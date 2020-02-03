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2020-02-03T09:51+0300
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Врач рассказал о состоянии детей, отравившихся хлоркой в Перми
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РИА Новости

Врач рассказал о состоянии детей, отравившихся хлоркой в Перми

09:51 03.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
УФА, 3 фев – РИА Новости. Врачи готовят к выписке детей, госпитализированных с отравлением хлоркой из бассейна в Перми, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края.
Ранее сообщалось, что 1 февраля после купания в бассейне сауны в Перми на плохое самочувствие пожаловались 13 человек, среди которых были восемь детей. Семь несовершеннолетних с диагнозом "отравление хлоркой" были госпитализированы.
"Сейчас в больнице остаются пять детей, их состояние оценивается как удовлетворительное. Всех готовят к выписке", - сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края.
Управление Роспотребнадзора по региону сообщает, что работа сауны приостановлена из-за грубых нарушений санитарного законодательства. По данным ведомства, здесь не контролировали содержание хлора в воде бассейна.
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