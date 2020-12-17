https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589627941.html

В Турции заявили, что санкции США не повлияют на соглашение с Россией

В Турции заявили, что санкции США не повлияют на соглашение с Россией

Санкции США не повлияют на соглашения Турции и России по поставкам систем ПВО С-400 и не причинят ущерб Анкаре, заявил глава секретариата оборонпрома республики РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:40

2020-12-17T10:40

2020-12-17T10:51

майк помпео

исмаил демир

министерство финансов сша

f-35

вашингтон (город)

в мире

с-400 «триумф»

турция

сша

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АНКАРА, 17 дек - РИА Новости. Санкции США не повлияют на соглашения Турции и России по поставкам систем ПВО С-400 и не причинят ущерб Анкаре, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир.США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России"Санкции ни на что не влияют, кроме как на людей и ведомства, против которых они приняты. Они также не влияют на соглашения, которые были подписаны ранее. Мы не думаем, что санкции причинят какой-либо ущерб или станут причиной нашего ослабления – наши ВС и силы безопасности не в том состоянии, чтобы на них можно было влиять", - сказал Демир в интервью телеканалу A Haber.Он добавил, что после введения санкций Турция "будет с двойным усилием реализовывать проекты, которые укрепляют ее оборонную промышленность".Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201216/sanktsii-1589532979.html

https://ria.ru/20201216/erdogan-1589497326.html

вашингтон (город)

турция

сша

анкара

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майк помпео, исмаил демир, министерство финансов сша, f-35, вашингтон (город), в мире, с-400 «триумф», турция, сша, анкара