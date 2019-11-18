Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании 120 тысяч рублей со столичного Парка Горького в пользу семьи, пострадавшей от обрушения деревянного моста в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в суде.
"Мосгорсуд оставил решение Замоскворецкого суда Москвы без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
В ночь на 1 января 2019 года в московском Парке Горького обрушился деревянный пешеходный переход над катком. По данным МЧС, пострадали 13 человек, 12 из них были доставлены в больницу, но никто не получил травм, которые могли бы угрожать жизни. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил директора Парка Горького и подписал распоряжение о выплате компенсаций пострадавшим в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.
В июне Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького в пользу семьи с несовершеннолетним ребенком 120 тысяч рублей. Заявители сообщали, что они упали с моста в парке из-за обрушения его конструкции, получив при этом травмы. Обе стороны остались недовольны решением суда.
Из заявления истцов следует, что сразу после инцидента они решили "поскорее покинуть опасное место", потому не стали ждать скорую. Тем не менее, позже семья всё-таки обратилась к медикам, но рассчитывать на компенсацию уже не могла. По этой причине супруги Денис Давыдов и Наталья Новикова в своих интересах и интересах несовершеннолетнего сына обратились в суд с требованием выплатить им по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Представитель ответчика просила в удовлетворении иска отказать.