Додон выдвинул кандидатом в премьеры сопредседателя блока ACUM Майю Санду

Согласно местному законодательству, президент Молдавии представляет парламенту кандидата в премьер-министры, его должны одобрить большинством голосов. Вопрос назначения Санду премьером будет рассмотрен на заседании, которые в эти минуты проходит в парламенте.

Депутаты Соцпартии Молдавии и блока ACUM собрались в субботу на заседание, чтобы выбрать руководство парламента, создать правительство и утвердить ряд законов. На заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко. Депутаты Демпартии, партии "Шор", а также трое независимых парламентариев не пришли на заседание. Во время заседания спикером парламента была выбрана председатель партии социалистов Зинаида Гречаный.