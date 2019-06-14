Додон назвал решение Демпартии Молдавии важной, но не окончательной победой

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что решение Демократической партии об уходе в отставку правительства Павла Филипа можно считать победой, но пока не окончательной.
Демократическая партия Молдавии на заседании Национального политического совета в пятницу сообщила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране, но задача "получения власти легальным путем" ляжет на плечи депутатов парламентского большинства.
"Граждане Молдавии, позвольте мне поздравить вас с этой символической победой. Демпартия, которая узурпировала власть в стране, признала поражение, но это еще не окончательная победа", - сказал Додон в пятницу на брифинге.
По его словам, правительство Филипа не могло уйти в отставку, потому что уже было незаконным с 8 июня — дня, когда был создан кабмин Майи Санду.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.