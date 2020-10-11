https://ria.ru/20201011/perekhod-1579314709.html

Водитель грузовика пострадал при обрушении моста в Ленинградской области

Водитель грузовика, въехавший в пешеходный переход на трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области, пострадал, он госпитализирован, сообщили РИА... РИА Новости, 11.10.2020

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россия

ленинградская область

тосненский район

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Водитель грузовика, въехавший в пешеходный переход на трассе М-10 в <a href="http://ria.ru/location_Tosnenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тосненском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, пострадал, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 17.20 мск на 614-м километре федеральной автодороги М-10 "Россия", в населенном пункте Любань Ленинградской области. Водитель, управляя самосвалом с поднятым кузовом, снес пешеходный мост. Движение на этом участке автодороги было перекрыто.Ранее сообщалось, что на место происшествия направлены три крана, три бригады дорожных рабочих подрядных организаций с необходимым инструментом и оборудованием. Принимаются все меры для оперативного восстановления движения транспорта по федеральной трассе М-10. В настоящее время объезд перекрытого участка в сторону <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> возможен по маршруту Трубников Бор - Вороний остров - дорога 41А-004 - <a href="http://ria.ru/location_Korkino/" target="_blank" data-auto="true">Коркино</a> - Любань.

https://ria.ru/20201006/los-1578475514.html

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россия

ленинградская область

тосненский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Грузовик снес надземный переход в Ленинградской области. Кадры МЧС с места аварии Грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе М-10 в поселке Любань Ленинградской области, движение на этом участке дороги перекрыто. «Водитель, управляя самосвалом с поднятым кузовом, снес пешеходный мост», - сообщили в ГИБДД региона. Фото и видео от МЧС. 2020-10-11T20:00 true PT0M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинградская область, тосненский район, происшествия