Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании 120 тысяч рублей со столичного Парка Горького в пользу семьи, пострадавшей от обрушения деревянного моста в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в суде.

"Мосгорсуд оставил решение Замоскворецкого суда Москвы без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.

В ночь на 1 января 2019 года в московском Парке Горького обрушился деревянный пешеходный переход над катком. По данным МЧС, пострадали 13 человек, 12 из них были доставлены в больницу, но никто не получил травм, которые могли бы угрожать жизни. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил директора Парка Горького и подписал распоряжение о выплате компенсаций пострадавшим в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

В июне Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького в пользу семьи с несовершеннолетним ребенком 120 тысяч рублей. Заявители сообщали, что они упали с моста в парке из-за обрушения его конструкции, получив при этом травмы. Обе стороны остались недовольны решением суда.