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2020-05-08T14:54
https://ria.ru/20200508/1571161106.html
В Тюменской области рухнул надземный переход, пострадал человек
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РИА Новости

В Тюменской области рухнул надземный переход, пострадал человек

14:15 08.05.2020 (обновлено: 14:54 08.05.2020)
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© Фото : пресс-служба "Уралуправтодор"На месте обрушения надземного перехода в Тюменской области
На месте обрушения надземного перехода в Тюменской области
© Фото : пресс-служба "Уралуправтодор"
На месте обрушения надземного перехода в Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Движение транспорта перекрыли на Тобольском тракте в Тюменской области после обрушения надземного пешеходного перехода, в ходе которого пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 14-м километре Тобольского тракта напротив села Яр в результате повреждения стрелой крана произошло обрушение надземного модульного пешеходного перехода", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, пострадал один человек в "Газели", ехавшей в попутном направлении. Движение транспорта по трассе перекрыто. Ширина автодороги - 28 метров, по три полосы в каждую сторону.
В пресс-службе регионального ГИБДД агентству уточнили, что инцидент произошел на 13-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, движение перекрыто в обоих направлениях. На месте работают сотрудники ГИБДД, дорожные службы, предпринимаются все меры, чтобы убрать конструкцию с дороги, сказала собеседница агентства.
Как уточнили в департаменте здравоохранения Тюменской области, упавший мост задел легковую машину. "Пострадавшего водителя медики осмотрели, сейчас оказывают помощь и готовят к эвакуации в стационар для проведения комплексной диагностики и осмотра в ОКБ № 2", - сказали в депздраве.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тюменская областьПроисшествия
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