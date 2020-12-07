https://ria.ru/20201207/otravlenie-1587978861.html

В Астрахани после массового отравления в бассейне возбудили дело

В Астрахани после массового отравления в бассейне возбудили дело

Уголовное дело возбудили после массового отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:13

2020-12-07T11:13

2020-12-07T13:20

массовое отравление в бассейне в астрахани

следственный комитет россии (ск рф)

астрахань

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после массового отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора, число госпитализированных после отравления в бассейне Астрахани выросло до 20, шестеро детей в реанимации. Ранее отмечалось, что астраханцы были госпитализированы, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне в спортивном комплексе "Динамо"."Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром 7 декабря во время занятий в бассейне одного из спорткомплексов в Астрахани детям и взрослым стало плохо, они были доставлены в больницу. По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья.

https://ria.ru/20201129/gaz-1586833707.html

астрахань

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Следственные действия на месте массового отравления в бассейне Астрахани Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, утром 7 декабря 2020 года во время проведения занятий в бассейне одного из спортивных комплексов, расположенного в Советском районе г. Астрахани, детям и взрослым стало плохо. В связи с ухудшением состояния здоровья пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь. По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции и МЧС. Выполняется необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается. 2020-12-07T11:13 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое отравление в бассейне в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия