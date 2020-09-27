https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577830960.html

В подмосковной промзоне обрушился надземный переход

На территории промзоны в Ступинском районе Подмосковья обрушился надземный переход, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T09:28

2020-09-27T09:28

2020-09-27T10:16

ступино

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> На территории промзоны в <a href="http://ria.ru/location_Stupinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ступинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> обрушился надземный переход, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Там уточнили, что это произошло на территории компании <a href="http://ria.ru/organization_FM_Logistic/" target="_blank" data-auto="true">FM Logistic</a> в деревне Сидорово. При обрушении пострадали 13 человек, троим из них потребовалась госпитализация.По словам собеседника агентства, погибших нет. Пострадавших эвакуировали с помощью медицинского вертолета "Ансат".Все пострадавшие — сотрудники предприятия, добавили в пресс-службе.На место направились спасатели и специалисты, которые установят причины ЧП. Прокуратура Московской области начала проверку.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона и главе Ступино оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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ступино

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ступино, происшествия