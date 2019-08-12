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РИА Новости

В Тюмени проверяют данные об отравлении хлором посетителей бассейна

15:30, 12 августа 2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку информации о том, что пять посетителей бассейна в Тюмени отравились хлором и были госпитализированы, сообщает в понедельник СУСК по Тюменской области.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по сообщению региональных СМИ о том, что в одном из бассейнов города Тюмени пятеро посетителей оказались в больнице, отравившись хлором", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, сразу пятеро человек со схожими симптомами, а именно отравлением хлором, госпитализированы в Областную клиническую больницу №1. При взятии проб эксперты выяснили, что содержание хлора в воде значительно превышало допустимые показатели.
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