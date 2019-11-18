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РИА Новости

Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста

19:16 18.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие главного входа парка культуры им.Горького после реставрации
Открытие главного входа парка культуры им.Горького после реставрации
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании 120 тысяч рублей со столичного Парка Горького в пользу семьи, пострадавшей от обрушения деревянного моста в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в суде.
"Мосгорсуд оставил решение Замоскворецкого суда Москвы без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
В ночь на 1 января 2019 года в московском Парке Горького обрушился деревянный пешеходный переход над катком. По данным МЧС, пострадали 13 человек, 12 из них были доставлены в больницу, но никто не получил травм, которые могли бы угрожать жизни. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил директора Парка Горького и подписал распоряжение о выплате компенсаций пострадавшим в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.
В июне Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького в пользу семьи с несовершеннолетним ребенком 120 тысяч рублей. Заявители сообщали, что они упали с моста в парке из-за обрушения его конструкции, получив при этом травмы. Обе стороны остались недовольны решением суда.
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Из заявления истцов следует, что сразу после инцидента они решили "поскорее покинуть опасное место", потому не стали ждать скорую. Тем не менее, позже семья всё-таки обратилась к медикам, но рассчитывать на компенсацию уже не могла. По этой причине супруги Денис Давыдов и Наталья Новикова в своих интересах и интересах несовершеннолетнего сына обратились в суд с требованием выплатить им по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Представитель ответчика просила в удовлетворении иска отказать.
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Парк культуры имени ГорькогоМосковский городской судМЧС РФСергей СобянинМоскваПроисшествия
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