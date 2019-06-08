Молдавский парламент выбрал премьера

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Депутаты парламента проголосовали за назначение премьер-министром сопредседателя блока ACUM Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Игорь Додон после консультаций с парламентскими фракциями решил выдвинуть кандидатом в премьеры сопредседателя блока ACUM Майю Санду.

"Депутаты единогласно поддержали кандидата в премьеры Майю Санду, поздравляем ее с назначением", - сказала Гречаный.

Санду представила парламенту программу работы правительства и сообщила, что работа кабмина будет базироваться на трех приоритетах. Первый приоритет, по ее словам, это принятия закона по деолигархизации. Второй приоритет - выведение страны из изоляции и восстановление экономики, возвращение доверия партнеров и финансирования из внешних источников для проведения реформ и социальной политики. Третий — улучшение благосостояния граждан.

Санду также представила свою команду. МВД возглавит сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе, министром экономики и инфраструктуры станет Вадим Брынзан, министром образования, науки и культуры — Лилиана Николаеску-Онофрей, министром юстиции — Станислав Павловский, министром здравоохранения, труда и социальной защиты — Алла Немеренко. Вице-премьером по вопросам реинтеграции станет Василий Шова, министром обороны - Павел Войку, министром иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, министром финансов Наталия Гаврилица, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — Джеорджета Минку.