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Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
Двое детей после отравления парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге находятся в состоянии средней степени тяжести под наблюдением в реанимации, трое - в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T22:31
2020-09-18T22:31
россия
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Двое детей после отравления парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге находятся в состоянии средней степени тяжести под наблюдением в реанимации, трое - в легкой степени тяжести, сообщила журналистам главный врач Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина.В пятницу представитель городского комитета по здравоохранению сообщила РИА Новости, что восемь детей отравились парами хлора в бассейне в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, пятеро из них госпитализированы. Также прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала проверку по сообщению об отравлении детей хлором в бассейне. СУСК РФ по Петербургу возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20200918/otravlenie-1577440628.html
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россия
санкт-петербург
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россия, санкт-петербург, происшествия

Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге

22:31 18.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБассейн под открытым небом "Чайка" в Москве
Бассейн под открытым небом Чайка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Двое детей после отравления парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге находятся в состоянии средней степени тяжести под наблюдением в реанимации, трое - в легкой степени тяжести, сообщила журналистам главный врач Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина.
В пятницу представитель городского комитета по здравоохранению сообщила РИА Новости, что восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге, пятеро из них госпитализированы. Также прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала проверку по сообщению об отравлении детей хлором в бассейне. СУСК РФ по Петербургу возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"К нам доставлено пять детей - один ребенок 15 лет, остальные - семи и восьми лет. Состояние всех пятерых детей на сегодняшний момент стабильное. У двоих детей состояние средней степени тяжести, они находятся под наблюдением в отделении реанимации, и трое детей с легкой степенью отравления, они тоже находятся под наблюдением", - сказала Исанкина.

Павел Бражников, отравивший метанолом 13 жителей села Покровка Омской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 13:45
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РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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