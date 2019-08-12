В Тюмени проверяют данные об отравлении хлором посетителей бассейна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку информации о том, что пять посетителей бассейна в Тюмени отравились хлором и были госпитализированы, сообщает в понедельник СУСК по Тюменской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по сообщению региональных СМИ о том, что в одном из бассейнов города Тюмени пятеро посетителей оказались в больнице, отравившись хлором", - говорится в сообщении.