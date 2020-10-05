https://ria.ru/20201005/eksport-1578320178.html

Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за Карабаха

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что приостановил действие разрешений на экспорт в Турцию на фоне сообщений об использовании канадских технологий РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T21:44

2020-10-05T21:44

2020-10-05T22:22

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

франсуа-филипп шампань

нагорный карабах

канада

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД Канады <a href="http://ria.ru/person_francois-philippe-champagne/" target="_blank" data-auto="true">Франсуа-Филипп Шампань</a> заявил, что приостановил действие разрешений на экспорт в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> на фоне сообщений об использовании канадских технологий в конфликте в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.По словам Шампаня, в последние несколько дней появлялись утверждения об использовании канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Узнав об этом, глава МИД Канады распорядился провести проверку этих утверждений."В соответствии с жестким режимом экспортного контроля <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> и продолжающимся расследованием, я приостановил действие соответствующих разрешений на экспорт в Турцию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.По сообщениям канадских СМИ, ранее власти Азербайджана опубликовали видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлено использование в боевых действиях в Нагорном Карабахе азербайджанских беспилотников. Однако эксперты указали, что, согласно кадрам, в действительности речь идет об использовании Азербайджаном дронов турецкого производства, оснащенных канадскими датчиками и лазерными системами наведения.Глава МИД Канады на прошлой неделе пообещал приостановить выдачу разрешений на экспорт в Турцию военной продукции, если будет установлено, что ее использование приводит к нарушениям прав человека. Тогда Шампань отметил, что привержен "соблюдению самых высоких стандартов" при рассмотрении запросов на экспорт, а также указал на приверженность Канады договору <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> о торговле оружием.

https://ria.ru/20201004/turtsiya-1578186303.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578114931.html

goldmikron Для защиты, но не нападения. Тем более когда при этом гибнут мирные жители. 13

Андрей Дашков Странно! Зачем оружие если не воевать? Они его для чего продают?.. 12

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нагорный карабах

канада

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франсуа-филипп шампань, нагорный карабах, канада, турция, в мире