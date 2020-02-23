СК возбудил дело из-за отравления детей хлором под Набережными Челнами

Несколько семей, по предварительным данным, приехали на базу отдыха "Тонус", где сняли гостевой дом с сауной и бассейном. Дети и подростки во время купания в бассейне почувствовали себя плохо. Отмечается, что у них покраснели глаза, появилась рвота и головокружение.