https://ria.ru/20201207/basseyn-1587958114.html
В Астрахани тридцать человек отравились хлором в бассейне
В Астрахани тридцать человек отравились хлором в бассейне
В Астрахани 30 человек почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора в бассейне "Динамо", сообщил представитель регионального МЧС. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:14
2020-12-07T09:14
2020-12-07T13:22
массовое отравление в бассейне в астрахани
астраханская область
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек — РИА Новости. В Астрахани 30 человек почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора в бассейне "Динамо", сообщил представитель регионального МЧС.Двадцать человек госпитализировали, 18 из них — дети, шестеро сейчас в реанимации, уточнила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Анастасия Кротова.Все дети находятся в областной клинической больнице имени Силищевой, взрослые — в городской клинике имени Кирова. Их жизни ничего не угрожает.На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. По предварительным данным, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, превысив концентрацию хлора в 25 раз. Учреждение закроют до конца года.В сентябре в Санкт-Петербурге восемь детей отравились хлором в бассейне, пятерых пришлось госпитализировать, двое лежали в реанимации.Отравление хлором в худшем случае может привести к смерти от остановки дыхания, а при наиболее легкой форме грозит несколькими днями кашля и першения в горле.
https://ria.ru/20200417/1570194951.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
массовое отравление в бассейне в астрахани, астраханская область, астрахань, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек — РИА Новости.
В Астрахани
30 человек почувствовали себя плохо из-за превышения концентрации хлора в бассейне "Динамо", сообщил представитель регионального МЧС.
Двадцать человек госпитализировали, 18 из них — дети, шестеро сейчас в реанимации, уточнила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Анастасия Кротова.
Все дети находятся в областной клинической больнице имени Силищевой, взрослые — в городской клинике имени Кирова. Их жизни ничего не угрожает.
На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
По предварительным данным, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, превысив концентрацию хлора в 25 раз. Учреждение закроют до конца года.
В сентябре в Санкт-Петербурге восемь детей отравились
хлором в бассейне, пятерых пришлось госпитализировать, двое лежали в реанимации.
Отравление хлором в худшем случае может привести к смерти от остановки дыхания, а при наиболее легкой форме грозит несколькими днями кашля и першения в горле.