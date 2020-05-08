В Тюменской области рухнул надземный переход, пострадал человек

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Движение транспорта перекрыли на Тобольском тракте в Движение транспорта перекрыли на Тобольском тракте в Тюменской области после обрушения надземного пешеходного перехода, в ходе которого пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На 14-м километре Тобольского тракта напротив села Яр в результате повреждения стрелой крана произошло обрушение надземного модульного пешеходного перехода", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадал один человек в "Газели", ехавшей в попутном направлении. Движение транспорта по трассе перекрыто. Ширина автодороги - 28 метров, по три полосы в каждую сторону.

В пресс-службе регионального ГИБДД агентству уточнили, что инцидент произошел на 13-м километре федеральной автодороги Тюмень Ханты-Мансийск , движение перекрыто в обоих направлениях. На месте работают сотрудники ГИБДД, дорожные службы, предпринимаются все меры, чтобы убрать конструкцию с дороги, сказала собеседница агентства.