Врач рассказал о состоянии детей, отравившихся хлоркой в Перми

УФА, 3 фев – РИА Новости. Врачи готовят к выписке детей, госпитализированных с отравлением хлоркой из бассейна в Перми, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края.
Ранее сообщалось, что 1 февраля после купания в бассейне сауны в Перми на плохое самочувствие пожаловались 13 человек, среди которых были восемь детей. Семь несовершеннолетних с диагнозом "отравление хлоркой" были госпитализированы.
"Сейчас в больнице остаются пять детей, их состояние оценивается как удовлетворительное. Всех готовят к выписке", - сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края.
Управление Роспотребнадзора по региону сообщает, что работа сауны приостановлена из-за грубых нарушений санитарного законодательства. По данным ведомства, здесь не контролировали содержание хлора в воде бассейна.
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