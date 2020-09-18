https://ria.ru/20200918/basseyn-1577466622.html

В Петербурге дети отравились парами хлора в бассейне

Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге, пятеро из них госпитализированы, сообщила РИА Новости в пятницу представитель городского... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T20:38

2020-09-18T20:38

2020-09-18T20:38

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, пятеро из них госпитализированы, сообщила РИА Новости в пятницу представитель городского комитета по здравоохранению."Пятеро из восьми детей, отравившихся парами хлора в бассейне, госпитализированы в детскую больницу", - сказала она, не уточнив подробностей.Как сообщила представитель городской станции скорой помощи, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. "Трое отказались от госпитализации", - отметила она.По данным региональных СМИ, инцидент произошел в бассейне во Фрунзенском районе Петербурга на улице Ярослава Гашека.

https://ria.ru/20200911/otravlenie-1577090078.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия