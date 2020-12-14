https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589220485.html
США ввели санкции против Турции за покупку С-400
США ввели санкции против Турции за покупку С-400
Вашингтон ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех чиновников, сообщил Минфин США. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:52
2020-12-14T20:52
2020-12-14T22:01
исмаил демир
с-400 «триумф»
министерство финансов сша
турция
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в мире
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех чиновников, сообщил Минфин США.Как пояснил госсекретарь Майк Помпео, это решение связано с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов.Он призвал Турцию "немедленно" разрешить в координации с США "проблему С-400".Как отметил Помпео, введение санкций посылает "ясный сигнал, что США будут в полной мере реализовывать пункт 231 закона CAATSA и не потерпят значительных транзакций с оборонным и разведывательным сектором России"."Пункт 231 закона CAATSA и сегодняшние действия направлены не на то, чтобы подорвать военный потенциал или боеготовность Турции или любого другого союзника или партнера США. Напротив, они направлены на то, чтобы заставить Россию заплатить цену в ответ на широкий круг ее злонамеренных действий", — говорится в заявлении Госдепа.В Анкаре осудили и отвергли односторонние американские санкции, заявил МИД Турции, пообещав ответить на это решение.Отмечается, что утверждения США о уязвимости систем НАТО в связи с приобретением Турцией С-400 не имеют технической основания."Турция предложила создать техническую рабочую группу с участием НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение", — говорится в документе.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что введение санкций не стало сюрпризом.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201211/erdogan-1588741535.html
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исмаил демир, с-400 «триумф», министерство финансов сша, турция, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Вашингтон
ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции
, его главы Исмаила Демира
и еще трех чиновников, сообщил Минфин США
.
Как пояснил госсекретарь Майк Помпео
, это решение связано с покупкой Анкарой
российских зенитно-ракетных комплексов.
Он призвал Турцию "немедленно" разрешить в координации с США
"проблему С-400".
"Турция ценный партнер и важный партнер в региональной безопасности для США, и мы хотели бы продолжить нашу многодесятилетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, удалив препятствие в виде С-400 в распоряжении Турции как можно скорее", — говорится в письменном заявлении чиновника.
Как отметил Помпео, введение санкций посылает "ясный сигнал, что США будут в полной мере реализовывать пункт 231 закона CAATSA и не потерпят значительных транзакций с оборонным и разведывательным сектором России".
"Пункт 231 закона CAATSA и сегодняшние действия направлены не на то, чтобы подорвать военный потенциал или боеготовность Турции или любого другого союзника или партнера США. Напротив, они направлены на то, чтобы заставить Россию заплатить цену в ответ на широкий круг ее злонамеренных действий", — говорится в заявлении Госдепа.
В Анкаре осудили и отвергли односторонние американские санкции, заявил МИД Турции, пообещав ответить на это решение.
Отмечается, что утверждения США о уязвимости систем НАТО в связи с приобретением Турцией С-400 не имеют технической основания.
"Турция предложила создать техническую рабочую группу с участием НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение", — говорится в документе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что введение санкций не стало сюрпризом.
"Это, конечно, очередное проявление такого аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы, уже десятилетия налево и направо, и, конечно, это не добавляет авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества", — сказал глава МИД по итогам встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.