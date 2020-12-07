https://ria.ru/20201207/otravlenie-1587978861.html
В Астрахани после массового отравления в бассейне возбудили дело
В Астрахани после массового отравления в бассейне возбудили дело
Уголовное дело возбудили после массового отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:13
2020-12-07T11:13
2020-12-07T13:20
массовое отравление в бассейне в астрахани
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после массового отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора, число госпитализированных после отравления в бассейне Астрахани выросло до 20, шестеро детей в реанимации. Ранее отмечалось, что астраханцы были госпитализированы, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне в спортивном комплексе "Динамо"."Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром 7 декабря во время занятий в бассейне одного из спорткомплексов в Астрахани детям и взрослым стало плохо, они были доставлены в больницу. По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья.
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астрахань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Следственные действия на месте массового отравления в бассейне Астрахани
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По версии следствия, утром 7 декабря 2020 года во время проведения занятий в бассейне одного из спортивных комплексов, расположенного в Советском районе г. Астрахани, детям и взрослым стало плохо.
В связи с ухудшением состояния здоровья пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.
По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции и МЧС.
Выполняется необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
2020-12-07T11:13
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
массовое отравление в бассейне в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Уголовное дело возбудили после массового отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани
, сообщается на сайте СК
РФ.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора, число госпитализированных после отравления в бассейне Астрахани выросло до 20, шестеро детей в реанимации. Ранее отмечалось, что астраханцы были госпитализированы, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне в спортивном комплексе "Динамо".
"Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
По версии следствия, утром 7 декабря во время занятий в бассейне одного из спорткомплексов в Астрахани детям и взрослым стало плохо, они были доставлены в больницу. По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья.