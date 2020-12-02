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В Подмосковье обрушился пешеходный мост
В Подмосковье обрушился пешеходный мост
В Московской области обрушилась часть пешеходного моста на перегоне Химки — Сходня, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:22
2020-12-02T14:22
2020-12-02T14:53
химки
происшествия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Московской области обрушилась часть пешеходного моста на перегоне Химки — Сходня, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."При демонтаже старого пешеходного моста на перегоне Химки — Сходня был задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления", — сказал собеседник агентства.В результате инцидента произошла задержка до 40 минут в движении "Сапсана" и восьми пригородных электропоездов."Организовано реверсивное движение поездов по первому главному пути", — добавил представитель ведомства.Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД) устраняют возникшие неисправности и пытаются сократить отставание поездов.
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химки, происшествия
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
В Московской области
обрушилась часть пешеходного моста на перегоне Химки
— Сходня, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС
России.
"При демонтаже старого пешеходного моста на перегоне Химки — Сходня был задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления", — сказал собеседник агентства.
В результате инцидента произошла задержка до 40 минут в движении "Сапсана" и восьми пригородных электропоездов.
"Организовано реверсивное движение поездов по первому главному пути", — добавил представитель ведомства.
Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД) устраняют возникшие неисправности и пытаются сократить отставание поездов.