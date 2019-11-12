Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T18:40Z
https://ria.ru/20191112/1560845570.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156085/96/1560859624_0:35:3416:1957_1036x0_80_0_0_6219bf9d54c90b010cab47865d6bfa89.jpg
РИА Новости

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду

13:52 12.11.2019 (обновлено: 18:40 12.11.2019)
10899
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
Премьер-министр Молдавии Майя Санду на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Молдавии Майя Санду на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
КИШИНЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.
"63 голосами вотум недоверия правительству утвержден", - сказала Гречаный.
Инициативу социалистов поддержали депутаты Демпартии. Фракция партии "Шор" и обе фракции блока ACUM от участия в голосовании отказались.
Сторонники премьер-министра Молдавии Майи Санду у здания парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
11:23
В Кишиневе сотни человек пришли к зданию парламента
Это четвертый раз в истории Молдавии, когда правительство уходит в отставку из-за вотума недоверия парламента.
Ранее парламент Молдавии принял постановление, согласно которому кандидатов должна была выбирать спецкомиссия при Минюсте, однако министр юстиции Олеся Стамате аннулировала итоги конкурса, поскольку у нее возникли сомнения в объективности членов отборочной комиссии и неподкупности кандидатов. Премьер Санду взяла на себя обязательство перед парламентом лично выбрать кандидатов на пост генпрокурора. Партия социалистов обвинила премьера в нарушении соглашения о сотрудничестве и попытке спровоцировать отставку правительства.
Додон не раз заявлял, что готов поддержать перестановки в правительстве, если они будут необходимы для повышения эффективности работы кабмина. Он отмечал, что недоволен работой некоторых министров.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.
5793115
Обсудить 0
Зинаида ГречанаяМайя СандуМолдавияВ мире
Рекомендуем
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Дмитрий Рогозин
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот со снайперской винтовкой Чукавина
Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Тимошенко предрекла необратимую трагедию для Украины
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Труба с вентилем на газоизмерительной станции
"Нафтогаз" призвал "Газпром" "показать свою Суджу"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
Лента новостейМолния