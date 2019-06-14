Додон назвал решение Демпартии Молдавии важной, но не окончательной победой

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение Демократической партии об уходе в отставку правительства Павла Филипа можно считать победой, но пока не окончательной.

Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу сообщила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.

"Граждане Молдавии, позвольте мне поздравить вас с этой символической победой. Демпартия, которая узурпировала власть в стране, признала поражение, но это еще не окончательная победа", - сказал Додон в пятницу на брифинге.

По его словам, правительство Филипа не могло уйти в отставку, потому что уже было незаконным с 8 июня — дня, когда был создан кабмин Майи Санду.