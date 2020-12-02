https://ria.ru/20201202/obrushenie-1587343204.html

В Подмосковье обрушился пешеходный мост

В Подмосковье обрушился пешеходный мост

В Московской области обрушилась часть пешеходного моста на перегоне Химки — Сходня, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:22

2020-12-02T14:22

2020-12-02T14:53

химки

происшествия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Московской области обрушилась часть пешеходного моста на перегоне Химки — Сходня, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."При демонтаже старого пешеходного моста на перегоне Химки — Сходня был задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления", — сказал собеседник агентства.В результате инцидента произошла задержка до 40 минут в движении "Сапсана" и восьми пригородных электропоездов."Организовано реверсивное движение поездов по первому главному пути", — добавил представитель ведомства.Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД) устраняют возникшие неисправности и пытаются сократить отставание поездов.

https://realty.ria.ru/20201126/zavod-1586461180.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химки, происшествия