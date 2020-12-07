https://ria.ru/20201207/otravleniya-1587998439.html

Случаи отравления парами хлора в бассейне в России в 2018-2020 годах

Случаи отравления парами хлора в бассейне в России в 2018-2020 годах

в Астрахани 30 человек почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора в бассейне "Динамо". Двадцать человек госпитализировали, 18 из них – дети,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:44

2020-12-07T12:44

2020-12-07T12:44

справки

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20207 декабря в Астрахани 30 человек почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора в бассейне "Динамо". Двадцать человек госпитализировали, 18 из них – дети, шестеро в реанимации. По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья.18 сентября в Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора в бассейне, пятеро из них были госпитализированы. Среди госпитализированных четверо в возрасте 7-8 лет и 15-летний подросток. Состояние всех пятерых детей оценивалось как стабильное.21 марта в Южно-Сахалинске пятеро детей в возрасте от 4 до 11 лет были доставлены в больницу с диагнозом "отравление парами хлора". Было установлено, что во время празднования дня рождения одного из детей малолетние с родителями находились в одном из банных комплексов областного центра, где купались в бассейне. Из пяти детей двое были срочно госпитализированы, трое отправлены на амбулаторное лечение.22 февраля в больницу города Набережные Челны с признаками отравления хлоркой, ожогами глаз и дыхательных путей были госпитализированы девять человек, в том числе восемь несовершеннолетних в возрасте от семи до 17 лет. По данным следствия, несколько семей приехали на базу отдыха "Тонус", где сняли гостевой дом с сауной и бассейном. Дети и подростки во время купания в бассейне почувствовали себя плохо. Отмечалось, что у них покраснели глаза, появилась рвота и головокружение. 1 февраля в Перми после купания в бассейне сауны на плохое самочувствие пожаловались 13 человек, среди которых были восемь детей. Семь несовершеннолетних с диагнозом "отравление хлоркой" были госпитализированы. Причиной отравления послужило неблагоприятное действие хлорсодержащих веществ. 201912 августа в Тюмени после посещения одного из бассейнов города пять человек были госпитализированы с симптомами отравлением хлором. При взятии проб эксперты выяснили, что содержание хлора в воде значительно превышало допустимые показатели. 29 марта стало известно, что в Татарстане после посещения бассейна в Балтасинском районе на головокружение, признаки кашля и тошноты пожаловались восемь детей и двое взрослых. Школьники были госпитализированы, их состояние оценивалось как удовлетворительное. По данным прокуратуры, отравившимся детям от 8 до 12 лет. Дети занимались в секции плавания в бассейне "Дулкын", расположенном на улице Ленина поселка городского типа Балтаси. Позже стало известно, что отравление хлором произошло из-за неисправности автомата очистки воды в бассейне.6 февраля в одном из фитнес-клубов Нижнего Новгорода посетители бассейна отравились хлором. Пострадали 10 человек – шесть детей и четверо взрослых. Шестерым пострадавшим (троим детям и троим взрослым) медицинская помощь была оказана на месте. Троих детей и одного взрослого госпитализировали. Позже в больницу из дома были доставлены еще двое детей и один мужчина.201811 декабря в Санкт-Петербурге после занятий в школьном бассейне в Красносельском районе были госпитализированы семеро подростков 13-14 лет. По данным ряда СМИ, всего в школе на плохое самочувствие пожаловались 16 школьников. Причиной отравления мог стать хлор.9 апреля в городе Мыски Кемеровской области после посещения бассейна "Олимпиец" были госпитализированы находившиеся там дети. По данным Роспотребнадзора, 13 человек отравились хлорсодержащими дезинфицирующими средствами. Причиной выделения большой концентрации хлора в помещения бассейна и распространения его по системе вентиляции послужило нарушение технологии водоподготовки по обеззараживанию воды персоналом бассейна.17 марта в Чебоксарах семеро детей получили отравление хлором в сауне "Аква-лайф". Дети находились в сауне с родителями. При купании в бассейне дети почувствовали недомогание в виде кашля, першения в горле. Трое детей были госпитализированы, четверо – после осмотра и консультации анестезиолога-реаниматолога и педиатра отпущены домой на амбулаторное лечение. В ночь на 1 января в Подмосковье семеро детей были госпитализированы после отравления парами хлорамина в сауне. Было установлено, что 31 декабря компания с семью несовершеннолетними детьми арендовала одну из саун в Подмосковье для отдыха до утра 1 января. Во время нахождения в сауне дети стали жаловаться родителям на ухудшение состояния, затем у них начались рвота, рези в глазах, кашель и затруднение дыхания. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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