Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду

КИШИНЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Парламент Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду , сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.

Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.

"63 голосами вотум недоверия правительству утвержден", - сказала Гречаный.

Инициативу социалистов поддержали депутаты Демпартии. Фракция партии "Шор" и обе фракции блока ACUM от участия в голосовании отказались.

Это четвертый раз в истории Молдавии, когда правительство уходит в отставку из-за вотума недоверия парламента.

Ранее парламент Молдавии принял постановление, согласно которому кандидатов должна была выбирать спецкомиссия при Минюсте, однако министр юстиции Олеся Стамате аннулировала итоги конкурса, поскольку у нее возникли сомнения в объективности членов отборочной комиссии и неподкупности кандидатов. Премьер Санду взяла на себя обязательство перед парламентом лично выбрать кандидатов на пост генпрокурора. Партия социалистов обвинила премьера в нарушении соглашения о сотрудничестве и попытке спровоцировать отставку правительства.

Додон не раз заявлял, что готов поддержать перестановки в правительстве, если они будут необходимы для повышения эффективности работы кабмина. Он отмечал, что недоволен работой некоторых министров.