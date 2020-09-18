https://ria.ru/20200918/otravlenie-1577466892.html

Стали известны подробности отравления детей парами хлора в Петербурге

Среди госпитализированных с отравлением парами хлора в Петербурге детей четверо в возрасте 7-8 лет и 15-летний подросток, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T20:55

2020-09-18T20:55

2020-09-18T20:55

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Среди госпитализированных с отравлением парами хлора в Петербурге детей четверо в возрасте 7-8 лет и 15-летний подросток, сообщает городской комитет по здравоохранению.Как сообщала РИА Новости представитель этого ведомства, парами хлора в бассейне Фрунзенского отравились восемь детей, из них пять были госпитализированы. По данным представителя городской станции скорой медицинской помощи, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Обстоятельства инцидента выясняет прокуратура Фрунзенского района <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>. Следственные органы возбудили уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности."В фитнес-центре отравились 8 детей, троим помощь оказана на месте. В детскую больницу доставлены четверо детей 7-8 лет, один подросток 15 лет", - говорится в сообщении комздрава.Состояние детей сейчас уточняется, информирует ведомство.

https://ria.ru/20200909/otravlenie-1576974481.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия