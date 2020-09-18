https://ria.ru/20200918/khlor-1577468722.html

Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге

Двое детей после отравления парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге находятся в состоянии средней степени тяжести под наблюдением в реанимации, трое - в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T22:31

2020-09-18T22:31

2020-09-18T22:31

россия

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154927/30/1549273014_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_c6ab614426e52ed8f36d2cd4c6c52d58.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Двое детей после отравления парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге находятся в состоянии средней степени тяжести под наблюдением в реанимации, трое - в легкой степени тяжести, сообщила журналистам главный врач Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина.В пятницу представитель городского комитета по здравоохранению сообщила РИА Новости, что восемь детей отравились парами хлора в бассейне в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, пятеро из них госпитализированы. Также прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала проверку по сообщению об отравлении детей хлором в бассейне. СУСК РФ по Петербургу возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20200918/otravlenie-1577440628.html

1

россия

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербург, происшествия