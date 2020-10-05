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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/eksport-1578320178.html
Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за Карабаха
Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что приостановил действие разрешений на экспорт в Турцию на фоне сообщений об использовании канадских технологий РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T21:44
2020-10-05T22:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
франсуа-филипп шампань
нагорный карабах
канада
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД Канады <a href="http://ria.ru/person_francois-philippe-champagne/" target="_blank" data-auto="true">Франсуа-Филипп Шампань</a> заявил, что приостановил действие разрешений на экспорт в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> на фоне сообщений об использовании канадских технологий в конфликте в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.По словам Шампаня, в последние несколько дней появлялись утверждения об использовании канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Узнав об этом, глава МИД Канады распорядился провести проверку этих утверждений."В соответствии с жестким режимом экспортного контроля <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> и продолжающимся расследованием, я приостановил действие соответствующих разрешений на экспорт в Турцию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.По сообщениям канадских СМИ, ранее власти Азербайджана опубликовали видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлено использование в боевых действиях в Нагорном Карабахе азербайджанских беспилотников. Однако эксперты указали, что, согласно кадрам, в действительности речь идет об использовании Азербайджаном дронов турецкого производства, оснащенных канадскими датчиками и лазерными системами наведения.Глава МИД Канады на прошлой неделе пообещал приостановить выдачу разрешений на экспорт в Турцию военной продукции, если будет установлено, что ее использование приводит к нарушениям прав человека. Тогда Шампань отметил, что привержен "соблюдению самых высоких стандартов" при рассмотрении запросов на экспорт, а также указал на приверженность Канады договору <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> о торговле оружием.
https://ria.ru/20201004/turtsiya-1578186303.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578114931.html
Для защиты, но не нападения. Тем более когда при этом гибнут мирные жители.
13
Странно! Зачем оружие если не воевать? Они его для чего продают?..
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8
нагорный карабах
канада
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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франсуа-филипп шампань, нагорный карабах, канада, турция, в мире

Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за Карабаха

21:44 05.10.2020 (обновлено: 22:22 05.10.2020)
 
© REUTERS / Murad Sezer/File PhotoАзербайджанцы с флагами Турции и Азербайджана во время акции протеста в Стамбуле
Азербайджанцы с флагами Турции и Азербайджана во время акции протеста в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что приостановил действие разрешений на экспорт в Турцию на фоне сообщений об использовании канадских технологий в конфликте в Нагорном Карабахе.
По словам Шампаня, в последние несколько дней появлялись утверждения об использовании канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Узнав об этом, глава МИД Канады распорядился провести проверку этих утверждений.
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"В соответствии с жестким режимом экспортного контроля Канады и продолжающимся расследованием, я приостановил действие соответствующих разрешений на экспорт в Турцию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
По сообщениям канадских СМИ, ранее власти Азербайджана опубликовали видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлено использование в боевых действиях в Нагорном Карабахе азербайджанских беспилотников. Однако эксперты указали, что, согласно кадрам, в действительности речь идет об использовании Азербайджаном дронов турецкого производства, оснащенных канадскими датчиками и лазерными системами наведения.
Глава МИД Канады на прошлой неделе пообещал приостановить выдачу разрешений на экспорт в Турцию военной продукции, если будет установлено, что ее использование приводит к нарушениям прав человека. Тогда Шампань отметил, что привержен "соблюдению самых высоких стандартов" при рассмотрении запросов на экспорт, а также указал на приверженность Канады договору ООН о торговле оружием.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаФрансуа-Филипп ШампаньНагорный КарабахКанадаТурцияВ мире
 
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