https://ria.ru/20201217/putin-1589692853.html

Путин рассказал об общении с Эрдоганом

Путин рассказал об общении с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин заявил, что иногда у него с главой Турции Тайипом Эрдоганом бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но турецкий... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:16

2020-12-17T14:16

2020-12-17T15:31

турция

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что иногда у него с главой Турции Тайипом Эрдоганом бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но турецкий лидер - человек, который держит слово, "хвостом не виляет"."У нас расходятся сейчас взгляды на отдельные вопросы с президентом (Турции - ред.) Эрдоганом. Может, иногда даже противоположные там взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. И это элемент такой прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201210/karabakh-1588642648.html

турция

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Путин об общении с Эрдоганом: это человек, который держит слово Путин об общении с Эрдоганом: это человек, который держит слово 2020-12-17T14:16 true PT0M39S

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турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире