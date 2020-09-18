https://ria.ru/20200918/basseyn-1577466622.html
В Петербурге дети отравились парами хлора в бассейне
Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге, пятеро из них госпитализированы, сообщила РИА Новости в пятницу представитель городского... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:38
2020-09-18T20:38
2020-09-18T20:38
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154927/30/1549273014_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_c6ab614426e52ed8f36d2cd4c6c52d58.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, пятеро из них госпитализированы, сообщила РИА Новости в пятницу представитель городского комитета по здравоохранению."Пятеро из восьми детей, отравившихся парами хлора в бассейне, госпитализированы в детскую больницу", - сказала она, не уточнив подробностей.Как сообщила представитель городской станции скорой помощи, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. "Трое отказались от госпитализации", - отметила она.По данным региональных СМИ, инцидент произошел в бассейне во Фрунзенском районе Петербурга на улице Ярослава Гашека.
https://ria.ru/20200911/otravlenie-1577090078.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154927/30/1549273014_137:0:2866:2047_1400x0_80_0_0_5f5db635f6c8a633210e4351f4394412.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия