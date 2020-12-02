https://ria.ru/20201202/mosty-1587368749.html

Случаи обрушения пешеходных мостов в России в 2017-2020 годах

Случаи обрушения пешеходных мостов в России в 2017-2020 годах

в Московской области на перегоне Химки - Сходня во время демонтажа обрушилась часть пешеходного моста. В результате инцидента произошла задержка в движении... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:15

2020-12-02T16:15

2020-12-02T16:15

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587346445_0:205:2772:1764_1400x0_80_0_0_b04023d38a7ba287b2b2a4ecd0c57541.jpg

2020 2 декабря в Московской области на перегоне Химки - Сходня во время демонтажа обрушилась часть пешеходного моста. В результате инцидента произошла задержка в движении "Сапсана" и восьми пригородных электропоездов. Было организовано реверсивное движение поездов по первому главному пути.11 октября на 614-м километре федеральной автодороги М-10 "Россия" в поселке Любань Ленинградской области обрушился надземный пешеходный переход. Причиной происшествия стал столкнувшийся с мостом самосвал, ехавший с поднятым кузовом. Пострадал водитель грузовика, он был госпитализирован.29 сентября на трассе М5 "Урал" под Екатеринбургом из-за превышения допустимых габаритов по высоте грузовик столкнулся с пешеходным мостом. Водитель погиб. 27 сентября на территории промышленной зоны компании FM Logistic в Ступинском районе Подмосковья обрушился надземный пешеходный переход. Пострадали 39 человек. 2 сентября на 254-м километре трассы Р-254 "Иртыш" в Курганской области из-за проезжавшего с поднятым кузовом автомобиля частично обрушилась часть пешеходного моста. В результате происшествия никто не пострадал.8 мая в Тюменской области на 13-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в результате повреждения стрелой крана произошло обрушение надземного модульного пешеходного перехода. Пострадал один человек.19 марта стало известно, что на федеральной автомобильной дороге М7 "Волга" в Собинском районе Владимирской области грузовой автомобиль врезался в надземный пешеходный переход. В результате произошедшего часть перехода обрушилась на дорогу. В связи с ЧП было ограничено движение транспорта. Никто не пострадал.2019В ночь на 13 сентября в районе населенного пункта Селятино в Подмосковье водитель фуры, перевозившей негабаритный груз, повредил надземный пешеходный переход, еще не введенный в эксплуатацию, и тот обрушился на проезжую часть. Пострадавших в результате происшествия нет. Трасса была перекрыта в обе стороны.25 марта на окраине хутора Травалев Хадыженского городского поселения Кубани обрушился мост через реку Хадажка. По данным МЧС мост с октября 2018 года являлся аварийным, по нему осуществлялось пешеходное сообщение с семью домовладениями.В ночь на 1 января в московском Парке Горького обрушился деревянный пешеходный переход над катком. По данным МЧС, пострадали 13 человек, 12 из них были доставлены в больницу, но никто не получил травм, которые могли бы угрожать жизни.201816 октября во Владивостоке грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе. В результате виадук упал на проезжую часть и полностью блокировал движение в обоих направлениях. По данным МЧС, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снес пешеходный виадук. 10 августа в городе Кировограде Свердловской области в связи с обильными атмосферными осадками и повышением уровня воды в реке Южная Шуралка была размыта часть дорожного полотна по улице Кировградская и обрушен пешеходный мост, соединяющий улицы Пушкина и Некрасова.31 июля на 31-м километре трассы М-8 "Холмогоры" (Ярославское шоссе) в районе города Пушкино Московской области произошло обрушение пешеходного моста в результате наезда грузовой автомашины. Пострадал водитель грузовика. Движение машин было перекрыто в обе стороны. Позднее движение восстановили. Всего к ликвидации последствий ДТП привлекался 51 человек и 20 единиц техники.20176 августа во Владимирской области на 305-м километре трассы М-7 "Волга" обрушился надземный пешеходный переход. Стрела крана-манипулятора поднялась и задела мост, тот рухнул, повредив два грузовых автомобиля и мотоцикл. В результате пострадали два человека – водители грузовика и мотоцикла. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки