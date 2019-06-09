Козак рассказал, кто должен определять внешнюю политику Молдавии

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что события в Молдавии - внутриполитический процесс, но Москве важно, чтобы внешнюю политику страны определяли силы, отражающие волю ее жителей.
"Мы по-прежнему подтверждаем, что это исключительно внутриполитический процесс. Но для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдовы, отражали подлинную волю ее граждан", - сказал он журналистам.
Российский вице-премьер также отметил мужественную и прагматичную позицию блока ACUM и Партии социалистов, которые "преодолели политические разногласия с целью создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан Молдавии".
"С удовлетворением хочу отметить поддержку этой позиции Европейским союзом и США. Этот, пусть и незначительный в геополитическом плане, факт - ещё одно подтверждение необходимости взаимодействия и возможности достижения согласия по принципиальным вопросам современного мироустройства на общей цивилизационной платформе", - добавил Козак.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM создали в субботу парламентскую коалицию. Додон после консультаций с парламентскими фракциями выдвинул в качестве кандидата на пост премьера сопредседателя блока ACUM Майю Санду. Ее кандидатура была утверждена единогласно. Новый кабинет министров под руководством Санду принес присягу сразу после завершения заседания парламента. Депутаты также приняли "Декларацию об осуждении попытки узурпации власти в пользу Демократической партии через конституционный суд".