий подтекст", — продолжает он.
При этом аналитик убежден, что Эрдоган не рассматривает членство в НАТО как препятствие для самостоятельной политики.

Турецко-французский популизм

"Конфликт Макрона и Эрдогана не приведет к расколу. Между Турцией и Грецией всегда была напряженность. Но в открытую войну это ни разу не перерастало как раз потому, что обе страны входят в НАТО", — указывает замдиректора франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ.
В беседе с РИА Новости он отметил, что после попытки госпереворота в Турции летом 2016 года Эрдоган несколько дистанцировался от альянса. Тем не менее вопрос о выходе пока не стоит. "США не позволят Анкаре покинуть альянс. Именно через Турцию американцы собираются усиливать влияние в Черноморском регионе и на Кавказе", — уверен Деланоэ.
Рано или поздно, по мнению специалиста, нормализуются и турецко-французские отношения. Тем более что фундаментальных противоречий между странами нет.
"Эрдоган и Макрон неоднократно демонстрировали гибкость во внешней политике. Вспомните, например, конфронтацию между Турцией и Россией в ноябре 2015-го — июле 2016-го. Она быстро сошла на нет при благоприятных обстоятельствах. Макрон не раз менял взгляды и демонстрировал склонность к популизму. Конфликт между Парижем и Анкарой так или иначе разрешится", — полагает Деланоэ.
Но пока в компромиссе нет взаимной заинтересованности, трения Турции с Францией, а также в целом с НАТО сохранятся.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
ИнджирликИсламское государствоДональд ТрампБрэдли КуперМинистерство обороны СШАНАТОДжо БайденФранцияИракГрецияТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Молдавия назначила нового посла в России
17:07Московский музей и центр толерантности начнет реконструкцию в 2021 году
17:06В Госдуме обвинили Еврокомиссию в желании провести цифровую колонизацию
17:03Пандемия далека от завершения, заявила глава Еврокомиссии
17:02"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса
17:01В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
16:56В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:53Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
Лента новостейМолния