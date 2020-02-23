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СК возбудил дело из-за отравления детей хлором под Набережными Челнами
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РИА Новости

СК возбудил дело из-за отравления детей хлором под Набережными Челнами

17:56 23.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей хлором во время купания в бассейне на частной базе отдыха под Набережными Челнами, сообщается на сайте СК РФ.
Несколько семей, по предварительным данным, приехали на базу отдыха "Тонус", где сняли гостевой дом с сауной и бассейном. Дети и подростки во время купания в бассейне почувствовали себя плохо. Отмечается, что у них покраснели глаза, появилась рвота и головокружение.
Сообщается, что вечером 22 февраля в больницу города Набережные Челны с признаками отравления хлоркой, ожогами глаз и дыхательных путей были госпитализированы девять человек, в том числе восемь несовершеннолетних в возрасте от семи до 17 лет. В настоящее время двое детей находятся дома.
Отмечается, что были изъяты пробы воздуха и воды, назначено исследование.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Набережные ЧелныПроисшествия
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