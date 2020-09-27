https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577835663.html
Число пострадавших при обрушении в Подмосковье выросло до 39
Число пострадавших при обрушении перехода в промзоне в Ступинском районе Подмосковья увеличилось до 39 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:49
2020-09-27T11:49
2020-09-27T13:07
обрушение надземного перехода в ступино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Число пострадавших при обрушении перехода в промзоне в Ступинском районе Подмосковья увеличилось до 39 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Восемнадцать из них находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больнице, уточнили в ведомстве.Пострадавшим и их родственникам окажут также психологическую помощь.ЧП произошло на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. Пешеходный переход обрушился в цехе одного из предприятий на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. Люди упали с высоты четырех метров, они получили переломы, а также ожоги от горячей воды из поврежденных инженерных коммуникаций.На месте работают 68 сотрудников МЧС и 25 единиц техники. Подмосковная прокуратура и главк Следственного комитета проводят проверку.
https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html
ступино
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение надземного перехода в ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ступино, происшествия
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Число пострадавших при обрушении перехода в промзоне в Ступинском районе Подмосковья увеличилось до 39 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Восемнадцать из них находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больнице, уточнили в ведомстве.
Пострадавшим и их родственникам окажут также психологическую помощь.
ЧП произошло на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. Пешеходный переход обрушился в цехе одного из предприятий на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. Люди упали с высоты четырех метров, они получили переломы, а также ожоги от горячей воды из поврежденных инженерных коммуникаций.
На месте работают 68 сотрудников МЧС и 25 единиц техники. Подмосковная прокуратура и главк Следственного комитета проводят проверку.