Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Двое детей после отравления парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге находятся в состоянии средней степени тяжести под наблюдением в реанимации, трое - в легкой степени тяжести, сообщила журналистам главный врач Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина.
В пятницу представитель городского комитета по здравоохранению сообщила РИА Новости, что восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге, пятеро из них госпитализированы. Также прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала проверку по сообщению об отравлении детей хлором в бассейне. СУСК РФ по Петербургу возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"К нам доставлено пять детей - один ребенок 15 лет, остальные - семи и восьми лет. Состояние всех пятерых детей на сегодняшний момент стабильное. У двоих детей состояние средней степени тяжести, они находятся под наблюдением в отделении реанимации, и трое детей с легкой степенью отравления, они тоже находятся под наблюдением", - сказала Исанкина.