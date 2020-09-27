https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577830960.html
В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
На территории промзоны в Ступинском районе Подмосковья обрушился надземный переход, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:28
2020-09-27T09:28
2020-09-27T10:16
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> На территории промзоны в <a href="http://ria.ru/location_Stupinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ступинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> обрушился надземный переход, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Там уточнили, что это произошло на территории компании <a href="http://ria.ru/organization_FM_Logistic/" target="_blank" data-auto="true">FM Logistic</a> в деревне Сидорово. При обрушении пострадали 13 человек, троим из них потребовалась госпитализация.По словам собеседника агентства, погибших нет. Пострадавших эвакуировали с помощью медицинского вертолета "Ансат".Все пострадавшие — сотрудники предприятия, добавили в пресс-службе.На место направились спасатели и специалисты, которые установят причины ЧП. Прокуратура Московской области начала проверку.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона и главе Ступино оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
4
ступино
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ступино, происшествия
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
На территории промзоны в Ступинском районе Подмосковья
обрушился надземный переход, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС
.
Там уточнили, что это произошло на территории компании FM Logistic
в деревне Сидорово.
При обрушении пострадали 13 человек, троим из них потребовалась госпитализация.
По словам собеседника агентства, погибших нет. Пострадавших эвакуировали с помощью медицинского вертолета "Ансат".
Все пострадавшие — сотрудники предприятия, добавили в пресс-службе.
На место направились спасатели и специалисты, которые установят причины ЧП. Прокуратура Московской области начала проверку.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона и главе Ступино оказать пострадавшим всю необходимую помощь.