Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/putin-1589692853.html
Путин рассказал об общении с Эрдоганом
Путин рассказал об общении с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин заявил, что иногда у него с главой Турции Тайипом Эрдоганом бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но турецкий... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:16
2020-12-17T15:31
турция
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589716472_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_037ce5a4d52bfb6276f12c10330526ec.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что иногда у него с главой Турции Тайипом Эрдоганом бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но турецкий лидер - человек, который держит слово, "хвостом не виляет"."У нас расходятся сейчас взгляды на отдельные вопросы с президентом (Турции - ред.) Эрдоганом. Может, иногда даже противоположные там взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. И это элемент такой прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20201210/karabakh-1588642648.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин об общении с Эрдоганом: это человек, который держит слово
Путин об общении с Эрдоганом: это человек, который держит слово
2020-12-17T14:16
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589716472_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_38b8e6eeaf87d18f7e051b6d7bfc2fa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире

Путин рассказал об общении с Эрдоганом

14:16 17.12.2020 (обновлено: 15:31 17.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что иногда у него с главой Турции Тайипом Эрдоганом бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но турецкий лидер - человек, который держит слово, "хвостом не виляет".
"У нас расходятся сейчас взгляды на отдельные вопросы с президентом (Турции - ред.) Эрдоганом. Может, иногда даже противоположные там взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. И это элемент такой прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:53Ситуация в Нагорном Карабахе
Эрдоган отметил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020ТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
Лента новостейМолния