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https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589627941.html
В Турции заявили, что санкции США не повлияют на соглашение с Россией
В Турции заявили, что санкции США не повлияют на соглашение с Россией
Санкции США не повлияют на соглашения Турции и России по поставкам систем ПВО С-400 и не причинят ущерб Анкаре, заявил глава секретариата оборонпрома республики РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:40
2020-12-17T10:51
майк помпео
исмаил демир
министерство финансов сша
f-35
вашингтон (город)
в мире
с-400 «триумф»
турция
сша
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АНКАРА, 17 дек - РИА Новости. Санкции США не повлияют на соглашения Турции и России по поставкам систем ПВО С-400 и не причинят ущерб Анкаре, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир.США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России"Санкции ни на что не влияют, кроме как на людей и ведомства, против которых они приняты. Они также не влияют на соглашения, которые были подписаны ранее. Мы не думаем, что санкции причинят какой-либо ущерб или станут причиной нашего ослабления – наши ВС и силы безопасности не в том состоянии, чтобы на них можно было влиять", - сказал Демир в интервью телеканалу A Haber.Он добавил, что после введения санкций Турция "будет с двойным усилием реализовывать проекты, которые укрепляют ее оборонную промышленность".Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201216/sanktsii-1589532979.html
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вашингтон (город)
турция
сша
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майк помпео, исмаил демир, министерство финансов сша, f-35, вашингтон (город), в мире, с-400 «триумф», турция, сша, анкара

В Турции заявили, что санкции США не повлияют на соглашение с Россией

10:40 17.12.2020 (обновлено: 10:51 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АНКАРА, 17 дек - РИА Новости. Санкции США не повлияют на соглашения Турции и России по поставкам систем ПВО С-400 и не причинят ущерб Анкаре, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир.
США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
"Санкции ни на что не влияют, кроме как на людей и ведомства, против которых они приняты. Они также не влияют на соглашения, которые были подписаны ранее. Мы не думаем, что санкции причинят какой-либо ущерб или станут причиной нашего ослабления – наши ВС и силы безопасности не в том состоянии, чтобы на них можно было влиять", - сказал Демир в интервью телеканалу A Haber.
Он добавил, что после введения санкций Турция "будет с двойным усилием реализовывать проекты, которые укрепляют ее оборонную промышленность".
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Майк ПомпеоИсмаил ДемирМинистерство финансов СШАF-35Вашингтон (город)В миреС-400 «Триумф»ТурцияСШААнкара
 
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