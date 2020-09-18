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В Петербурге дети отравились парами хлора в бассейне
Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге, пятеро из них госпитализированы, сообщила РИА Новости в пятницу представитель городского... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:38
2020-09-18T20:38
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, пятеро из них госпитализированы, сообщила РИА Новости в пятницу представитель городского комитета по здравоохранению."Пятеро из восьми детей, отравившихся парами хлора в бассейне, госпитализированы в детскую больницу", - сказала она, не уточнив подробностей.Как сообщила представитель городской станции скорой помощи, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. "Трое отказались от госпитализации", - отметила она.По данным региональных СМИ, инцидент произошел в бассейне во Фрунзенском районе Петербурга на улице Ярослава Гашека.
https://ria.ru/20200911/otravlenie-1577090078.html
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге дети отравились парами хлора в бассейне

20:38 18.09.2020
1054
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБассейн под открытым небом "Чайка" в Москве
Бассейн под открытым небом Чайка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге, пятеро из них госпитализированы, сообщила РИА Новости в пятницу представитель городского комитета по здравоохранению.
"Пятеро из восьми детей, отравившихся парами хлора в бассейне, госпитализированы в детскую больницу", - сказала она, не уточнив подробностей.
Как сообщила представитель городской станции скорой помощи, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. "Трое отказались от госпитализации", - отметила она.
По данным региональных СМИ, инцидент произошел в бассейне во Фрунзенском районе Петербурга на улице Ярослава Гашека.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 13:37
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212864
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