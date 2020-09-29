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https://ria.ru/20200929/obrushenie-1577961889.html
При обрушении пешеходного моста под Екатеринбургом погиб человек
Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста под Екатеринбургом, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах региона. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:00
2020-09-29T18:47
дороги
валерий горелых
гумвд
челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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<strong>МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста под <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбургом</a>, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах региона.Пешеходный мост рухнул на трассе М5 "Урал" вечером во вторник после повреждения автомобилем КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов. Движение на трассе перекрыто.Областной главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщает, что водителя зажало в кабине."У Камаза открылся борт, из-за превышения допустимых габаритов по высоте (грузовик) столкнулся с пешеходным мостом. В результате ДТП мост повреждён. Водитель грузовика погиб", - рассказал собеседник агентства.Руководитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a> сообщил РИА Новости во вторник, что "организовано движение со стороны <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a> в Екатеринбург по екатеринбургской кольцевой автодороге мимо аэропорта "Кольцово", а со стороны Екатеринбурга в Челябинск - через микрорайон Химмаш".
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челябинск
свердловская область
екатеринбург
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Кадры обрушения пешеходного моста под Екатеринбургом
Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста под Екатеринбургом, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах региона. Пешеходный мост рухнул на трассе М5 "Урал" вечером во вторник после повреждения автомобилем КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов. Движение на трассе перекрыто. Областной главк МЧС сообщает, что водителя зажало в кабине.
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дороги, валерий горелых, гумвд, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, екатеринбург, происшествия

При обрушении пешеходного моста под Екатеринбургом погиб человек

18:00 29.09.2020 (обновлено: 18:47 29.09.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииНа месте обрушения надземного перехода на трассе "Урал"
На месте обрушения надземного перехода на трассе Урал - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста под Екатеринбургом, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах региона.
Пешеходный мост рухнул на трассе М5 "Урал" вечером во вторник после повреждения автомобилем КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов. Движение на трассе перекрыто.
Областной главк МЧС сообщает, что водителя зажало в кабине.
"У Камаза открылся борт, из-за превышения допустимых габаритов по высоте (грузовик) столкнулся с пешеходным мостом. В результате ДТП мост повреждён. Водитель грузовика погиб", - рассказал собеседник агентства.
Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости во вторник, что "организовано движение со стороны Челябинска в Екатеринбург по екатеринбургской кольцевой автодороге мимо аэропорта "Кольцово", а со стороны Екатеринбурга в Челябинск - через микрорайон Химмаш".
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ДорогиВалерий ГорелыхГУМВДЧелябинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
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