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https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577835663.html
Число пострадавших при обрушении в Подмосковье выросло до 39
Число пострадавших при обрушении перехода в промзоне в Ступинском районе Подмосковья увеличилось до 39 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:49
2020-09-27T13:07
обрушение надземного перехода в ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Число пострадавших при обрушении перехода в промзоне в Ступинском районе Подмосковья увеличилось до 39 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Восемнадцать из них находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больнице, уточнили в ведомстве.Пострадавшим и их родственникам окажут также психологическую помощь.ЧП произошло на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. Пешеходный переход обрушился в цехе одного из предприятий на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. Люди упали с высоты четырех метров, они получили переломы, а также ожоги от горячей воды из поврежденных инженерных коммуникаций.На месте работают 68 сотрудников МЧС и 25 единиц техники. Подмосковная прокуратура и главк Следственного комитета проводят проверку.
https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html
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обрушение надземного перехода в ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ступино, происшествия

Число пострадавших при обрушении в Подмосковье выросло до 39

11:49 27.09.2020 (обновлено: 13:07 27.09.2020)
5675
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиНа месте обрушения надземного перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Число пострадавших при обрушении перехода в промзоне в Ступинском районе Подмосковья увеличилось до 39 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Восемнадцать из них находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больнице, уточнили в ведомстве.
Пострадавшим и их родственникам окажут также психологическую помощь.
ЧП произошло на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. Пешеходный переход обрушился в цехе одного из предприятий на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. Люди упали с высоты четырех метров, они получили переломы, а также ожоги от горячей воды из поврежденных инженерных коммуникаций.
На месте работают 68 сотрудников МЧС и 25 единиц техники. Подмосковная прокуратура и главк Следственного комитета проводят проверку.
Обрушение моста в Ступинском районе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 10:43
Появилось видео с места обрушения перехода в Подмосковье
6122524
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Обрушение надземного перехода в СтупиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СтупиноПроисшествия
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