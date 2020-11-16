https://ria.ru/20201116/sandu-1584449394.html

Биография Майи Санду

Биография Майи Санду

Майя Санду родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипень Фалештского района Молдавской ССР (ныне Республика Молдавия). РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:58

2020-11-16T17:58

2020-11-16T17:58

майя санду

молдавия

справки

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Майя Санду родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипень Фалештского района Молдавской ССР (ныне Республика Молдавия). В 1994 году окончила Академию экономического образования Молдавии по специальности "менеджмент". В 1998 году получила степень магистра международных отношений в Академии государственного управления при правительстве (ныне – при президенте) Молдавии. В 2010 году окончила магистратуру Гарвардского института государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди в США.В 1994–1996 годах работала главным специалистом отдела сотрудничества с Евросоюзом и странами Черноморского бассейна департамента внешнеэкономических отношений министерства экономики Молдавии.С 1996 по 1998 годы – консультант, затем заместитель руководителя главного управления по сотрудничеству с международными экономическими организациями министерства экономики.С 1998 по 2005 годы работала экономистом в представительстве Всемирного банка в Кишиневе. Координировала проекты по поддержке реформ в ключевых секторах экономики Молдавии.В 2005-2006 годах – директор Главного управления макроэкономической политики и программ развития министерства экономики республики.В 2007 году была координатором программы Организации Объединенных Наций по развитию в Молдавии, консультантом UNICEF в области снижения детской бедности, проводила исследования для Всемирного банка по политэкономике реформ в Молдавии.В 2007-2009 годах Санду была консультантом объединения административной поддержки Управления координирования политики внешней помощи правительства Молдавии.С 2010 по 2012 год работала в США в качестве советника одного из исполнительных директоров Всемирного банка.В 2012 году вернулась в Молдавию и по квоте Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), в которой официально не состояла, в июле была назначена министром просвещения республики.На посту министра инициировала введение нового регламента сдачи экзаменов и ужесточение системы контроля: на входах в экзаменационные центры были установлены металлоискатели, все аудитории оснастили камерами видеонаблюдения. Была усилена борьба с коррупцией в ведомстве, отменена дискриминация при поступлении в вузы для немолдаван, также было ликвидировано положение, при котором 30% школьных менеджеров (директоров) назначались пожизненно и др.В июле 2015 года после отставки правительства Кирилла Габурича Либерал-демократическая партия Молдовы выдвинула Майю Санду кандидатом в премьер-министры, но ее кандидатура не нашла поддержки других партий.30 июля 2015 года, после утверждения нового правительства во главе с Валерием Стрельцом, Майя Санду покинула пост министра просвещения.В декабре 2015 года Санду объявила о разрыве отношений с Либерально-демократической партией и о создании партии "Действие и солидарность" (PAS). С мая 2016 года она – председатель этого политформирования.Осенью 2016 года Майя Санду была выдвинута PAS кандидатом в президенты Молдавии. Свои кандидатуры в ее пользу сняли лидер "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе и глава правящей Демократической партии Молдовы Мариан Лупу.Таким образом, Санду стала единым кандидатом на президентских выборах от проевропейской оппозиции. 30 октября 2016 года в первом туре Майя Санду заняла второе место (38,71% голосов), уступив лидеру Партии социалистов Игорю Додону (47,98% голосов). Во втором туре 13 ноября 2016 года она набрала 47,82% голосов избирателей. Президентом Молдавии с результатом 52,18% голосов стал Игорь Додон. В феврале 2019 года Майя Санду была избрана депутатом молдавского парламента от избирательного блока Acum ("Сейчас"), созданного партией "Действие и солидарность" и "Платформой "Достоинство и правда". По итогам выборов блок получил 26 депутатских мест, уступив социалистам и демократам.8 июня 2019 года президент Молдавии Игорь Додон после консультаций с парламентскими фракциями выдвинул Майю Санду кандидатом в премьер-министры. Ее кандидатура была единогласно поддержана парламентом. На это посту она сменила Павла Филипа.Однако 9 июня 2019 года Конституционный суд республики отменил решение депутатов, восстановил Филипа в должности премьера и временно отстранил от власти президента Игоря Додона, передав его полномочия Павлу Филипу. Санду заявила, что ее правительство продолжит работу. Поддержку правительству Санду выразили Евросоюз, Россия, США. 14 июня Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду. 12 ноября 2019 года парламент Молдавии из-за ситуации вокруг назначения генерального прокурора выразил вотум недоверия правительству Майи Санду. За отставку кабинета министров проголосовали 63 депутата из 101. 18 июля 2020 года партия "Действие и солидарность" выдвинула Майю Санду кандидатом на президентских выборах в Молдавии. 1 ноября 2020 года по итогам первого тура президентских выборов Майя Санду набрала 36,16% голосов избирателей и вышла во второй тур.В ходе избирательной кампании Санду выступает за интеграцию Молдавии с Румынией с перспективой вхождения страны в Европейский Союз. Награждена орденом Gloria Muncii ("Трудовая слава", 2014). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, молдавия, справки