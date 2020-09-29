https://ria.ru/20200929/obrushenie-1577961889.html

При обрушении пешеходного моста под Екатеринбургом погиб человек

Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста под Екатеринбургом, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах региона. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:00

2020-09-29T18:00

2020-09-29T18:47

дороги

валерий горелых

гумвд

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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<strong>МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста под <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбургом</a>, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах региона.Пешеходный мост рухнул на трассе М5 "Урал" вечером во вторник после повреждения автомобилем КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов. Движение на трассе перекрыто.Областной главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщает, что водителя зажало в кабине."У Камаза открылся борт, из-за превышения допустимых габаритов по высоте (грузовик) столкнулся с пешеходным мостом. В результате ДТП мост повреждён. Водитель грузовика погиб", - рассказал собеседник агентства.Руководитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a> сообщил РИА Новости во вторник, что "организовано движение со стороны <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a> в Екатеринбург по екатеринбургской кольцевой автодороге мимо аэропорта "Кольцово", а со стороны Екатеринбурга в Челябинск - через микрорайон Химмаш".

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/chp-shakhta-1577936121.html

челябинск

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры обрушения пешеходного моста под Екатеринбургом Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста под Екатеринбургом, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах региона. Пешеходный мост рухнул на трассе М5 "Урал" вечером во вторник после повреждения автомобилем КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов. Движение на трассе перекрыто. Областной главк МЧС сообщает, что водителя зажало в кабине. 2020-09-29T18:00 true PT1M03S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги, валерий горелых, гумвд, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, екатеринбург, происшествия